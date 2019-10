Phát hiện 39 thi thể trong container -25 độ C ở Anh

Hôm qua, nhân viên y tế phát hiện nhiều người bên trong một container tại khu công nghiệp Waterglade, cách London 32 km và báo cho cảnh sát hạt Essex. Khi đến nơi, cảnh sát xác nhận toàn bộ 39 người, gồm 38 người lớn và một thiếu niên, trong thùng xe chở hàng đều đã chết.



Chiếc xe tải chở thi thể 39 người đỗ ở khu công nghiệp Waterglade, gần London, Anh, hôm 23/10. Ảnh: splashnews.



Các nhà chức trách cho biết những người này di chuyển từ Bỉ đến Anh trên một chuyến phà chở hàng. Họ là những người di cư bất hợp pháp và được bọn buôn người giấu trong thùng xe ít nhất 15 tiếng trước khi được phát hiện lúc 1h40 hôm 23/10. Tuy nhiên, theo cảnh sát Essex, thực tế những người này có thể đã ở trong thùng xe lâu hơn thế.



Chuyên gia cho rằng nhiệt độ trong thùng xe có thể đã bị hạ xuống mức -25 độ C, khiến không ai còn sống sót. "Đây là nhiệt độ thường được đặt bên trong container đông lạnh để bảo quản hàng hóa như hoa quả hay thực phẩm tươi. -5 độ C là mức độ làm lạnh nhưng -25 độ C lại là nhiệt độ hóa đông. Có rất ít hoặc thậm chí không có một cơ hội sống sót nào nếu ở trong nhiệt độ đó", ông Richard Burnett, Giám đốc điều hành của Hiệp hội vận tải đường bộ, nhận định.

Tài xế Mo Robinson là người lái chiếc xe tải chở người. Ảnh: FB.



Trong khi đó, tài xế Mo Robinson (25 tuổi, ở Bắc Ireland), đã bị bắt để thẩm vấn. Cảnh sát cho rằng Mo đã lái xe đầu kéo đến cảng Purfleet rồi đưa container rời cảng lúc 1h05 ngày 23/10 và điều khiển đến khu công nghiệp Waterglade lúc 1h15. Sau đó, Mo mở thùng xe, phát hiện cảnh tượng bên trong và báo cho cấp cứu.

Tài xế 25 tuổi sống ở hạt Armagh và đang chờ đón con đầu lòng cùng bạn gái. Một số tờ báo của Anh suy đoán có thể Mo không biết trong thùng xe của mình đang chứa 39 người.

Theo các nhà điều tra, nạn nhân chỉ ở trong container trên lãnh thổ Anh khoảng hơn 70 phút trước khi được phát hiện. Trước vụ việc, nghị sĩ Jakie Doyle-Price tuyên bố: "Nhốt 39 con người vào trong một chiếc thùng kim loại khóa kín chính là sự coi thường tính mạng. Điều tốt nhất chúng ta có thể làm cho các nạn nhân lúc này là tìm ra thủ phạm và đưa chúng ra trước công lý".

Theo Ngôi sao