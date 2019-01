Những bóng hồng cực sexy, nóng bỏng của các cầu thủ Nhật Bản, toàn là diễn viên, người mẫu nội y nổi tiếng xinh đẹp

Chỉ còn ít giờ nữa đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam sẽ có màn tranh đấu quyết liệt, một mất một còn với đội tuyển Nhật Bản để giành vé vào bán kết giải bóng đá Asian Cup 2019. Đối đầu với các chàng trai áo đỏ là một đối thủ cực mạnh, xếp nhất nhì châu lục vì vậy nhưng nhiều cổ động viên vẫn bày tỏ niềm tin vào các "Chiến binh sao vàng".

Không chỉ gây chú ý trên sân cỏ với thể lực, ngoại hình và kỹ năng chơi bóng, các cầu thủ đội tuyển Nhật Bản còn thu hút sự quan tâm của nhiều người vì sở hữu một nửa xinh đẹp, nóng bỏng.

1. Hậu vệ Tomoaki Makino

Tomoaki Makino (32 tuổi) là hậu vệ đội tuyển quốc gia Nhật Bản và đội Urawa Reds của J-League. Vào cuối tháng 12/2018 vừa qua, ngay trước khi cùng đồng đội sang UAE tham dự giải Asian Cup 2019, chàng hậu vệ điển trai này đã kịp tổ chức lễ cưới với vợ mình là diễn viên, người mẫu Takanashi Rin.

Hai người tình cờ gặp gỡ tại một nhà hàng vào đầu tháng 6/2016 và bắt đầu hẹn hò không lâu sau đó. Cuối năm 2017, Makino đã cầu hôn Takanashi. Vào ngày 20/1 năm ngoái, nữ diễn viên Takanashi Rin thông báo qua Instagram cá nhân của cả hai rằng họ sẽ kết hôn. Và mãi cho đến tận tháng 12 vừa qua họ mới về chung một nhà.

Takanashi Rin có phong cách thời trang rất nữ tính, thanh lịch.

Takanashi Rin sinh năm 1988, là diễn viên tài năng của Nhật Bản. Cô từng tham gia "Samurai Sentai Shinkenger The Movie: The Fateful War ", "Killers", "Dr.Rintarō"... Năm 2012, phim "Like Someone In Love" do Takanashi Rin đóng chính được đề cử giải Cành Cọ Vàng tại Liên hoan phim Cannes ở Pháp.

Thân hình nóng bỏng của bà xã hậu vệ Tomoaki Makino.

Takanashi Rin từng thổ lộ cô yêu tính cách lạc quan, hài hước của Tomoaki Makino và hy vọng mái ấm của cô luôn tràn ngập tiếng cười. Kể từ khi họ hẹn hò, Takanashi đã luôn bên cạnh và ủng hộ anh trong bất kỳ hoàn cảnh nào với nụ cười rạng rỡ và sự lạc quan. Cũng có đôi lần, dù rất khắt khe nhưng cô vẫn luôn dịu dàng với anh, và điều đó đã giúp Makino tập trung hoàn toàn vào bóng đá. Anh cũng rất ngưỡng mộ Takanashi vì thái độ nghiêm túc trong công việc và cô luôn nỗ lực hết mình để đạt được mục tiêu. Dù cả hai vẫn chưa đạt được thành công như bản thân mong đợi, anh chàng Makino mong rằng mọi người vẫn sẽ ủng hộ và chúc phúc cho họ.

Cả hai mới tổ chức lễ cưới vào tháng 12/2018.

2. Tiền vệ Makoto Hasebe

Makoto Hasebe sinh ngày 18 tháng 1 năm 1984 tại Fujieda, tỉnh Shizuoka, Nhật Bản, là cầu thủ bóng đá người Nhật Bản, thi đấu ở vị trí tiền vệ cho câu lạc bộ Eintracht Frankfurt tại Bundesliga. Makoto được đánh giá là một trong những cầu thủ có ngoại hình điển trai nhất đội tuyển Nhật. Đáng ghen tị hơn, chàng cầu thủ này còn có một cô vợ vô cùng xinh đẹp và ngọt ngào.

Vợ của Makoto Hasebe là người đẹp Arisa Sato. Tại Nhật Bản, họ là cặp đôi "trai tài gái sắc" được nhiều người ngưỡng mộ.

Arisa Sato sinh năm 1988, là người mẫu ảnh cho khá nhiều tờ tạp chí hàng đầu Nhật Bản. Cô cũng đảm nhận vai trò MC cho các chương trình dự báo thời tiết và một số show truyền hình khác.

Đây cũng được xem là cặp đôi "trai tài gái sắc" được nhiều người ngưỡng mộ.

Ngoài ra, bà xã của đội trưởng tuyển Nhật còn đóng phim, cô từng góp mặt trong các bộ phim như Love17, Kekkon Dosokai: Seaside Love, Remember Hotel, Strobe Edge...

Arisa Sato và Makoto Hasebe gặp nhau lần đầu vào cuối năm 2010 trong 1 buổi chụp hình cho tạp chí Non-no. Khi đó, cô đang là người mẫu độc quyền của tờ tạp chí này và là một fan hâm mộ của Makoto Hasebe. Cả hai nhanh chóng trúng tiếng sét ái tình và với sự giúp đỡ tận tình của người đồng đội, thủ quân đội tuyển Nhật đã hẹn được người đẹp đi ăn tối vào ngày hôm sau. Sau đó ít lâu, cặp đôi chính thức nói lời yêu nhau. Dù bị khoảng cách địa lý ngăn cản (Makoto Hasebe thi đấu tại Đức) nhưng cả hai vẫn duy trì được tình cảm bền chặt đáng ngưỡng mộ.

Sau nhiều năm hẹn hò, cặp đôi đăng ký kết hôn vào năm 2015, một năm sau họ tổ chức đám cưới. Hiện tại vợ chồng Makoto Hasebe có một em bé.

3. Tiền vệ Gaku Shibasaki

Gaku Shibasaki (sinh năm 1992) là một trong những ngôi sao nổi bật nhất trên hàng công của đội tuyển Nhật Bản. Anh hiện chơi bóng cho câu lạc bộ Getafe ở La Liga. Bà xã của ngôi sao tuyển Nhật là mỹ nhân, ca sĩ đình đám xứ hoa anh đào, Erina Mano. Cô và Shibasaki quen biết qua lời giới thiệu của người quen và bắt đầu hẹn hò từ mùa thu năm 2017.

Erina Mano sinh năm 1991, hơn bạn trai một tuổi. Với vẻ đẹp vừa tinh khiết, vừa gợi cảm, Mano thường xuyên được mời xuất hiện trên những tạp chí về nhan sắc. Cô từng tham gia các phim "There's No Easy Job in This World", "We Married as Job Romaji" (tên Việt là "Trốn chạy tuy xấu hổ nhưng lại có ích"), "Minna! Esper Dayo!"... Mano không chỉ nổi tiếng tại Nhật Bản với vẻ đẹp trong sáng mà còn là tài năng âm nhạc. Cô đã có rất nhiều album nhạc ăn khách dù còn rất trẻ.

Theo Helino