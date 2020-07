Người đàn ông lãng tử, thông minh tại show hẹn hò Mỹ là vỏ bọc hoàn hảo của kẻ giết người hàng loạt với bộ sưu tập hình ảnh nạn nhân đáng sợ

Trước khi chương trình hẹn hò The Bachelorette ra đời thì ở Mỹ từng có một chương trình đi tìm một nửa hoàn hảo có tên là The Dating Game. Chương trình này ra đời vào năm 1965 với format là một cô gái sẽ đưa ra nhiều câu trả lời cho 3 chàng trai nhưng 2 bên không được gặp mặt nhau (có tập thì ngược lại, chàng trai sẽ hỏi 3 cô gái). The Dating Game không phải lúc nào cũng giúp người chơi tìm được tình yêu của đời mình nhưng chương trình này từng gây chú ý khi có sự xuất hiện của kẻ giết người hàng loạt. Con số nạn nhân chết dưới tay của hắn nằm trong khoảng từ 50 đến 100 người.

Tập phát sóng của The Dating Game vào ngày 13/9/1978 được đông đảo khán giả yêu thích. Người dẫn chương trình Jim Lange đã giới thiệu chàng trai đầu tiên là một nhiếp ảnh gia thành công, người đã bắt đầu sự nghiệp chụp ảnh của mình trong căn phòng tối đèn từ năm 13 tuổi. Nữ chính của tập phát sóng hôm đó là Cheryl Bradshaw và cô đã đồng ý chọn chàng trai đầu tiên, có tên là Rodney Alcala, đang ở độ tuổi 30.

Điều Cheryl và cả nhà sản xuất chương trình đều không ngờ tới đó chính là vào năm 1972, Rodney từng bị kết tội cưỡng bức một bé gái 8 tuổi. Hắn được tha bổng chỉ sau chưa đầy 3 năm thụ án và thời điểm xuất hiện trên chương trình The Dating Game, hắn đã giết chết 4 người phụ nữ.

Trên sân khấu chương trình, Rodney không hề có vẻ gì khác lạ so với những chàng trai khác. Thế nhưng, khi Cheryl đi vào bên trong cánh gà, cô nhận ra điều kỳ lạ ở người đàn ông này.

"Tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Hắn ta rất đáng sợ. Tôi đã từ chối lời mời hẹn hò và tôi không gặp lại hắn ta thêm lần nào nữa" - Cheryl nói với tờ The Sunday Telegraph vào năm 2012.

Trước khi chương trình được ghi hình, Rodney được cho là đã tiếp cận ít nhất một trong những người tham gia. Hầu hết mọi người đều nhận xét hắn là một kẻ đáng sợ và ngu ngốc.

"Điều đáng sợ nhất là khi hắn ta kề mặt hắn gần sát mặt tôi và nói: 'Tôi luôn giành được các cô gái'' - một người kể lại.

Rodney khá buồn khi bị Cheryl từ chối và cơ quan chức năng tin rằng điều đó đã thôi thúc hắn ra tay giết thêm nhiều người kể từ thời điểm đó cho đến lúc bị bắt vào tháng 7/1979.

Rodney sinh năm 1943 tại San Antonio, Texas, Mỹ. Gia đình hắn chuyển nhà sang Mexico sinh sống khi hắn lên 8 tuổi, 3 năm sau, bố của Rodney bỏ nhà ra đi. Mẹ Rodney đưa 2 chị em gã đến sống ở vùng ngoại ô của Los Angeles.

Năm 17 tuổi, Rodney nhập ngũ nhưng sau đó được cho giải ngũ sớm vì vấn đề sức khỏe tâm thần. Gã giết người hàng loạt tương lai với IQ lên đến 135 nhập học tại Đại học California nhưng con đường học hành của gã không đi đến đâu.

Giống như các sát nhân hàng loạt khác, Rodney có phong cách giết người của riêng mình. Hắn thường đánh đập, cắn, cưỡng bức và siết cổ nạn nhân cho đến khi họ bất tỉnh. Khi nạn nhân tỉnh lại, Rodney lặp lại tất cả hành động trên. Nạn nhân đầu tiên là Tali Shapiro, bé gái 8 tuổi, bị cưỡng bức và đánh đập suýt chết sau khi bị Rodney lừa đến căn hộ của hắn ở Hollywood vào năm 1968.

Sau khi bị cảnh sát phát giác, Rodney đã bỏ trốn đến New York và sống với tên giả John Berge, theo học trường Đại học New York. Dù vậy, một thời gian sau, Rodney vẫn bị bắt vào năm 1971 vì người ta nhận ra hắn thông qua tấm áp phích truy nã được đưa ra bởi FBI. Thế nhưng, tên này chỉ bị kết tội tấn công bé gái 8 tuổi. Hắn chỉ thi hành án trong gần 3 năm rồi được tha bổng nhưng sau đó lại bị tống vào tù vì tội tấn công tình dục bé gái 13 tuổi.

Cảnh sát Mỹ từng hối hận khi cho phép Rodney tại ngoại trong vài ngày để hắn bay đến New York và gặp gỡ họ hàng. Các nhà điều tra tin rằng chỉ trong 7 ngày, tên này đã giết một nữ sinh có tên là Elaine Hover, con gái của một trong những ông trùm câu lạc bộ đêm nổi tiếng Hollywood, Sammy Davis Jr..

Sau khi ra tù, bằng một cách nào đó, Rodney sử dụng tên thật của mình và được nhận vào làm tại tòa soạn báo Los Angeles Time với tư cách là nhân viên đánh máy vào năm 1978. Thời gian này, Rodney liên tục dụ dỗ những cô gái trẻ, bất kể là ngày hay đêm, đến căn hộ của mình để chụp ảnh. Tất nhiên, với profile làm nhiếp ảnh gia từ năm 13 tuổi, sở hữu vẻ ngoài lãng tử và đầu óc thông minh của Rodney, rất nhiều cô gái đã mắc bẫy. Chẳng ai thấy họ trở về sau khi gặp Rodney. Bằng cách này, Rodney đã giết chết không ít cô gái, đồng thời bộ sưu tập hình ảnh, ghi lại những giây phút cuối đời của nạn nhân, của hắn ngày càng trở nên phong phú.

Ngay trước khi bị bắt, Rodney từng gặp một thiếu nữ 16 tuổi Cynthia Libby, hắn đã nói với người này rằng: "Tôi có thể làm tất cả mọi thứ mà em muốn và sẽ không ai biết được chuyện của chúng ta". Sau đó, Cynthia đã đồng ý qua lại với gã đàn ông này. Khi dẫn Rodney về nhà ra mắt và giới thiệu tên thật của người đàn ông này, mẹ Cynthia lập tức vạch trần quá khứ của tên này từng bị bắt vì tội giết người.

"Tôi mất một khoảng thời gian để tin vào sự thật ấy. Tôi đã có thể là một trong những nạn nhân chết dưới tay của hắn" - Cynthia chia sẻ.

Mọi chuyện được đưa ra ánh sáng khi Rodney ra tay giết bé gái 12 tuổi tên Robin Samsoe. Đứa trẻ này đã biến mất ở khu vực biển Huntington, California, khi đang trên đường đến lớp học ba lê ngày 20/6/1979.

Bạn bè đi cùng Robin kể lại rằng một người lạ mặt đã tiếp cận các em và hỏi liệu chúng có muốn chụp ảnh hay không. Bọn trẻ từ chối lời đề nghị ấy và sau đó, Robin mượn chiếc xe đạp của bạn rời đi đến lớp ba lê. Gần 12 ngày sau, một nhân viên kiểm lâm công viên đã tìm thấy thi thể của Robin trong một khu vực có rừng gần chân đồi Pasadena, Sierra Madre.

Sau một thời gian điều tra vụ việc, cảnh sát đã tiến hành bắt giữ Rodney. Hắn bị kết tội giết người cấp độ 1 và bị phán án tử hình. Thế nhưng, Tòa án tối cao California lại bác bỏ phán quyết này, cho rằng thẩm phán đã có ác cảm với Rodney và quá khứ của hắn nên mới đưa ra phán quyết như vậy.

Năm 2010, 31 năm sau khi vụ án mạng xảy ra, phiên phúc thẩm thứ 3 mới được diễn ra. Lúc này, Rodney đứng lên tự bào chữa cho chính mình. Hắn giả vờ bản thân không nhớ về những gì mình đã làm trong quá khứ.

Lúc này, nạn nhân may mắn thoát khỏi bàn tay chết chóc của Rodney năm nào là Tali Shapiro đã lên tiếng, khẳng định cô từng bị tên này cưỡng bức và đánh đập đến suýt chết vào 40 năm về trước.

Cuối cùng, tòa án cũng kết án tử cho Rodney. Trong quá trình diễn ra các phiên tòa xét xử, nhân viên điều tra đã kết nối Rodney với các vụ án chưa tìm được hung thủ. Đến năm 2018, Rodney vẫn chưa bị tử hình. Hắn vẫn bị giam giữ tại nhà tù Corcoran, California, chuẩn bị kháng án.

