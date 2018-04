Theo tờ Dailymail, anh trai Doublelift đã bị buộc tội bởi hành vi giết mẹ và dùng dao tấn công cha, khi ấy, họ đang cố gắng an ủi y. Được biết, sự việc xảy ra tại quận San Juan Capistrano, California (Mỹ). Người đàn ông gây ra tội ác này, chính là anh trai của game thủ liên minh huyền thoại nổi tiếng thế giới, Doublelift.

Chân dung anh trai game thủ Doublelift, Yihong Peng.

Sự việc này cũng được chính game thủ nổi tiếng xác nhận trên trang cá nhân. Doublelift chia sẻ: "Cuối tuần vừa rồi tôi có nhận được một tin kinh hoàng anh trai tôi đã tấn công bố mẹ bằng một con dao. Khiến mẹ tôi qua đời và bố tôi bị thương nghiêm trọng, ông đang được điều trị trong bệnh viện".

Sự việc xảy ra như sau, Yihong Peng, anh trai game thủ Liên minh huyền thoại nổi tiếng đã giết chết người mẹ có tên Weiping Shen và dùng dao tấn công cha Goujun tại nhà riêng.

Trước khi xảy ra vụ giết người nghiêm trọng, Peng là một người đàn ông tốt tính.

Trước sự việc đau lòng xảy ra vào thứ 7, ngày 31/3, hàng xóm game thủ đã gọi cảnh sát khi nhìn thấy Peng trên đường phố với con dao trong tay. Khi cảnh sát đến, họ đã thấy mẹ anh ta chết trong vũng máu còn người cha bị thương nghiêm trọng.

Đây là sở cảnh sát, nơi đang giam giữ anh trai game thủ.

Theo hàng xóm của gia đình game thủ Liên minh huyền thoại, lý do khiến Peng ra tay tàn độc với cha mẹ chính là vì chuyện chia tay bạn gái. Được biết, lúc xảy ra án mạng, chính là thời điểm, cha mẹ game thủ đang cố gắng an ủi con trai mình. Tuy nhiên, an ủi không được con trai, thậm chí họ còn bị mất mạng.

Hàng xóm cạnh nhà game thủ nổi tiếng cho biết, anh trai của Doublelift là người đàn ông tốt tính.

Susan Larsen, một người phụ nữ ở cạnh nhà game thủ Doublelift cha sẻ, Peng đã trải qua một thời kỳ khó khăn vì phải đối mặt với chuyện chia tay bạn gái lâu năm.

Hiện chưa công bố cụ thể lý do nam thanh niên 30 tuổi tàn nhẫn giết hại mẹ, đâm cha.

Đáng chú ý, Peng cũng là người duy nhất hỗ trợ Doublelift khi Doublelift bị đuổi khỏi nhà do ý định đi vào con đường game thủ chuyên nghiệp.

Đỗ Quyên (Theo Dailymail)