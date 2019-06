Nhân viên hàng không bị ép quỳ xin lỗi vì chậm chuyến

Theo Shanghaiist, vụ việc xảy ra ở một sân bay tại thành phố Trịnh Châu, Trung Quốc tối 25/5.

Chuyến bay của hãng West Air đi từ Trịnh Châu tới Thâm Quyến bị hoãn 7 tiếng so do thời tiết xấu. Do thời tiết bất ổn, máy bay không thể cất cánh theo lịch trình đã định, khiến một số hành khách nổi giận dù đã được phục vụ bữa ăn và chăn miễn phí.

Tình hình trở nên căng thẳng sau khi một hành khách la hét nhân viên hàng không, đòi người đại diện của hãng phải quỳ gối và xin lỗi các hành khách.

Nhân viên hàng không giải thích, chỉ làm việc đúng phận sự và vị khách trên không nên làm nhục mình. Đáp lại, nam hành khách nói: “Anh phải là đại diện công ty và phải xin lỗi chúng tôi”.

Dù nhân viên trên đồng ý đại diện cho hãng xin lỗi, nhưng vị khách trên vẫn đòi nhân viên trên phải quỳ, vì hành động đó chứng tỏ sự thành khẩn. Tuy nhiên, sau đó vị khách này tự hạ nhiệt và nói: “Liệu lời xin lỗi có ích gì chứ”.

Đoạn video về những gì xảy ra đã lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc và nhiều cư dân mạng kêu gọi đưa hành khách trên vào sổ đen, cấm mua vé máy bay trong tương lai.

Theo Hoài Linh

VietNamNet