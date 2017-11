Rúng động vụ trẻ em mầm non bị ép uống thuốc lạ, ngược đãi và lạm dụng tình dục

Vụ việc trẻ mầm non tại trường mầm non tư thục RYB Education New World ở Bắc Kinh bị tiêm thuốc không có chỉ định và lạm dụng tình dục vừa được phanh phui đã khiến các nhà chức trách Trung Quốc phải tiến hành điều tra đối với các trường mầm non trên quy mô toàn quốc.

Trẻ bị tiêm thuốc lạ, lạm dụng tình dục tới hoảng loạn

Ngày 24/11, bất chấp lực lượng an ninh lập hàng rào trước cổng trường RYB Education New World, cha mẹ học sinh vẫn bức xúc tập trung tại đây yêu cầu đối chất. Nhiều người dân tò mò cũng tập trung bên ngoài trường mầm non song ngữ cao cấp đang là trung tâm của thị phi.

Lực lượng an ninh lập hàng rào trước cổng trường mầm non.

Phụ huynh bức xúc tập trung trước cổng trường yêu cầu giải thích.

Theo báo chí địa phương, nhiều học sinh của trường đã bị lạm dụng tình dục, châm kim vào người và ép uống một loại thuốc lạ. Một số nguồn tin còn cho biết, nhiều trẻ còn bị lạm dụng tình dục trắng trợn.

Một bà mẹ giấu tên cho biết, cô con gái 3 tuổi nhà chị bị tiêm một loại dung dịch bí ẩn màu nâu trước khi bị bắt cởi hết đồ trước mặt các bạn khác và "được" một người đàn ông khỏa thân "kiểm tra" cơ thể.

"Cháu nhà tôi nói giáo viên bảo chuyện đó là bí mật và các con không được nói với bất cứ ai kể cả bố mẹ. Cháu hoảng loạn tới nỗi đêm ngủ còn bật khóc nức nở và nói con không bị ốm, tại sao phải tiêm thuốc", vị phụ huynh này cho biết thêm.

Trong khi đó, theo chị Li Jing, mẹ của một bé gái 3 tuổi khác cũng đang học tại trường mầm non RYB, con gái chị chưa bị lạm dụng tình dục nhưng chị phát hiện ra các con ở lớp bị ép uống một loại thuốc lạ.

"Bọn trẻ kể rằng thay vì nói là uống thuốc, chúng được bảo đó là phần thưởng. Ở lớp những viên thuốc đó được gọi là đậu hầm và đây là bí mật nhỏ giữa học sinh và giáo viên", chị Li nói.

Tuy đã đưa con tới gặp trực tiếp giáo viên nhưng chị Li vẫn thấy không yên tâm chút nào.

Theo tạp chí Caixin, 8 bé ở độ tuổi từ 2 đến 6 được phát hiện có vết kim châm trên người. Phụ huynh cũng cho hay con em họ bị ép uống những viên thuốc không rõ nguồn gốc.

"Sau khi biết chuyện, tôi có hỏi con. Cháu nói sau bữa trưa sẽ phải uống 2 viên thuốc màu trắng và ngủ ngay sau đó", một ông bố trả lời phỏng vấn của CCTV bên ngoài cổng trường RYB hôm 23/11 cho biết.

Theo một số phụ huynh, trẻ bị châm kim và bị ép uống những viên thuốc lạ.

Trường mẫu giáo này nằm sát ngay một doanh trại quân đội nên có tin đồn rằng các sĩ quan quân đội tại đây có liên quan tới vụ lạm dụng tình dục trẻ em. Fun Junfeng, ủy viên chính trị của doanh trại quân đội trên xác nhận, chồng của giám đốc trường trước đây từng là sĩ quan ở đó nhưng cho đến giờ chưa có bất kỳ chứng cớ nào chứng minh người của quân đội liên quan tới vụ lạm dụng này.

Sau khi nhận được khiếu nại của phụ huynh về vụ nghi ngờ lạm dụng trẻ mầm non hôm 22/11, cảnh sát địa phương đã vào cuộc điều tra. Mặc dù cho tới thời điểm này các nhà chức trách từ chối xác nhận và cung cấp thêm thông tin về vụ việc, Ủy ban giáo dục quốc gia vẫn phải tiến hành điều tra khẩn cấp tất cả các trường mầm non trên toàn quốc.

Theo CNN, trong khi dân tình đang sôi sục vì tức giận trước sự việc động trời trên, cơ quan kiểm duyệt lại tìm cách để mọi chuyện lắng xuống. Nhiều người sử dụng mạng cho hay những bình luận trên mạng xã hội của họ đã bị xóa, chức năng bình luận trên một số trang mạng cũng bị khóa.

Giáo viên dùng kim, tuốc nơ vít để "xử" học sinh

Daily Mail vừa đưa tin lại một giáo viên mầm non nữa bị buộc tội ngược đãi học sinh bằng cách đâm kim vào người chúng. Sự việc xảy ra chỉ 4 ngày sau vụ trường mầm non song ngữ RYB Education New World bị phanh phui.

Theo trang Sina, Sở Cảnh sát Jinsong (Bắc Kinh) nhận được thông tin khiếu nạn từ phụ huynh rằng, con em họ bị giáo viên một trường mầm non ở Chaoyang ngược đãi vào hôm 27/11. Được biết, các bé bị hại đều trong độ tuổi từ 3 - 4.

Những hình ảnh do một bà mẹ cung cấp được đăng trên trang The Paper cho thấy trên các ngón tay và cẳng tay con gái chị đầy vết kim châm. Vị phụ huynh này cho rằng, con mình đã bị giáo viên ngược đãi. Chị cũng cho phóng viên xem chẩn đoán của bệnh viện về các vết thâm tím trên tay con gái mình.

Những hình ảnh do một bà mẹ cung cấp được đăng trên trang The Paper cho thấy trên các ngón tay và cẳng tay con gái chị đầy vết kim châm.

Tuy nhiên, những bức ảnh đang được chia sẻ mạng mẽ đó nhanh chóng biến mất trên mạng.

"Con gái tôi rất thích tắm nhưng bây giờ con bé nhất quyết không cho tắm hay gội đầu. Khi tôi hỏi con tại sao, cháu nói bị đau", bà mẹ bức xúc cho biết.

Sau đó, chị đã trực tiếp xông vào lớp học để tìm dụng cụ mà giáo viên dùng để ngược đãi con mình. Không ngoài dự kiến, bà mẹ này đã tìm thấy một chiếc tuốc nơ vít và vài chiếc ghim cài. Cảm thấy vô cùng tức giận, chị đã lớn tiếng chất vấn nhân viên trường mầm non rằng những dụng cụ đó dùng để làm gì.

Bà mẹ này cũng một số phụ huynh khác đã xông vào tìm kiếm dụng cụ ngược đãi trẻ ở trong lớp...

... và tìm thấy một chiếc tuốc nơ vít nhọn đầu cùng vào chiếc ghim cài.

Hiệu trưởng trường mầm non cho biết, giáo viên bị buộc tội ngược đãi chỉ là thực tập sinh. Hiện cô này vẫn đang đi học và chưa đủ tiêu chuẩn để đi dạy. Ủy ban Giáo dục Chaoyang đã thành lập một đội điều tra đặc biệt bên cạnh lực lượng cảnh sát địa phương để điều tra làm rõ vụ việc.

Hiệu trưởng trường mầm non cho biết, giáo viên bị buộc tội ngược đãi chỉ là thực tập sinh.

Theo Thời đại