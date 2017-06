Phá sản, cụ ông 73 tuổi một mình sống trên đảo hoang suốt 20 năm

David Glasheen, 73 tuổi, từng là triệu phú có tài sản 22 triệu bảng Anh (hơn 600 tỷ đồng) nhờ khai thác vàng và buôn bất động sản. Tuy nhiên, tháng 5/1997, một thương vụ làm ăn thất bại đã khiến ông trở thành kẻ trắng tay, theo The Sun.

Ông lão ra ở ẩn.

David quyết định chuyển đến đảo Restoration, phía đông bắc Australia, sống cùng một chú chó tên Polly trong căn lều gỗ bên bờ biển. Tuy phải đối mặt với các vấn đề như điện, nước ngọt, côn trùng và động vật hoang dã mỗi ngày nhưng cụ ông 73 tuổi khẳng định mình cảm thấy an toàn khi sống trên đảo. “Ở đây có rắn, nhện và cả cá sấu nhưng nó vẫn an toàn hơn rất nhiều so với một phần của thế giới ngoài kia nếu như bạn phải nghe về những vụ khủng bố mỗi ngày. Tôi yêu nơi này bởi tôi cảm nhận được sự bình yên ở đây, không cần biết bạn bao nhiêu tuổi hay đang gặp vấn đề gì, bạn vẫn có thể yên tâm đi ngủ mà chẳng lo bị tấn công”.

David sinh ra ở bãi biển phía bắc thành phố Sydney trong một gia đình giàu có nhưng ông cho biết không đâu bằng hòn đảo hoang nơi ông đang sống và ví nó như thiên đường. “Tôi muốn chết ở đây, nơi này đích thực là thiên đường trên mặt đất. Khi đến đây tôi đang bị bệnh vì tiền, tiền làm tôi mệt mỏi và khiến cuộc hôn nhân của tôi tan vỡ”.

Ông David cũng nhận thức được việc sống giữa thiên nhiên hoang dã khá nguy hiểm. “Nếu gặp rắc rối, bạn có thể chết. Cá sấu nước mặn đẹp nhưng vô cùng nguy hiểm, dù sao thì tôi cũng rất thích chúng”. Trong suốt 20 năm sống trên đảo, mới có một lần David phải đi cấp cứu bằng trực thăng vì bị nhện độc cắn.

Mỗi năm một lần, cụ ông 73 tuổi vào đất liền để mua những nhu yếu phẩm cần thiết như gạo, dầu olive, kẹo bánh… Ngoài ra David còn tự trồng rau củ trên đảo và bắt cua, cá, tôm làm thực phẩm hàng ngày.

Khi còn nắm giữ khối tài sản khổng lồ, ông từng có ý định phát triển hòn đảo thành khu nghỉ dưỡng sang trọng, nhưng hiện giờ ông chỉ mong có thể xây dựng một trạm xá phi lợi nhuận tại đây. "Tôi mừng là mình đã không thực hiện được dự án đó bởi nó sẽ chỉ phá hủy hòn đảo".

Hòn đảo thỉnh thoảng cũng có sự xuất hiện của khách du lịch ưa khám phá, tuy nhiên số lượng không nhiều. Hiện nay, kết nối Internet trên đảo cho phép David theo dõi tin tức và giữ liên lạc với đất liền nhưng để có điện ông phải sử dụng pin năng lượng mặt trời.

Năm 2015, David trả lời phỏng vấn tờ Wild rằng ông có thể bị trục xuất khỏi hòn đảo bất cứ lúc nào vì hợp đồng thuê đảo của ông chưa khả dụng.

Đoạn phim ghi lại cuộc sống của David trên đảo hoang được quay bởi Alvaro Cerezo, người đã cùng sống với David trong gần một tuần lễ vào hồi đầu năm 2016.

Theo Ngôi sao