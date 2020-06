Người đàn ông quyền lực phá tan giấc mộng giàu sang của Meghan Markle ở hoàng gia Anh

Meghan Markle cưới Hoàng tử Harry được cho là một sự toan tính. Trước nhiều tin đồn bất lợi về vợ mình, Harry đã từng dọa kiện các đơn vị truyền thông. Cách đây ít lâu gia đình cựu Công tước xứ Sussex còn tuyên bố cạch mặt 4 tờ báo lớn của Anh.

Tuy nhiên, các tờ báo vẫn quyết tâm truy tìm bằng được lý do khiến Meghan Markle không được lòng hoàng gia. Đặc biệt, cô không được lòng anh chồng vì nhiều nguyên nhân nhạy cảm gây nguy hại cho tôn nghiêm hoàng gia Anh.

Hoàng tử William được cho là người đàn ông phá tan giấc mộng "ngồi mát ăn bát vàng" của cựu diễn viên nước Mỹ. Cụ thể, trong phim tài liệu: "William & Kate: Too Good To Be True" của kênh Channel 5 khẳng định Harry và Meghan Markle đã sớm lên kế hoạch cho tương lai "sung sướng" tại hoàng gia.

William quyết không cho em dâu thực hiện được ý đồ.

Nếu đúng theo tính toán của Meghan Markle thì họ sẽ nhẹ nhàng kiếm được nhiều tiền mà không phải mất công bỏ sức. Điều này khiến Hoàng tử William không hài lòng. Anh sẽ là vị vua tương lai của nước Anh. William không cho phép ai lợi dụng danh tiếng của hoàng gia mà không phải mất công sức xây dựng vẫn được hưởng lợi.

William không đồng ý với quan điểm làm giàu của vợ chồng Harry - Meghan Markle. Chính lập trường cứng rắn của William đã khiến Harry và Meghan Markle phải dứt áo ra đi. Kết quả này dù khiến hoàng gia đau lòng nhưng William vẫn chấp nhận vì muốn bảo tồn danh dự cho hoàng tộc.

Về mối quan hệ giữa William và Meghan Markle, từ trước đến nay William không vừa lòng em dâu. Khi Harry nói ý định cưới xin, anh đã ra mặt can ngăn. Nhưng vì em trai quá nghiêm túc nên William đành chịu.

Kể cả khi Harry cùng Meghan sang Mỹ sinh sống, William cũng phớt lờ em dâu. Anh không có bất cứ tương tác nào với Meghan. Và đó là cách William thể hiện thái độ của mình với Meghan.

Đỗ Quyên (th)