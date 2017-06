Nhờ bức ảnh chụp dạo tại triển lãm xe hơi, cô gái vô danh trở thành hot girl vì quá xinh

Có những khoảnh khắc sẽ thay đổi cuộc đời bạn mãi mãi. Với An Yoojung (người Hàn Quốc), khoảnh khắc thay đổi cuộc đời ấy chính là lúc cô nàng được nhiếp ảnh tại sự kiện quảng bá ô tô tại Seoul năm 2015 chú ý và đề nghị chụp một số pô để làm kỷ niệm.

Khi ấy, An Yoojung là nhân viên lễ tân phụ trách việc chào mời và cung cấp thông tin cho khách hàng đến dự triển lãm ô tô của hãng Mercedes-Benz.

Ngoài gương mặt xinh đẹp tròn đầy như trăng rằm, làn da mịn màng của cô gái mới lớn, đôi mắt một mí mang vẻ sắc sảo riêng... Nhưng nếu chỉ có vậy, An Yoojung của lúc ấy, sẽ chẳng là ai trong "bản đồ" những hot girl quyến rũ của xứ Kim Chi.

Bức ảnh chụp An Yoojung, nữ lễ tân của hãng xe Mercedes-Benz, nổi tiếng trên mạng xã hội. Nhân vật chính trong bức ảnh cũng được thơm lây.

Bức ảnh chụp cô nữ sinh xinh đẹp tại sự kiện được tác giả đăng tải lên mạng. Mọi thứ bắt đầu thay đổi từ khoảnh khắc ấy!

Trong một thời gian ngắn, giới trẻ Hàn Quốc đổ dồn sự tập trung vào cô gái lạ mặt sở hữu nét đẹp tự nhiên. Cái tên An Yoojung được cánh mày râu nhắc đến rôm rả trong các cuộc trò chuyện. Lượng theo dõi các trang mạng xã hội của nữ nhân viên lễ tân tăng lên hàng trăm, hàng ngàn người. Cô gái vô danh ý thức mình đã nổi tiếng!

Không bỏ lỡ cơ hội tỏa sáng, An Yoojung quyết định nghỉ việc tại hãng xe Mercedes-Benz và theo đuổi nghề người mẫu. Cô đầu quân cho hãng Hey Dealer, một đại lý xe đã qua sử dụng, vào tháng 7/2016 với vai trò vedette. Cô gái xinh đẹp cũng trở thành người mẫu cosplay cho một game của Nexon, được gọi là Vindictus. Người đẹp lấn sân diễn xuất khi tham gia vai phụ trong bộ phim "Sweet Stranger and Me" của đài KBS2.

An Yoojung chuyển nghề làm người mẫu.

Nhiều người hâm mộ nét đẹp của nữ nhân viên lễ tân tại triển lãm ô tô ngày nào đã lập tức nhận ra cô trên sóng truyền hình. Có vẻ như dù ở đâu, làm gì, An Yoojung cũng rất được chú ý. Cô chia sẻ mình đang theo đuổi dự án diễn xuất lớn hơn trong tương lai.

Nhìn vào những thứ mà An Yoojung có hôm nay, chúng ta mới thực sự thấy được sức mạnh mạng xã hội và ý nghĩa khoảnh khắc thay đổi số phận một con người.

Sau 2 năm nổi tiếng, ngoại hình An Yoojung không thay đổi nhiều ngoài trừ việc cô ăn mặc và makeup chuyên nghiệp hơn. Instagram của cô bạn có hơn 33.000 lượt theo dõi dù chỉ có hơn trăm tấm ảnh được đăng. Một số ý kiến cho rằng, hot girl ngày càng mặn mà và quyến rũ hơn thời mới được biết đến. Mọi người cũng hy vọng cô không tìm đến dao kéo, giữ lại nét đẹp của đôi mắt một mí để "không đụng hàng" với những người mẫu khác hiện nay.

Xuất hiện trên truyền hình với vai trò diễn viên.

Cùng ngắm vẻ đẹp của An Yoojung, "cô lọ lem" xứ Hàn thay đổi cuộc đời chỉ sau một lần dự sự kiện nhé!

An Yoojung không còn mũm mĩm như xưa nhưng vẫn rất xinh đẹp.

Cô sở hữu nhan sắc không kém cạnh hot girl nào.

Người đẹp từng là lễ tân tại một sự kiện ô tô.

Nhờ mạng xã hội, tên tuổi An Yoojung vụt sáng sau một đêm.

Cô gái đang ấp ủ giấc mơ bước vào thế giới điện ảnh Hàn Quốc.

Đôi mắt một mí là "đặc sản" của An Yoojung.

Cô gái xinh đẹp ngay cả khi ăn mặc giản dị.

Theo Tri thức trẻ