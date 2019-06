Khoảng 9h sáng ngày 12/6, một người phụ nữ điều khiển xe đạp điện từ Thường Sơn, Trung Quốc đi về phía Giang Tây. Do không đội mũ bảo hiểm nên người này đã bị Đội Cảnh sát giao thông Bạch Thạch chặn lại trong khi làm nhiệm vụ. Sau khi cảnh sát đưa ra những câu hỏi về danh tính và nơi cư ngụ, người phụ nữ trả lời ấp úng và hay lảng tránh.

Xuất phát từ linh cảm nghề nghiệp, phía cảnh sát đã tiến hành điều tra dữ liệu trên hệ thống, kết quả phát hiện người phụ nữ danh tính bất minh này là một tội phạm. Nhằm đi sâu điều tra và không khiến nghi phạm bứt dây động rừng, đội cảnh sát đã lấy lý do xử phạt vi phạm giao thông để đưa người phụ nữ này về đồn.

Sau khi tìm hiểu, cảnh sát xác nhận người phụ nữ này họ Lương, người Vân Nam, là tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em.

Nữ tội phạm này đã bắt cóc và buôn bán phụ nữ Việt Nam sang Hà Nam, Trung Quốc năm 2016, bị liệt vào danh sách tội phạm truy nã trên mạng của công an Hà Nam

Ngày 14 tháng 6, qua điều tra của công an Thường Sơn, công an Thường Sơn đã liên hệ với công an Hà Nam để giải quyết.

