Người Việt ở London tổ chức cầu nguyện cho 39 người chết tại Essex

Theo Telegraph, buổi cầu nguyện được tổ chức hôm 2/11 tại Nhà thờ Holy Name and Our Lady of the Sacred Heart ở phía Đông thủ đô London, Anh. Hơn 100 thành viên cộng đồng người Việt đã có mặt tại buổi lễ.

"Chúng ta có mặt ở đây hôm nay để tưởng nhớ những người đã ra đi, những người từng sống giữa chúng ta, ăn tối cùng chúng ta, nhưng nay họ đã không còn bên chúng ta", mục sư Simon Nguyen nói.

Các mục sư nhà thờ chủ trì buổi lễ cầu nguyện. Ảnh: PA.

Những người có mặt tại nhà thờ đã cùng đọc kinh thánh và thắp nến tưởng nhớ 39 người tử vong trong xe tải đông lạnh được tìm thấy ở Essex hôm 23/10.



Bộ Ngoại giao ngày 2/11 cho biết cảnh sát hạt Essex đã thông báo có nạn nhân người Việt, chưa xác định danh tính cụ thể, trong vụ việc.

"Hiện Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan cảnh sát Anh đang nỗ lực phối hợp tích cực xác minh danh tính các nạn nhân, nghi là người mang quốc tịch Việt Nam và sớm công bố thông tin", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết.

"Đây là một thảm kịch nhân đạo nghiêm trọng. Chúng tôi hết sức đau lòng và xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình các nạn nhân và mong họ sớm vượt qua những đau thương, mất mát to lớn này".

Thành viên cộng đồng người Việt tham gia buổi lễ cầu nguyên. Ảnh: PA.



Cảnh sát Anh cũng cho biết họ đã cử người, có kèm theo phiên dịch tiếng Việt, để nhận các cuộc gọi đến đường dây nóng từ 9h đến nửa đêm của mỗi ngày trong suốt tuần.

Những người có thể hỗ trợ cuộc điều tra được kêu gọi gọi đến số 0800 056 0944 nếu sống ở Anh, hoặc số 0044 207 158 0010 nếu gọi từ nước ngoài.

Theo Tri thức trực tuyến