Nữ triệu phú bất ngờ qua đời, 9 năm sau người chồng bị vạch trần bộ mặt ác quỷ, từng định giết bố mẹ ruột, bán con gái để lấy tiền

Vào buổi sáng tháng 12/2009, cô bé 9 tuổi Anna đi vào phòng tắm thì phát hiện mẹ Shele Danishefsky Covlin, 47 tuổi, đang nằm bất động giữa vũng máu. Ông bố Roderick Covlin, 45 tuổi, sống ở căn nhà đối diện sau khi nhận được tin báo đã lập tức gọi điện cho cảnh sát . Nguyên nhân cái chết của vị nữ triệu phú được xác định là tai nạn nhưng 9 năm sau, chồng bà đã bị bắt vì tội giết vợ nhằm chiếm đoạt số tiền thừa kế khổng lồ.

Cặp đôi gặp nhau lần đầu tiên tại 1 bữa tiệc độc thân vào tháng 2/1998. Chỉ sau vài tuần hẹn hò, họ quyết định tiến tới hôn nhân, trở thành vợ chồng trong suốt 11 năm. Về sự nghiệp, Shele có phần rực rỡ hơn chồng khi bà đảm nhận chức phó chủ tịch cấp cao về quản lý tài sản cho công ty tài chính. Trong khi Roderick chỉ là 1 người môi giới thất bại và được vợ giúp đỡ tham gia vào một số quỹ tài chính.

Nhờ tiền lương và sự giàu có của gia đình nhà vợ, Roderick có được cuộc sống vô cùng sung túc trong căn nhà ở khu Manhattan chỉ dành cho giới nhà giàu. Trong thời gian chung sống, ông vẫn duy trì liên lạc với 20 nhân tình khác nhau. Chưa dừng lại ở đó, gia đình và bạn bè thân thiết của Shele không ít lần nghe cô tâm sự về người chồng có tính khí thất thường và thường xuyên giở trò bạo lực. Vào tháng 1/2009, khi trò chuyện với em gái, Shele bày tỏ sự lo lắng rằng một ngày nào đó sự giận dữ sẽ biến chồng bà thành con quỷ dữ và gây ra những chuyện kinh khủng. Bảo mẫu cho gia đình Covlin cũng cho biết bà từng chứng kiến rất nhiều trận cãi vã của 2 vợ chồng. Shele thậm chí còn bị chồng ném từ trên cầu thang xuống sàn nhà.

Vào dịp kỷ niệm 10 năm ngày cưới, Roderick đề nghị muốn có cuộc hôn nhân mở với vợ. Điều này có nghĩa là hắn muốn cuộc sống tự do, thoải mái qua lại với những người phụ nữ khác. Không chịu nổi người chồng tệ bạc, Shele đệ đơn ly hôn và quyết định sống riêng từ tháng 4/2009. Cả hai chính thức bước vào cuộc chiến giành quyền nuôi con.

Cuộc sống của Roderick sau đó không hề suôn sẻ. Hắn bị mất việc và sa đà vào cờ bạc đến nỗi không đủ khả năng tài chính để chu cấp cho con. Tất cả những sự thất bại được Roderick đổ hết lên đầu vợ. Hắn đi khắp nơi nói xấu Shele, rằng cô là kẻ nghiện ngập, chuyên bòn rút công quỹ và lạm dụng tình dục con trai nhỏ tuổi. Vào tháng 8 năm đó, Roderick nói với 1 nhân tình thông qua tin nhắn về kế hoạch giết vợ nhưng người này lúc đó chỉ nghĩ hắn nói đùa. Bị dồn đến đường cùng, Roderick cuối cùng cũng ra tay giết chết vợ mình để thừa hưởng số tiền thừa kế 5 triệu USD.

Do nhận định cái chết của bà Shele là do tai nạn nên cảnh sát thời điểm đó không thực hiện đúng các bước điều tra. Họ không tiến hành lấy dấu vân tay, ADN, không thu thập các vật dụng trong phòng tắm làm bằng chứng, ngược lại còn cho phép gia đình dùng thuốc tẩy để chùi rửa hiện trường. Nhân viên điều tra cũng chưa ghé sang khám xét nhà của Roderick hoặc mảy may đưa hắn vào diện tình nghi. Khi ấy, cảnh sát không xác định được mục đích của kẻ thủ ác cũng như không đưa ai vào tầm ngắm.

Tháng 9/2011, Roderick dọn về ở nhà bố mẹ ruột. Tại đây, 2 con của hắn cũng đang sống cùng ông bà nội. Có vẻ như sau khi đạt được mục đích giết vợ, bản tính côn đồ và bạo lực vẫn được giữ nguyên ở con người này, không hề suy giảm mà chỉ có trở nên nghiêm trọng hơn. Bằng chứng là hắn hành hung cả bố mẹ và chiếm đoạt luôn số tiền 84 nghìn USD để dành cho các con học đại học.

Mùa thu năm 2012, Roderick rủ 1 trong những cô nhân tình của hắn tham gia vào kế hoạch giết bố mẹ nhưng người này không đồng ý. 1 năm sau đó, Roderick dạy con gái tố giác ông nội lạm dụng tình dục để sẵn sàng cho bước tiếp theo là bán đứa trẻ cho 1 doanh nhân giàu có ở Mexico với giá 10 nghìn USD. Đáng sợ hơn, tên này còn cố gắng chạy tội bằng cách đổ hết mọi lỗi lầm cho con gái. Tháng 6/2013, Roderick đăng nhập vào hộp thư điện tử của con gái để gửi cho cảnh sát lời thú tội: "Thật ra con đã nói dối. Mẹ con không chỉ trượt té mà chết đâu".

Trong lúc Roderick vẫn còn bận rộn với những suy nghĩ làm thế nào để "tẩy trắng" tội ác và có được quyền sở hữu tài sản của vợ để lại thì sau lưng hắn, các công tố viên và thám tử ráo riết đang ráo riết điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của Shele. Nhân viên điều tra mất hơn 5 năm để có thể thu thập đủ bằng chứng buộc tội Roderick. Theo đó, nạn nhân đã bị siết cổ đến chết, trên người còn bị gãy xương và mắt chảy máu.

Tháng 11/2015, Roderick chính thức bị bắt giam. Phiên tòa xét xử kéo dài tận 4 năm mới có thể buộc tội hắn giết người và đưa ra mức án phạt chung thân cho kẻ giết người máu lạnh vô nhân tính.

Gia đình nạn nhân vui mừng vì kẻ thủ ác cuối cùng cũng phải trả giá cho hành vi giết người man rợ của mình.

