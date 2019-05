Phỏng vấn vợ tên ấu dâm vụ "bé Na Young": Bênh vực tội ác của chồng, khẳng định không ly hôn và chẳng quan tâm đến việc sống gần nạn nhân

Tối ngày 29/5, tập mới nhất của chương trình True story lên sóng đài MBC tiết lộ cuộc phỏng vấn với vợ của tên tội phạm ấu dâm bị căm ghét nhất Hàn Quốc Jo Doo Soon trong vụ " bé Na Young " 11 năm về trước. Trước đó, chương trình này đã công khai nhân dạng của tên này và công bố thông tin gây sốc rằng gia đình hắn và nạn nhân hiện đang sống trong cùng 1 khu, cách nhau chưa đầy 1km.

Để tìm hiểu ý kiến của vợ Jo Doo Soon trong việc chồng sắp sửa được trả tự do và khoảng cách địa lý giữa 2 gia đình, nhân viên True story đã tìm đến nhà của tên này để thực hiện phỏng vấn. Ban đầu, vợ Jo Doo Soon một mực không tiếp phóng viên và yêu cầu người này rời đi nhưng một lúc sau, bà lại đưa ra một số quan điểm về vụ án của chồng khiến nhiều người bức xúc.

Khi được hỏi tương lai có ý định ly hôn hay không, vợ Jo Doo Soon một mực khẳng định không. Người này còn cho biết trước khi vụ án bé Na Young xảy ra, chồng bà là một người rất tốt. Bà đổ lỗi do hôm đó chồng uống rượu nên mới không kiểm soát được hành động của mình mà gây ra vụ việc đáng tiếc. Vợ Jo Doo Soon hoàn toàn phủ nhận nhận định của phóng viên cho rằng chồng không yêu bà nên mới ra ngoài xâm hại đứa trẻ 8 tuổi.

Nói về việc sống gần nhà bé Na Young suốt 10 năm trong quá khứ, vợ Jo Doo Soon nói bà hoàn toàn không biết. Về tình cảnh hiện tại của 2 gia đình, bà nhấn mạnh không quan tâm: "Giờ những người đó sống ở đâu, tôi cũng không muốn biết".

Trước đó, bố bé Na Young bức xúc khi biết mình đang sống gần nhà kẻ ấu dâm năm nào: "Tại sao nạn nhân phải liên tục trốn chạy".

Chương trình True story cũng mời chuyên gia đến phân tích tâm lý của vợ Jo Doo Soon. Người này cho biết bà thể hiện rất rõ quan điểm của mình qua lời nói, giống hệt như việc phụ huynh thường cho rằng con cái họ luôn tốt đẹp, chỉ vì chơi với bạn xấu nên mới làm điều xấu. Thêm nữa, việc vợ Jo Doo Soon nhất định ở lại căn nhà hiện tại cho thấy bà chấp nhận tha thứ cho chồng và đợi người này trở về.

Nếu đúng kế hoạch, Jo Doo Soon sẽ mãn hạn tù vào tháng 12 năm sau. Hắn được cho là sẽ trở về nhà và một lần nữa trở thành hàng xóm của gia đình bé Na Young. Dựa vào kết quả kiểm định tâm lý được công bố cách đây không lâu, Jo Doo Soon được cho là vẫn giữ rất nhiều suy nghĩ lệch lạc về quan hệ tình dục với trẻ nhỏ. Điều này khiến dư luận không khỏi lo lắng khi một tên tội phạm đáng sợ sắp sửa được tại ngoại, nhất là khi hắn còn sống rất gần nạn nhân 11 về trước.

Theo Helino