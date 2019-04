Người mẫu trẻ mắc bệnh Down từng thay đổi chuẩn mực cái đẹp thế giới 4 năm trước giờ có bước tiến không ngờ

Nhắc đến những đứa trẻ mắc bệnh Down, ai cũng nghĩ rằng chúng có bộ dạng không giống người bình thường và trí tuệ kém phát triển nhưng thực tế chứng minh rằng các em hoàn toàn có thể làm được những điều mà người bình thường cũng phải kính nể. Và câu chuyện về cô người mẫu Madeline Stuart là một ví dụ rõ ràng cho điều đó.

Đối với một cô gái bình thường được "trời phú" cho đôi chân miên man, dáng dấp thon gọn thì việc sải những bước chân dài trên sàn catwalk, thả dáng, chống nhẹ đôi tay bên sườn, tự tin nhìn khán giả vốn đã chẳng phải là điều dễ dàng thì đối với Madeline Stuart, đó là cả một hành trình muôn vàn khó khăn.

Madeline Stuart sống tại Brisbane, bang Queensland (Úc) được chẩn đoán mắc Hội chứng Down bẩm sinh. Từ bé, Madeline (hay còn gọi là Maddy) đã phải gồng mình chống lại vấn đề về cân nặng và bệnh tim. Trong suốt một khoảng thời gian dài, Madeline phải chống chọi với những vấn đề sức khoẻ do cân nặng, cô thường xuyên cảm thấy thèm ăn và tăng cân một cách chóng mặt.

Madeline Stuart hay còn gọi là Maddy được chẩn đoán mắc bệnh Down bẩm sinh.

Hành trình đến với nghề người mẫu

Madeline Stuart bắt đầu có mơ ước trở thành siêu mẫu vào năm 2014 khi cô 17 tuổi. Trong một lần cùng mẹ tham dự một chương trình thời trang, Madeline quay sang nói với mẹ là cô muốn trở thành người mẫu đứng trên sân khấu biểu diễn thay vì phải ngồi ở hàng ghế khán giả. Bà Rosanne vẫn nhớ y nguyên lời con gái nói với mình: "Mẹ, con muốn làm người mẫu!".

Madeline trước khi giảm cân.

Vậy là vào đầu năm 2014, Maddy quyết định giảm cân và thay đổi cuộc sống. Ban đầu, do cân nặng vượt quá 20kg mức cho phép, Maddy không thể thực hiện được động tác lộn bánh xe và trồng cây chuối. Sau dần, nhờ sự động viên từ mẹ và giáo viên dạy nhảy, cô gái nhỏ bé đã gần đạt được mục tiêu của mình. Ngoài ra, Maddy bắt đầu đi bơi 5 buổi mỗi tuần kết hợp với môn bóng gậy và hoạt náo cổ động.

Madeline luôn nỗ lực hết sức 100% trong mọi bài tập để trở thành một người mẫu chuyên nghiệp.

Theo nhận xét của bà Rosanne, Madeline là một cô gái tự tin và luôn tràn ngập hạnh phúc. Cô không bao giờ có tính ích kỷ mà luôn lo lắng cho người khác. Trong con mắt của bà Rosanne, Madeline lúc nào cũng thật xinh đẹp, thông minh và vui vẻ.

Chia sẻ trong chương trình truyền hình Channel's Nine, bà nói: "Khi tôi sinh Madeline ra, bác sĩ cho biết con bé bị bệnh Down và mọi thứ chẳng có chút gì khả quan cả. Tôi không muốn sau này mọi người tỏ vẻ tiếc nuối khi tôi nhắc về con bé, chỉ vì nó mang bệnh Down, tôi muốn mọi người phải xuýt xoa rằng con bé xinh lắm".

Với sự giúp đỡ của mẹ, sự hỗ trợ của người bạn thân nhất Jamie Lea và bạn trai Robbie, Madeline đã tìm kiếm một công ty để bắt đầu sự nghiệp người mẫu của mình.

"Con bé thực sự muốn thay đổi cách mọi người phân biệt đối xử với người khuyết tật", mẹ của Madeline chia sẻ. Bà cũng tin rằng những người có hội chứng Down có thể làm bất cứ điều gì, chỉ là họ làm điều đó theo cách riêng của họ.

Madeline và mẹ.

"Bác sĩ nói với tôi rằng con bé sẽ không bao giờ đạt được bất cứ điều gì. Ngày đầu tiên đi học, một số phụ huynh đã không muốn con bé thi đấu thể thao cùng con em họ".

Đầu năm 2015, sau khi bà Rosanne sắp xếp và hẹn được buổi chụp hình chuyên nghiệp cho con, bà đã chia sẻ một số bức ảnh lên tài khoản Facebook. Không ngờ, chỉ sau một đêm, những hình ảnh ấy lan truyền chóng mặt trên mạng và thu hút hơn 7 triệu lượt xem. Các nhà thiết kế và tổ chức show diễn thời trang từ New York, Paris, Trung Quốc, Thụy Điển, Dubai... gọi điện tới tấp. Show diễn đầu tiên của Madeline là ở Tuần lễ thời trang New York.

Không ngừng mơ ước bất chấp khó khăn

Suốt 4 năm qua, cô gái ấy đã tự tin sải bước tại hơn 100 sàn catwalk thời trang chuyên nghiệp và hợp tác với nhiều nhà thiết kế khác nhau, trong đó có Colleen Morris, Nonie, Luu et Gigi và Zula Designs...

4 năm sau ngày gây bão mạng xã hội và làm "chấn động" giới thời trang thế giới, Madeline giờ đây đã đạt được bước tiến đáng ngưỡng mộ trong giới người mẫu. Cô có hàng triệu người theo dõi trên tài khoản mạng xã hội, được vinh danh trên tạp chí Vogue, Cosmopolitan và The New York Times. Câu chuyện đáng kinh ngạc của cô đã trở thành nguồn cảm hứng cho hàng ngàn người người mẫu trên toàn thế giới. Khi cô quyết định trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, cô rất muốn làm bất cứ điều gì để biến giấc mơ thành hiện thực và không gì có thể ngăn cản cô, ngay cả Hội chứng Down.

Khó khăn vẫn còn nhiều nhưng cô gái 21 tuổi này không ngừng mơ ước và hướng đến một ngày trở thành "Thiên thần Victoria's Secret". Cô chia sẻ: "Để vượt qua những rào cản trong ngành thời trang, tôi biết mình cần phải tiếp tục làm việc chăm chỉ hơn nữa. Mục tiêu lớn nhất của tôi là được sải bước trên những sàn diễn quy mô trên khắp thế giới cho những nhà thiết kế lớn nhất và hy vọng một ngày nào đó tôi sẽ trở thành một trong những thiên thần của Victoria's Secret".

Hiện tại Madeline đang sở hữu dòng sản phẩm thời trang của riêng mình với tên gọi "21 reasons why" (21 lý do tại sao) - cái tên gợi nhắc tới nhiễm sắc thể thứ 21 vốn là nguyên nhân gây ra hội chứng Down.

(Tổng hợp)

Theo Helino