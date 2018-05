Người sáng lập Hội Thánh Đức Chúa Trời 3 lần dự đoán ngày tận thế, lần nào cũng sai!

Dự đoán ngày tận thế của thế giới ba lần và cả ba lần đều... sai

Hội Thánh Đức Chúa Trời là một tổ chức có tiền thân là Hội Thánh ở Hàn Quốc, do Ahn Sahng-Hong thành lập năm 1964. Đến năm 1985, khi Ahn Sahng-Hong qua đời, hội này do Jang Gil-ja và Kim Joo-cheol dẫn dắt và điều hành.

Luôn khẳng định với các thành viên về ngày tận thế, Ahn Sahng-Hong và Hội Thánh Đức Chúa Trời không quên đưa ra những lời "tiên tri" về ngày thế giới kết thúc.

Ahn Sahng-Hong dự đoán thế giới sẽ kết thúc vào năm 1967, 1988 và 2012. (Ảnh minh họa: Internet)

Vào năm 1956, người sáng lập Hội Thánh Đức Chúa Trời dự đoán ngày tận thế của thế giới sẽ đến vào năm 1967, cũng là năm mà Chúa Giê-su sẽ tái sinh.

Sau đó, ông diễn giải Kinh Thánh trong cuốn sách Bí ẩn của Đức Chúa Trời và suối nước của Sự Sống (The Mystery of God and the Spring of the Water of Life -1980) rằng, hiểu theo sách Phúc Âm Ma-thi-ơ thì tận thế sẽ xảy ra vào năm 1988, tức là 40 năm sau ngày nhà nước Israel tuyên bố độc lập (và cũng là năm mà Ahn Sahng-Hong lại dự đoán Chúa sẽ tái sinh).

Bản gốc cuốn sách Bí ẩn của Đức Chúa Trời và Suối nước của Sự Sống được Hội Thánh của Đức Chúa Trời Giao Ước Mới Lễ Vượt Qua NCPCOG lưu giữ online.

Tuy nhiên, Hội Thánh của Đức Chúa Trời Hiệp hội Truyền giáo Tin Lành Thế giới WMSCOG trong lần tái bản cuốn sách đã xoá đoạn thông tin dự đoán sai về ngày tận thế.

Ngoài ra, trong cuốn sách Tân Nương đã tới lâu rồi, và họ đang trở nên buồn ngủ (The Bridegroom Was a Long Time in Coming, and They All Became Drowsy and Fell Asleep - 1980), Ahn Sahng-hong lại tranh luận dựa trên câu chữ của Kinh Thánh và lại kết luận rằng ngày tận thế sẽ xảy ra vào năm 2012.

Tất nhiên lịch sử cho thấy những lời "tiên tri" nói trên đều chỉ là sự bịa đặt và nó đã khiến cho nhiều thành viên nhanh chóng tỉnh ngộ và rời khỏi hội.

Vì thế, Ahn Sahng-Hong đã được xếp vào hàng ngũ những nhà tiên tri...giả mạo.

Không những có vợ con...

Ahn Sahng-Hong luôn cho mình là một "đấng cứu thế" có khả năng "che chở" và "cứu rỗi" cả nhân loại, với cuộc sống "cô đơn", đầy "kham khổ", nhưng các bằng chứng lại cho thấy điều ngược lại.

Nhiều cựu thành viên của Hội Thánh Đức Chúa Trời cho biết họ được kể rằng Ahn Sahng-Hong không kết hôn và sinh con, và cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cứu rỗi loài người. Tuy nhiên, thực ra Ahn Sahng-Hong không những đã lấy vợ mà còn có ba người con (có tài liệu viết là bốn).

Ahn Sahng-Hong kết hôn với bà Hwang Won Soon và có ba người con lần lượt là Ahn Kwang-sup (sinh năm 1954), Ahn Myeong-seon (sinh năm 1957), và Ahn Chang-jun (sinh năm 1959).

..."Đấng cứu thế" Ahn Sahng-Hong còn có cuộc sống hết sức bình thường

Dường như những gì mà Hội Thánh Đức Chúa Trời mô tả về cuộc sống của Ahn Sahng-Hong với các thành viên không giống so với các bằng chứng xác thực.

Ahn Sahng-Hong trong một bữa ăn thường nhật với các thành viên của hội. (Ảnh: Internet)

Trong cuốn sách Bài hát Mới của Hội Thánh Đức Chúa Trời, một bài hát có nhan đề là "Sự hy sinh của Người là thiêng liêng" có đoạn viết "Thân thể của Ngài (Ahn Sahng-Hong) dường như rất yếu ớt, Ngài gần như không thể bước đi" và "Ngài đã đói, đã rét trong 37 năm".

"Đấng cứu thế" Ahn Sahng-Hong đi tắm biển. (Ảnh: Internet)

Blog của một thành viên của hội cũng mô tả Ahn Sahng-Hong như thể một vị thánh trèo đèo lội suối đi tìm các con chiên, với thân thể đau đớn, nhức nhối, đôi chân rã rời mệt mỏi, và "Nước ở trên núi là thức ăn duy nhất của Ngài, Ngài để dành đồ ăn cho trẻ em".

"Đấng cứu thế" Ahn Sahng-Hong với chiếc bánh kem sinh nhật ba tầng. (Ảnh: Internet)

Thế nhưng, những bức ảnh chụp thì cho thấy người sáng lập ra Hội Thánh Đức Chúa Trời là một người đàn ông hoàn toàn khỏe mạnh với các hoạt động đời thường như lội sông, tắm biển, cũng như ăn uống đầy đủ với các thành viên khác của hội, thậm chí còn có cả bánh kem sinh nhật.

Theo Thời đại