Phán quyết mới nhất của ông Trump về máy bay Boeing 737 MAX8 liên tiếp gặp nạn khiến hàng trăm người thiệt mạng

Vào tháng 10/2018, máy bay Boeing 737 MAX 8 vừa cất cánh khỏi sân bay vài phút đã gặp trục trặc kỹ thuật và nổ tung trước khi lao xuống biển. Vụ tai nạn hàng không ở Indonesia này đã khiến 189 người thiệt mạng và trở thành vết đen trong lịch sử hàng không nước này.

Chưa hết, mới đây vào lúc 8h44 phút sáng 10/3, chiếc máy bay đã lao xuống thị trấn Bishoftu chỉ 6 phút sau khi cất cánh, khiến cơ trưởng cùng 7 thành viên khác trong phi hành đoàn và 149 hành khách thiệt mạng. Vụ việc này xảy ra chỉ sau vài tháng và thêm một lần nữa máy bay Boeing 737 MAX 8 gặp nạn. Sự trùng hợp này đã gây ra những đồn đoán về tính an toàn của loại máy bay được coi là tân tiến, tiết kiệm nhiên liệu nhất hiện nay.

Động cơ máy bay Boeing 737 MAX8 ở vụ tai nạn khiến 157 người thiệt mạng tại Ethiopia. Ảnh: Dailymail

Trước nhiều phân tích về mặt kỹ thuật của các chuyên gia hàng không, rất nhiều nước đã quyết định cấm bay hoặc cấm cho loại máy bay này bay qua không phận của họ. Được biết, theo thời điểm ngày hôm qua (13/3) nhiều quốc gia như Anh, Singapore, Malaysia và Australia cũng cấm bay đối với dòng máy bay này.

Ngày 14/3, bất ngờ phía Mỹ và Canada cũng ra lệnh cấm bay với Boeing 737 MAX8. Cụ thể, theo tờ Guardian, ông Trump đã ra lệnh tạm ngừng bay đối với các máy bay Boeing 737 Max. Ông chủ Nhà Trắng nói với các phóng viên: "Các máy bay đang hoạt động trên không sẽ được cho tạm ngừng bay nếu chúng thuộc dòng 737 Max. Các máy bay này sẽ được tạm ngừng bay khi chúng đến đích".

Trong khi đó, hãng chế tạo máy bay Boeing cũng quyết định tạm thời dừng hoạt động dòng máy bay này, do "hết sức thận trọng và để khiến công chúng an tâm", nhưng cũng nói thêm hãng này "tin tưởng hoàn toàn vào sự an toàn của 737 Max".

Còn phía Canada, bộ trưởng Giao thông Marc Garneau nói trong một cuộc họp báo rằng Ottawa sẽ ngăn máy bay 737 MAX 8 và 9 rời, đến hoặc bay qua Canada, theo Reuters. Ông nói: "Thông báo an toàn này có hiệu lực ngay lập tức và sẽ được duy trì cho đến khi có thông báo mới".

Tổng thống Donald Trump đưa ra lệnh cấm với máy bay Boeing 737 MAX8. Ảnh: Nhà Trắng

Trước việc bị cấm bay, Hãng hàng không Nauy còn tuyên bố sẽ kiện Boeing vì những trục trặc nghiêm trọng. Phát ngôn viên của hãng hàng không giá rẻ Norwegian Air Shuttle Lasse Sandaker-Nielsen hôm nay nói, theo AFP: "Chúng tôi sẽ gửi hóa đơn cho những người chế tạo máy bay. Chúng tôi không thể chịu thiệt hại tài chính từ việc này".

Hiện tại vụ máy bay rơi ở Ethiopia khiến 157 người thiệt mạng vẫn đang được tiến hành điều tra làm rõ. Phía cơ quan chức năng đã gửi hộp đen đến Pháp để tìm hiểu nguyên nhân thực sự của tai nạn nghiêm trọng này.

Hiện trường vụ máy bay rơi khiến 157 người thiệt mạng tại Ethiopia.

Đỗ Quyên (th)