Rúng động thảm án gia đình gốc Việt, giết vợ và 3 người thân bên vợ

Vợ chồng Lê Nam.

Vào ngày 16.2, cảnh sát địa phương đã phong tỏa ngôi nhà nằm ở đường Foxhill Drive tại Clinton, nơi xảy ra vụ thảm sát khiến 4 người trong một gia đình thiệt mạng và một nghi can đang ngồi đợi cảnh sát bước vào nhà.

Theo bản tin của hãng thông tấn UPI, dẫn lời Cảnh Sát Trưởng Ford Hayman cho biết, vào khoảng 2 giờ 30 phút sáng ngày Thứ Bảy, cảnh sát nhận được điện thoại gọi báo, có một vụ tranh chấp gia đình ở thành phố Clinton, cách thủ phủ Jackson của Mississippi chừng 11 dặm về phía Tây.

“Khi các nhân viên cảnh sát của chúng tôi tới căn nhà này, họ bị nghi can từ trong bắn ra,” ông Hayman nói. “Nghi can sau đó rút vào bên trong nhà.”

Theo tường trình của cảnh sát, Lê Nam đã ngồi trên sàn nhà trong một trong bốn phòng của ngôi nhà mà cảnh sát có thể thấy anh ta rất rõ. Người đàn ông này cũng đặt khẩu súng trên sàn nhà cạnh bàn chân, thách thức cảnh sát hãy bước vào bên trong. Sau khi cho hai đứa con gái của mình được rời nhà, Lê Nam cho phép lực lượng cảnh sát cảm tử SWAT được điều khiển một người máy bước vào bên trong. Người máy có gắn những camera ghi hình. Qua những ống kính của người máy, cảnh sát đứng ở bên ngoài có thể thấy 4 thi thể nằm trong nhà.

Bốn người này gồm vợ của Lê Nam là cô Lan Thi My Van, 30 tuổi; cô Le Thi My Van, 28 tuổi là em gái của Lan Thi My Van; anh Lê Minh Phụng, khoảng 28 tuổi, là hôn phu của cô em gái; và bà Văn Thị Cho, 65 tuổi, người đã chăm sóc hai cháu ngoại.

Em gái Le Thi My Van và chồng sắp cưới Lê Minh Phụng đều bị thiệt mạng.

Khi cuộc cố thủ kéo dài đến khoảng 12 tiếng đồng hồ, xạ thủ của lực lượng cảnh sát SWAT đã bắn Lê Nam. Sau đó SWAT vào nhà bắt anh ta. Lê Nam được chở tới bệnh viện cấp cứu, nhưng cũng đã tử vong sau đó.

Thị Trưởng Phil Fisher nói rằng đây là một biến cố đen tối hiếm có tại thị xã của ông.“Không thể nào tệ hơn thế này,” Thị Trưởng Fisher nói với báo chí hôm thứ Hai. “Người ta có thể cãi nhau đến mức không thể kiềm chế được nữa và rồi mọi chuyện bùng nổ. Bạn thấy đó. Chúng ta nhiều khi không thể biết chuyện gì xảy ra ở nhà hàng xóm.”

Các con của cặp vợ chồng đã được giao cho người họ hàng chăm sóc tạm thời.

Le Thi My Van.

Cặp vợ chồng Lê Nam và Lan Thi My Van vẫn luôn mang đến nụ cười cho họ. Thế nên họ không hiểu làm sao một vụ sát hại kinh hồn như thế này lại có thể xảy ra cho những người dễ mến như vậy.

Bà Dawn Harrington nói với đài WJTV khi có mặt trong buổi cầu nguyện bên ngoài tiệm, “Thường ngày thì bãi đậu này luôn luôn có nhiều xe. Hôm nay không có ai, chỉ có những người lái xe chạy ngang mà thôi. Thật đáng buồn.”

Lê Nam cùng vợ Lan Thi My Van, em vợ Le Thi My Van và Phụng cùng làm việc tại tiệm Nail Envy. Vào sáng thứ Bảy, một chủ tiệm Little Caesars Pizza ở bên cạnh nói rằng bà cảm thấy có chuyện bất thường vì tiệm nail đã không mở cửa như thường lệ, nhất là ngày thứ Bảy thường có nhiều khách. Tiệm nằm gần giao điểm của hai xa lộ Interstate 55 và Mississippi 28.

Khách hàng của họ nhận xét, nghi can Lê Nam là người rất dễ thương, thường mua bánh và cà phê từ tiệm Starbucks cho khách. Họ nói anh ta rất vui tính, nên họ không hiểu sao anh lại có thể bắn chết những người thân trong gia đình.

Bà Fay Blair, một người hàng xóm sống ở bên kia đường gia đình họ Lê. Bà cho biết gia đình rất ít giao thiệp với những người chung quanh, nên bà cũng không quen thân với họ lắm.

Khi biết có vụ cố thủ bắt đầu từ 2 giờ sáng thứ Bảy, bà cũng như mọi người đều bị bàng hoàng trước một biến cố kéo dài 12 tiếng đồng hồ, mà có lúc họ thấy xe cứu thương mang từng xác người ra ngoài ngôi nhà. Bà Fay Blair nói với nhật báo ClarionLedger rằng Lê Nam là người duy nhất nói thạo tiếng Anh, còn bốn người kia, nhất là ba phụ nữ thì rất ít nói chuyện với những người hàng xóm vì không hiểu tiếng Anh.

Bà Fay cho biết Lê Nam từng kể là gia đình anh đã từ Chicago dọn đến Mississippi. Mặc dù họ rất ít nói, bà Fay nhận thấy gia đình xem có vẻ tử tế và hiền lành. Bà nói Lê Nam chắc chắn không phải là người dữ, thành ra bà cũng rất bàng hoàng khi hay tin anh ta đã bắn chết bốn người trước khi bị cảnh sát bắn thiệt mạng.

Trước khi vụ cố thủ kết thúc vào khoảng 2 giờ chiều, cảnh sát cũng như người ở bên ngoài đều có thể nhìn xuyên qua cửa sổ và thấy anh Lê Nam ngồi cạnh cửa sổ, phía trước một kệ đựng vật lưu niệm. Họ thấy anh ta ngồi hút thuốc và uống rượu.

Nghi can và gia đình vợ đều là người gốc làng đánh cá An Bằng, xã Vinh An, huyện Phú Vang, Huế.

Theo Bảo Ngọc (Dân Việt)