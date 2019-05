Nhận kết cục bi thảm vì chọc giận voi mẹ mới sinh con non

Theo Daily Star, vụ việc xảy ra ở Ajnashuli, tây Bengal, khi người dân Ấn Độ tập trung xem voi mẹ sinh con.

Voi mẹ đẻ ra con non còn khá yếu, nên nó cố gắng đẩy con non vào trong rừng, tránh xa ánh mắt nhòm ngó của con người. Tuy nhiên, con non tỏ ra không thể đứng dậy được.

Đúng lúc này, thanh niên 27 tuổi tên Shalier Mahalo, dường như đã ném đá, chọc giận con vật, khiến nó nổi điên. Kết quả là Mahalo bị voi quật ngã nhiều lần, giẫm chết.

Voi mẹ mới sinh con non.

10 con voi khác sau đó xuất hiện từ trong rừng, khiến dân làng Ấn Độ bỏ chạy tán loạn. Các thợ săn của chính quyền địa phương sau đó có mặt phong tỏa khu vực.

Vụ việc xảy ra sau khi một binh sĩ Anh bị voi giết chết khi đang làm nhiệm vụ ở châu Phi. Matthew Talbot tuần tra vào ngày 5.5 thì bị con vật giẫm chết.

Talbot thiệt mạng khi đang làm nhiệm vụ ngăn chặn những kẻ săn trộm ở Malawi.

Theo Dân Việt