Rộ tin đồn bà Camilla muốn ly hôn Thái tử Charles, đòi tiền Hoàng gia Anh để 'không tiết lộ bí mật đen tối'

Cuộc hôn nhân giữa Thái tử Charles và Nữ công tước xứ Cornwall bị đồn đoán đang đứng bên bờ vực đổ vỡ. Ảnh: Getty

Theo tạp chí Mỹ GLOBE, người vợ thứ hai của Thái tử Charles “đang yêu cầu ly hôn nhanh chóng và Hoàng gia Anh đang xáo động trước sự việc này”.

“Camilla biết đủ bí mật bẩn đen tối để hạ bệ nền quân chủ, và bà ấy đủ tức giận để làm điều đó”, một người nắm rõ tình hình tiết lộ với GLOBE.

Theo nguồn tin, căng thẳng giữa Nữ công tước xứ Cornwall, 71 tuổi, và chồng bùng nổ sau những lần tới dự đám cưới của Hoàng gia. “Những thành viên trong gia đình hoàng gia nghĩ bà Camilla là một người khó tính. Bà ấy đã đối đầu với vợ mới cưới của Hoàng tử Harry, Meghan Markle, vợ của Hoàng tử William, Kate Middleton, và thậm chí cả Hoàng tế Philip”, nguồn tin cho hay. “Bà ấy đối đầu với cả gia đình”.

Thậm chí, bà Camilla được cho là có lời đe dọa tiết lộ “tất cả những bí mật đen tối nhất của gia đình Hoàng gia”. Nữ công tước xứ Cornwall cũng yêu cầu Hoàng gia Anh chi 400 triệu USD để đổi lấy việc bà giữ im lặng.

“Có những cuộc đàm phán đang diễn ra sau cánh cửa đóng kín tại Cung điện Buckingham, Hoàng gia đang cố gắng thương lượng để tiết kiệm nhất số tiền phải trả. Nhưng bạn biết đấy, Camilla sẽ cứng rắn. Không có gì tồi tệ hơn khi phải đàm phán với một 'kẻ muốn làm hoàng hậu' luôn bị coi thường, còn Hoàng gia cũng đang giằng co để bảo vệ thành viên giàu nhất và quan trọng nhất trong lịch sử“, nguồn tin cho hay.

Mối quan hệ giữa bà Camilla và chồng bị đồn đoán là đã rạn nứt từ lâu. Thái tử Charles từng nói với vợ trong một cuộc cãi vã hồi đầu năm rằng: “Tôi không thể cưới người phụ nữ mà mọi người đều ghét. Tôi sẽ là vua nhưng bà sẽ không bao giờ thành hoàng hậu”.

Theo GLOBE, Thái tử Charles dằn vặt vì mối quan hệ bất chính với bà Camilla trong thời gian còn chung sống với Công nương Diana và “cảm thấy hối hận vì cái chết của Công nương Diana năm 1997 đã ảnh hưởng đến cuộc sống 2 người con William và Harry”.

Thừa nhận không chung thủy sau khi cưới Diana

Trước đó, khi trả lời người dẫn chương trình Jonathan Dimbleby về bộ phim tài liệu Charles: The Private Man, The Public Role (phát sóng năm 1994), Thái tử Charles thừa nhận đã không chung thủy với Công nương Diana sau khi kết hôn, theo một cách “không thể tin được”.

“Ngài đã cố gắng chung thủy và tôn trọng vợ mình khi nói lời thề trong lễ cưới”, Dimbleby đặt câu hỏi.

“Đúng, chính xác”, Thái tử Charles đáp. “Cho tới khi nó bị phá vỡ theo cách khó thể tin nổi, dù cả hai đều cố gắng”.

Tiết lộ này được đưa ra sau khi Richard Aylard, thư ký riêng của Thái tử Charles, yêu cầu ông Dimbleby làm một bộ phim tài liệu và viết một cuốn sách về Thái tử nhân dịp kỷ niệm 25 năm ông được phong tước hiệu Thân vương xứ Wales, theo Express.co.uk.

Thái tử Charles và Công nương Diana. Ảnh: Getty

Thái tử Charles và Công nương Diana tuyên bố ly thân vào năm 1992. Trong cuốn tiểu sử về bà Camilla, Nữ Công tước xứ Cornwall có tựa đề The Duchess: The Untold Story, tác giả Penny Junor cho biết, bộ phim tài liệu Charles: The Private Man, The Public Role thực sự đã châm ngòi cho vụ ly hôn của Thái tử Charles - Diana cũng như gây chia rẽ mối quan hệ giữa bà Camilla và người chồng lúc đó Andrew Parker Bowles.

“Charles: The Private Man, The Public Role dài 2 tiếng rưỡi và thu hút 4 triệu người xem, chịu trách nhiệm trực tiếp cho cuộc ly hôn giữa Andrew và Camilla, cuộc phỏng vấn gây chấn động trong chương trình Panorama của Công nương Diana (năm 1995 và thu hút 23 triệu lượt xem), và vụ ly hôn của Thân vương xứ Wales. Bởi 3 phút trong hai tiếng rưỡi đó, Thân vương xứ Wales đã thừa nhận mình ngoại tình”, Junor nói.

Tác giả Junor ví sự kiện này là “một thảm họa”. “Tại một cuộc họp báo vào ngày hôm sau Aylard xác nhận người mà Thân vương thú nhận ngoại tình là Parker Bowles (bà Camilla). Điều này là chính thức. Và đó là một thảm họa”.

Trong chương trình Panorama năm 1995, Công nương Diana tiết lộ rằng, có “3 chúng tôi” trong cuộc hôn nhân với Thái tử Charles và cuộc hôn nhân ấy “hơi đông đúc”.

Thái tử Charles và Diana chính thức ly dị vào năm 1996, hai năm sau khi bộ phim tài liệu trên được phát sóng.

Theo Trọng Hiếu

Saostar.vn