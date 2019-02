Người vợ quyền lực tài giỏi được ông Trump gọi là tri kỷ và đích thân tổ chức hôn lễ cho lấy chồng mới

Bà Ivana Zelnickova là mẹ của 3 người con lớn của Tổng thống Trump là Donald Jr, Ivanka và Eric. Bà sinh năm 1949 tại CH Séc, niềm đam mê lớn nhất của bà chính là trượt tuyết. Sinh ra trong một gia đình trung lưu khá giả nên từ nhỏ cha bà đã khuyến khích bà đi theo đam mê này.

Tuy nhiên, khi trưởng thành, nhờ có vóc dáng chuẩn đẹp cùng gương mặt sexy nên bà Ivana được nhiều hãng thời trang nhòm ngó và họ mời Ivana tham gia công việc người mẫu. Nhờ nhan sắc hơn người cùng suy nghĩ phóng khoáng nên bà được nhiều người đàn ông theo đuổi.

Ivana Zelnickova là người mẫu, nữ doanh nhân thành đạt.

Theo Hello Magazine, năm 1971, Ivana kết hôn với Alfred Winklmayr, một chuyên gia bất động sản 25 tuổi người Áo. Nhờ đó, bà nhận hộ chiếu Áo vào tháng 3/1972 và sang Canada vào tháng 9 cùng năm.

Theo một bài báo đăng trên The Sun năm 1990, một người đàn ông tự nhận là Alfred Winklmayr, đang sống ở Australia cùng vợ, cho biết đã kết hôn với bà Ivana để bà này được nhận quốc tịch Áo. Cuộc hôn nhân kéo dài hai năm, tới tháng 8/1973. Ông không tiết lộ thêm mà cho biết sẽ thuê luật sư bảo vệ. Tuy nhiên, luật sư của bà Ivana khi đó bác bỏ, tuyên bố thông tin này không chính xác.

Bà có ảnh hưởng rất nhiều đến sự nghiệp của Tổng thống Donald Trump.

Đến năm 1976, bà quen biết ông Trump tại New York (Mỹ). Sau một thời gian tìm hiểu vào tháng 4/1977, họ tổ chức đám cưới xa hoa và trở thành những người nổi tiếng nhất trong xã hội thượng lưu New York suốt những năm 1980. Họ cùng làm việc chung trong nhiều dự án lớn như xây dựng khách sạn Gran Hyatt ở New York, xây dựng casino Trump Taj Mahal tại New Jersey, hay tháp Trump ở Manhattan.

Hai người sinh được ba con. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân chỉ kéo dài được 15 năm. Năm 1992, cuộc hôn nhân kết thúc sau khi bà phát hiện chồng có quan hệ tình ái với Maria Marples, diễn viên kiêm cựu hoa hậu bang Georgia.

Dù chuyện tình ái gặp phải trục trặc nhưng đối với ông Trump, vợ đầu tiên vẫn là một người đặc biệt. Ông đã từng tin tưởng giao phó cho bà những chức vụ quan trọng trong việc làm ăn và nhờ như vậy nên tập đoàn Trump ngày càng phát triển.

Đến khi chia tay, ông Trump vẫn coi bà là một người bạn tâm giao, một cố vấn tin cậy. Theo The New York Post, Tổng thống Mỹ thậm chí coi người vợ cũ là cố vấn đáng tin cậy trong chiến dịch tranh cử của mình.

Ivana bên ba con lúc nhỏ.

Li dị chồng khi đã có 3 con và nhan sắc phai tàn theo tháng năm nhưng bà Ivana không coi đó là bất lợi. Sau khi ly hôn ông Trump, bà có vô số người tình và chồng. Năm 1995, bà lấy chồng là Riccardo Mazzucchelli. Nhưng chỉ 2 năm sau, bà quyết định chấm dứt và kiện ông này vì tiết lộ bí mật chuyện hôn nhân.

Sau đó, bà lại có mối quan hệ tình ái với một triệu phú bán xe hơi dù lúc ấy bà đã 48 tuổi. Họ giữ mối quan hệ này trong suốt 8 năm, cho đến khi triệu phú này chết trong một tai nạn giao thông. Những tưởng ở tuổi này bà Ivana sẽ tận hưởng tuổi già bên con cháu nhưng nữ doanh nhân vẫn tìm niềm hạnh phúc, tình ái cho riêng mình.

Ivana bên cạnh con gái Ivanka.

Chỉ sau khi người tình triệu phú mất ít tháng, bà đã quen biết Rossano Rubicondi, một người mẫu trẻ người Italy kém 24 tuổi. Sau 6 năm quen biết, tháng 4/2008, bà Ivanna, 59 tuổi, kết hôn với Rossano Rubicondi, 36 tuổi. Điều hài hước nhất là chồng cũ của bà, tỷ phú Donald Trump, đích thân tổ chức hôn lễ cho Ivana và chú rể trẻ.

Được biết, đám cưới trị giá ba triệu đôla với 400 khách mời tổ chức ở khu nghỉ dưỡng tư sang trọng Mar-a-Lago thuộc sở hữu của gia đình Trump. Con gái Ivanka làm phù dâu. Tuy nhiên, chỉ ít lâu sau bà lại quyết định ly hôn người mẫu trẻ này.

Ly hôn chồng sau nhiều năm nhưng bà vẫn là bạn tốt và có tầm ảnh hưởng đến ông.

Hiện tại, bà Ivanna không vướng bất cứ câu chuyện tình ái nào. Bà sống cuộc sống tận hưởng bên con cháu và thú vui viết tiểu thuyết. Được biết, cuốn tiểu thuyết nổi tiếng nhất mang tên "Nuôi dạy con Trump" vào tháng 10/2017, kể về cuộc hôn nhân và những năm đầu nuôi dạy ba người con của bà với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Đỗ Quyên (th)