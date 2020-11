Sách mới của ông Obama được dự báo là hồi ký tổng thống bán chạy nhất

Cuốn sách A Promised Land (tạm dịch: Miền đất hứa) của ông Obama đã thiết lập kỷ lục về số bản bán được trong ngày đầu ra mắt của nhà xuất bản Penguin Random House, Guardian đưa tin.

"Chúng tôi rất vui mừng khi chứng kiến số bản bán ra trong 24 giờ đầu tiên. Kỷ lục mới này phản ánh sự hâm mộ và yêu mến của độc giả dành cho ấn phẩm được viết một cách trau chuốt và đặc biệt bởi ông Obama", ông David Drake thuộc Penguin Random House cho biết.

Tính đến trưa 17/11 (giờ Mỹ ), A Promised Land đã chiếm giữ vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng của Amazon và Barnes and Noble, cho thấy tác phẩm của cựu Tổng thống Obama đang trên đà trở thành cuốn hồi ký tổng thống bán chạy nhất thời hiện đại.

Trong ngày đầu ra mắt, hồi ký A Promised Land của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama bán được gần 890.000 bản ở Mỹ và Canada . Ảnh: Shutterstock.

Ấn phẩm duy nhất viết bởi một cựu thành viên Nhà Trắng có thể cạnh tranh với A Promised Land là cuốn hồi ký Becoming (Chất Michelle) viết bởi cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama.

Trong ngày đầu ra mắt vào năm 2018, 725.000 bản Becoming đã được bán ở Bắc Mỹ. Hiện tác phẩm của bà Obama đã chạm mốc 10 triệu ấn bản trên toàn thế giới.

Trong quá khứ, tự truyện My Life (tạm dịch: Cuộc đời tôi) của cựu Tổng thống Bill Clinton bán được khoảng 400.000 bản ở Bắc Mỹ trong ngày đầu ra mắt.

Trong khi đó, hơn 220.000 bản Decision Points (tạm dịch: Những điểm quyết định) viết bởi cựu Tổng thống George W. Bush được bán ra tại khu vực Bắc Mỹ trong 24 giờ đầu tiên.

Cuốn hồi ký dài 768 trang của ông Obama được phát hành chỉ hai tuần sau ngày bầu cử 3/11. Nó gây chú ý khi kể về khoảng thời gian ông điều hành Nhà Trắng, cùng những thời khắc quan trọng trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông.

“Đọc tự truyện của ông Obama trong giai đoạn Donald Trump thoái trào không khác gì nhìn chằm chằm vào vực thẳm giữa hai thái cực của nhân loại, để một lần nữa tự hỏi tại sao cùng một quốc gia lại chọn hai người đàn ông khác biệt như vậy”, tờ Guardian nhận xét về A Promised Land.

Cựu Tổng thống Obama đồng thời là tác giả của hai cuốn sách có doanh thu hàng triệu USD, Dreams from My Father (Những giấc mơ từ cha tôi) và The Audacity of Hope (Hy vọng táo bạo).

Theo Zing.vn