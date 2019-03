Nữ phóng viên vạch trần vụ bê bối tình dục gây rúng động Hàn Quốc và châu Á là ai và quyền lực cỡ nào mà khiến người ta tán dương là "nữ anh hùng"

Những ngày giữa tháng 3 này, cái tên Seungri hay Jung Joon Young đang trở thành nguồn cơn căm phẫn của hàng triệu người dân Hàn Quốc nói riêng và cả các fan hâm mộ của 2 nam idol này ở châu Á nói chung khi mà hàng loạt tin nhắn chấn động, khai màn cho chuỗi bê bối tình dục bị khui ra. Và người dũng cảm dám đương đầu với cả một công ty giải trí lớn hàng đầu của Hàn Quốc như YG Entertainment chính là nữ phóng viên trẻ Kang Kyung Yoon của SBS FunE.

Là người đầu tiên tiết lộ những thông tin vô cùng quan trọng xung quanh nhiều vụ ồn ào của Kpop, phóng viên Kang Kyung Yoon được ca ngợi là "nữ anh hùng".

Kang Kyung Yoon đang được rất nhiều người dân Hàn Quốc ca ngợi là một "nữ anh hùng" thực sự khi dám dứng lên, dùng ngòi bút của mình để đấu tranh, vạch trần cái xấu, góc tối đáng sợ trong showbiz Hàn Quốc.

Cách đây chưa lâu Seungri (cái tên quen thuộc trong nhóm nhạc đình đám BigBang) bất ngờ bị tố kéo vào vụ lùm xùm đánh người và hối lộ cảnh sát của hộp đêm Burning Sun. Ngay sau đó, nam idol bị cảnh sát vào cuộc điều tra.

Phóng viên Kang trả lời phỏng vấn trên truyền hình, giải thích toàn bộ quá trình điều tra bê bối của Seungri và Jung Joon Young.

Đến đầu tháng 3, Seungri lại tiếp tục bị đài SBS phanh phui về việc tham gia hoạt động cung cấp gái mại dâm. Đoạn trò chuyện trên Kakao Talk giữa Seungri và một nhóm người được phóng viên Kang Kyung Yoon của SBS cung cấp cho nhà chức trách như một bằng chứng của cáo buộc nói trên. Đoạn tin nhắn từ tháng 12 năm 2015 cho thấy, nam ca sĩ bàn bạc về việc cung cấp các cô gái mại dâm phục vụ một số gã xã hội đen Đài Loan ở khách sạn.

Chiều 4/3, đài SBS cho biết sẽ làm đến cùng vụ việc Seungri cung cấp gái mại dâm. Phóng viên Kang Kyung Yoon tiết lộ đã chuyển toàn bộ bằng chứng cho Ủy ban chống tham nhũng và Ủy ban nhân quyền quốc gia.

Vậy là chỉ trong vòng ít ngày, toàn thể người dân Hàn Quốc bị sốc vì những đoạn tin nhắn tố cáo Seungri và Jung Joon Young có hành hành vi quay lén và phát tán clip nóng trong group gồm 8 thành viên. Nữ phóng viên Jung Joon Young bỗng trở thành một nhân vật anh hùng khi đã dũng cảm vạch trần sự thật kinh tởm ấy.

Tán dương tinh thần dũng cảm của Kang Kyung Yoon nhưng ít ai biết rằng cô chính là "nhân vật quyền lực" từng khui ra rất nhiều scandal động trời của các ngôi sao Hàn Quốc.

1. Khui ra chuyện cha mẹ rapper Microdot trốn nợ

Những tin tức về vụ quỵt nợ của bố mẹ Microdot bị SBS khui ra.

Vào ngày 19/11/2018, nữ phóng viên Kang Kyung Yoon của SBS FunE là người đầu tiên đăng tải thông tin về vụ việc bố mẹ của nam rapper đình đám Microdot bị cảnh sát điều tra vì tội trốn ra nước ngoài sau khi mượn khoản tiền hàng trăm triệu won từ bạn bè, hàng xóm và người quen. Một người đã gửi đơn khiếu nại về vụ việc trên lên sở cảnh sát từ năm 1999 nhưng quá trình xử lý pháp luật tạm dừng do chính quyền địa phương không thể liên lạc được với bố mẹ của Microdot, do cặp vợ chồng này đã trốn sang New Zealand.

Vụ việc trở nên nghiêm trọng đến mức Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế truy nã (Interpol) đã phải vào cuộc.

Nam rapper đình đám Hàn Quốc Microdot.

Ngay sau vụ việc, nam rapper đưa ra lời cảnh báo trước những đối tượng tung tin đồn thất thiệt về bố mẹ anh. Nhưng chỉ sau 1 ngày sau đó, Microdot đã phải đứng lên xin lỗi, giải thích rằng anh chưa ý thức được tình hình vào lúc đó và sẽ nói chuyện riêng với bên tố cáo.

Sau scandal này, showbiz Hàn dấy lên phong trào mang tên #DebtToo tố cáo cha mẹ của những người nổi tiếng từng quỵt nợ trong quá khứ.

2. Chính trị gia Kang Yong Suk ngoại tình

Vụ ngoại tình từng gây rúng động Hàn Quốc giữa luật sư đồng thời là chính trị gia Kang Yong Suk (cựu cố vấn của Tổng thống Hàn Quốc) và blogger nổi tiếng "Dodomam" (tên thật Kim Mina) cũng là do Kang Kyung Yoon khui ra. Là một phóng viên trẻ tuổi, lại là nữ nhưng Kang Kyung Yoon vẫn không ngại đối đầu với cả một nhân vật chính trị tầm cỡ và dũng cảm đưa mọi chuyện ra ánh sáng. Kang Yong Suk cũng từng nhờ pháp luật vào cuộc và sau cùng, Kang Kyung Yoon giành phần thắng trước tòa, đưa chính trị gia nổi tiếng vào tù vào năm 2018.

3. Làm sáng tỏ vụ Goo Hara bị bạn trai tố bạo hành

Vụ việc về Goo Hara do SBS đăng tải.

Tháng 9 năm 2018, làng giải trí Hàn Quốc lại tiếp tục xôn xao vì tin tức ca sĩ, diễn viên, cựu thành viên nhóm nhạc Kara, Goo Hara, bị bạn trai là một nhà tạo mẫu tóc tên Choi Jong Bum tố cáo bạo hành. Người đàn ông này đã tố cáo bị Goo Hara đánh tới thương tích đầy mình, khi anh tới thăm cô tại khu villa ở Nonhyeon-dong, Gangnam-gu. Để tự bảo vệ mình, Goo Hara "đăng đàn" tuyên bố bị người yêu bạo hành, khiến cả người cô chỗ nào cũng bầm tím, chưa kể âm đạo, tử cung bị tổn thương nặng.

Kang Kyung Yoon giúp phần thắng nghiêng về phe Goo Hara một cách ngoạn mục.

Vụ việc trở nên phức tạp khi hai bên cứ liên tục đổ lỗi cho nhau và không chịu nhận lỗi. Người hâm một thì quay sang chỉ trích và chửi bới Goo Hara. Tuy nhiên, đúng thời điểm đó, nữ phóng viên Kang Kyung Yoon và đài SBS đã tung ra một đoạn video giúp Goo Hara "lật ngược ván cờ".

Nhờ có những bằng chứng không thể chối cãi của SBS, Choi Jong Bum đã phải cúi đầu nhận tôi, anh ta đánh đập nữ idol và dọa tung video ân ái của cả hai lên mạng.

4. Phơi bày bộ mặt thật của Kang Seung Hoon, thành viên Sechskies

Ít ai biết rằng, chính Kang Kyung Yoon là người khui ra scandal chấn động của thành viên điển trai nhất Sechkies.

Kang Sung Hoon vướng phải liên tiếp các scandal chỉ trong vòng 1 tháng.

Từ những bằng chứng mà SBS đăng tải, chỉ trong chưa đầy 1 tháng (tháng 9 năm 2018), Kang Sung Hoon đã liên tiếp vướng phải chuỗi scandal: hẹn hò lén lút với fan, dính nghi án biển thủ quỹ của fanclub, và bị cảnh sát sờ gáy vì đột nhập vào nhà quản lý cũ và bị nghi đe dọa người này.

Kang Kyung Yoon còn là người đầu tiên đưa tin về loạt scandal lừa đảo gây chấn động của cựu thành viên Sech Kies - Kang Sung Hoon.

Sau loạt scandal mà "idol không tuổi" này gây ra, CEO của YG là Yang Hyun Suk đã chính thông báo rằng sẽ sớm cải tổ lại Sechskies. Ông Yang không nêu rõ sẽ cải tổ theo hình thức như thế nào, nhưng điều này đã khiến netizen "đoán già đoán non" về việc nhóm nhạc huyền thoại này sẽ có sự thay đổi trong đội hình hoạt động. Và đúng như dự đoán, đầu năm nay Kang Seung Hoon đã phải rời khỏi YG Entertainment.

Theo Helino