Người vợ đầu xinh đẹp tào khang của thiên tài Vật lý vũ trụ nhận nuôi cô gái người Việt

Stephen Hawking là nhà vật lý lỗi lạc trong giới khoa học của Anh và nổi tiếng trên khắp thế giới với những phát kiến về vũ trụ. Không chỉ có một trí tuệ thiên tài, ông còn là một người có nghị lực sống phi thường. Bị mắc bệnh AlS, một dạng bệnh tiến triển, nghiêm trọng dần theo năm tháng. Ban đầu, ALS khiến cơ bắp yếu hoặc cứng hơn. Sau đó, bệnh này khiến các bộ phận trên cơ thể người bệnh biến dạng.

Dù mang trong mình căn bệnh nặng như vậy nhưng sự nghiệp của ông vẫn thăng hoa. Và đặc biệt trong chuyện tình yêu thì ông không hề thua kém bất kỳ người đàn ông bình thường nào. Ông trải qua một cuộc tình đẹp nhưng đầy trắc trở và câu chuyện yêu đương của Stephen đã được dựng thành phim.

Gặp cô gái bất chấp hết để chăm sóc người đàn ông bệnh tật

Đám cưới của cặp đôi khi mới 20-21 tuổi.

Stephen Hawking thực ra là một người đàn ông khá may mắn. Dù mắc phải bệnh hiểm nghèo nhưng ông vẫn gặp được người con gái bất chấp hết để yêu ông. Đó là Jane Wilde, một người bạn của em gái Stephen Hawking. Tình yêu của nhen nhóm trong lần gặp đầu tiên khi cả hai đang cùng nhau ngồi tàu điện trở về nhà.

Sau đó, họ gặp nhau trong một bữa tiệc của một người bạn, chính cách trò chuyện thông minh dí dỏm và hài hước, Stephen đã hớp hồn cô gái trẻ Jane. Khi tình cảm đang dần dần rõ ràng thì đau đớn thay, Stephen Hawking ốm nặng và bác sĩ chẩn đoán căn bệnh này sẽ khiến ông chết năm 25 tuổi.

Trước sự can ngăn của bạn bè, gia đình, Jane vẫn ở bên chàng trai của cuộc đời mình. Thậm chí, mẹ chồng tương lai cấm cản, Jane vẫn quyết tâm ở bên cạnh, không buông tay. Stephen Hawking đã thừa nhận chính Jane là động lực giúp ông sống lại và yên tâm cống hiến cho khoa học.

Stephen Hawking đã bỏ lỡ đoạn tình cảm với người vợ tào khang, Jane Wilde.

Cuối cùng họ cưới nhau và có một gia đình ấm áp và hạnh phúc. Những năm về sau, Stephen Hawking một lần nữa phải đối mặt với cái chết nhưng Jane vẫn quyết tâm ở bên và giúp ông vượt qua khó khăn. Họ tiếp tục hạnh phúc bên nhau. Nhưng cuộc đời không ai nói hết được chữ ngờ...

Sự nổi tiếng cướp đi hạnh phúc của Jane

Theo bà Jane, vợ cũ của Stephen Hawking chia sẻ, nguyên nhân khiến gia đình bà rạn nứt là do nhiều thứ tác động. Không phải do người tình của hai người mà chính bởi do người trong cuộc. Đó là bà và Stephen Hawking cùng hai thứ khác: bệnh tật và vật lý.

Với một nhà khoa học lỗi lạc lừng danh thế giới như Stephen thì sự nghiệp mới chính là mục tiêu của cuộc đời ông. Và vật lý chính là "nàng thơ" của Stephen. Theo lời vợ cũ của ông kể lại, ông buồn hay vui, thất vọng hay hạnh phúc đều do vật lý quyết định.

Dù đã ly hôn và có chồng mới nhưng Jane vẫn cùng các con chăm sóc chồng cũ cho đến những ngày tháng cuối đời.

Dù không ghen với "nàng thơ" ấy nhưng Jane nhiều lúc cũng cảm thấy tủi thân với chứng buồn vui vô cớ của chồng. Suốt thời gian sau cuộc hôn nhân, bà không nhận ra được bản thân có một chỗ dựa. Bà cảm thấy cô đơn vì không có một bờ vai.

Dấu chấm hết cho cuộc tình đẹp ấy chính là sự nổi tiếng với cuốn "Lược sử thời gian" của Stephen Hawking đã đẩy hai người ra khỏi nhau. Sự nổi tiếng của Stephen khiến nhiều y tá đang chăm sóc ông bỗng dưng muốn tiếp cận ông hơn. Ngôi nhà hạnh phúc của họ tràn đầy những tiếng nịnh nọt. Nhiều y tá bất chấp hết để chiều những thói hư của Stephen, cụ thể đó là Elaine Mason, nữ y tá sau này là vợ của ông.

Cuối cùng, tình yêu của Stephen và Jane gặp trục trặc và cuối cùng cả chọn giải pháp ly thân. Để rồi, 5 năm sau đó, Stephen Hawking và Jane Wilde quyết định ly hôn sau 30 năm. Cuộc tình đẹp của họ kết thúc không trọn vẹn.

Với Stephen Hawking, khi chia tay Jane để đến với người vợ mới, ông đã không có kết quả tốt đẹp. Chỉ 11 năm chung sống, ông ly dị với Elaine Mason, ông bị chính vợ mới bạo hành. Sau cuộc ly hôn ồn ào này, Stephen đã hòa giải với vợ cũ và 3 con của mình.

Đáng tiếc, lúc ấy, Jane đã có chồng và đang có cuộc sống hạnh phúc. Tuy nhiên, bà vẫn quan tâm đến chồng cũ và cùng các con chăm sóc chồng đến những phút giây cuối cùng.

Đỗ Quyên (th)