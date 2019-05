Phát hiện tội phạm ấu dâm sống gần nhà, người mẹ nhanh chóng thông báo cho hàng xóm nhưng cuối cùng bị kiện ngược lại

Là một người mẹ, Claire Varin, sống tại Anh, lúc nào cũng muốn dành tất cả những điều tốt đẹp đến với các con. Tất nhiên, chỉ sẽ chấp nhận làm mọi thứ để đảm bảo an toàn cho những đứa trẻ. Vậy nên khi phát hiện người đàn ông hàng xóm từng có tiền án ngồi tù vì tội ấu dâm, Claire không khỏi bất ngờ nhưng ngoài việc bảo vệ các con, chị cũng không muốn những đứa trẻ khác gặp tổn thương. Claire tiết lộ sự thật với hàng xóm nhưng cuối cùng chị lại là người bị kiện vì vi phạm luật bảo vệ thông tin tội phạ m.

Lần đầu tiên Claire gặp Tom là vào năm 2017 khi người này mới chuyển đến khu nhà chị sinh sống. Khi đó, Tom tự nhận mình là luật sư rồi đến bắt chuyện với 2 cô con gái của Claire lần lượt là 8 và 12 tuổi. Ngày hôm sau, Tom đến gõ cửa nhà Claire xin cho 2 đứa trẻ đi hái dâu cùng hắn nhưng bị chồng chị là Sam từ chối. Chẳng ngờ tên này còn mặt dày trở lại vào ngày tiếp theo với một thùng dâu dành tặng cho 2 con gái của Claire.

Sự nhiệt tình thái quá của Tom khiến Claire không khỏi nghi ngờ và quyết định gọi điện cho cảnh sát để kiểm tra thông tin về người này. Được biết, sau vụ bắt cóc và giết người mà nạn nhân là cô bé 8 tuổi tên Sarah Payne vào năm 2000, bố mẹ em đã tổ chức chiến dịch yêu cầu chính phủ sửa điều luật cho phép các phụ huynh có thể được yêu cầu thông tin về những kẻ ấu dâm sinh sống trong cùng khu vực. Điều luật này được mang tên "Sarah's Law".

Một vài tháng sau, Claire nhận được hồi âm từ cảnh sát, tiết lộ tên thật của Tom và trong quá khứ vào những năm 30 tuổi, hắn bị bắt ngồi tù 8 tháng vì tội lưu trữ 97 đoạn clip bạo hành trẻ em trong máy tính cá nhân.

Năm 2000, vụ án bé gái 8 tuổi Sarah Payne bị bắt cóc và giết chết gây chấn động nước Anh. Chính phủ nước này sau đó cũng đồng ý với chiến dịch của bố mẹ nạn nhân và quyết định thay đổi điều luật.

Thông tin này khiến Claire bủn rủn tay chân, đồng thời chị cũng lo lắng cho những đứa trẻ khác sống gần nhà. Trong khi đó, chồng Claire không thể kiềm chế được cảm xúc, chạy đến báo cho hàng xóm và gặp trực tiếp Tom để cảnh cáo hắn không được động đến các bé. Ngày hôm sau, cảnh sát tìm gặp và yêu cầu Sam giữ bình tĩnh. Lý do bởi vì trước đó, vợ chồng Claire phải chấp nhận ký vào thỏa thuận không tiết lộ thông tin của Tom với bất cứ ai khác.

Sau đó, Sam tiếp tục bắt gặp Tom trò chuyện bằng cử chỉ tay với con gái khiếm thính của mình khiến anh nổi giận và chạy đến can thiệp. Tom báo cáo lên cảnh sát và họ tiếp tục gửi lời cảnh cáo đến ông bố 2 con một lần nữa. Bên cạnh đó, Tom còn làm đơn phàn nàn lên Hiệp hội nhà ở khiến gia đình Claire có nguy cơ bị buộc phải rời khỏi nơi họ đang sinh sống.

Claire bị kiện ra tòa với cáo buộc tiết lộ dữ liệu cá nhân nhưng may mắn hầu hết những bằng chứng đều đứng về phía cô. Cuối cùng, tòa án và cảnh sát thủ đô West Yorkshire tuyên bố Claire trắng án, chính thức khép lại vụ việc. Đại diện phát ngôn của cơ quan chức năng cũng cho biết họ sẽ tăng cường quy định dành cho những kẻ ấu dâm sau khi được trả tự do, đồng thời giao thêm quyền cho cảnh sát để họ có thể tăng cường kiểm soát tội phạm cũng như bảo đảm sự an toàn cho những đứa trẻ.

Theo Helino