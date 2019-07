Người cha bỏ quên đôi song sinh trong ôtô ở Mỹ không nhận tội giết người

Juan Rodriguez đau đớn khi ra tòa hôm 27/7 ở New York, Mỹ. Ảnh: Sun

Tham dự phiên tòa, những người thân và vợ của Rodriguez, cũng là mẹ của đôi song sinh, đều không kìm được nước mắt trước bi kịch của gia đình. Rodriguez sau đó được các thẩm phán cho phép tại ngoại với số tiền bảo lãnh 100.000 USD và đã ôm chầm lấy vợ khi rời tòa rồi nhanh chóng lên xe ra về giữa vòng vây của truyền thông.Juan Rodriguez, 39 tuổi, đầm đìa nước mắt khi xuất hiện tại tòa án ở thành phố New York hôm 27/7 sau khi bỏ quên hai con song sinh trong ôtô khiến cả hai chết ngạt. Anh bị cáo buộc 4 tội danh về ngộ sát và giết người do bất cẩn nhưng không nhận tội. Rodriguez khẳng định anh không hề cố ý để lại con trai và con gái trong xe.

Trước đó, vào sáng 26/7, như thường lệ, Rodriguez lái xe đưa các con đến trường rồi tới bệnh viện Bronx Veterans Affairs làm việc. Anh là một thương binh từng phục vụ trong quân đội Mỹ tại Iraq và hiện là một nhân viên xã hội chuyên chăm lo cho người vô gia cư và thương bệnh binh tại bệnh viện trên.

Rodriguez và hai con song sinh khi mới chào đời. Ảnh: Facebook



Sau khi gửi con trai lớn 4 tuổi ở trường mẫu giáo, Rodriguez dự định đưa cặp song sinh Phoenix và Luna đến một nhà trẻ khác nhưng rồi quên bẵng đi và lái xe thẳng tới chỗ làm.

Camera an ninh cho thấy vào lúc 8h22, Rodriguez dừng xe ở bãi đỗ của bệnh viện và đi vào trong. Đến 16h cùng ngày, anh quay ra, bình thản lái xe về nhà và đến gần 10 phút sau đó mới dừng lại khi hoảng hốt phát hiện ra hai con đang ngồi ở ghế sau.

Một nhân chứng đã gọi cho cảnh sát và khi các nhân viên y tế có mặt ở hiện trường, những đứa trẻ được xác nhận đã tử vong. Phoenix và Luna bị bỏ quên trong ôtô 8 tiếng, khi nhiệt độ New York hôm đó là 30 độ C và nhiệt độ trong xe lên tới 42 độ C.

"Tôi định đưa chúng đến nhà trẻ trước khi đi làm. Tôi quên mất", Rodriguez gào khóc với các cảnh sát. "Các con tôi chết rồi! Tôi đã giết các con mình!".

Rodriguez có 5 con, bao gồm hai con với người vợ trước. Anh và người vợ thứ hai, Marissa, có một con trai 4 tuổi trước khi sinh thêm Phoenix và Luna vào năm ngoái. Hai đứa trẻ vừa đón sinh nhật 1 tuổi hôm 9/7.

Temple Barros, một người bạn của gia đình, cho biết Rodriguez luôn nhận nhiệm vụ đưa các con đi nhà trẻ vào mỗi buổi sáng. "Cậu ấy là một người tuyệt vời, luôn ở bên cạnh bọn trẻ. Đây chỉ là một tình huống không may", Barros nói.

Rodriguez cùng vợ và hai con song sinh. Ảnh: Facebook



Joey Jackson, luật sư của Rodriguez, cho biết anh đang rất đau đớn và ông dự kiến kháng cáo cho thân chủ.

"Gia đình Rodriguez tan nát. Tinh thần của anh ấy đang rất bất ổn", Jackson nói. "Anh ấy chưa bao giờ nghĩ điều này sẽ xảy ra. Thật đáng buồn là nó lại không may xảy ra trên khắp đất nước này. Chúng ta thường xuyên đọc được những câu chuyện như thế".

Luật sư nói thêm rằng thẩm phán đã yêu cầu giám sát Rodriguez để đề phòng anh tự tử và sẽ ra quyết định liệu có truy tố Rodriguez hay không trong phiên tòa vào ngày 1/8 tới.

Trong khi đó, ủy viên hội đồng thành phố New York Fernando Cabrera bày tỏ nỗi buồn trước cái chết của cặp song sinh và đề xuất các chương trình giáo dục cũng như ứng dụng công nghệ để ngăn chặn tình trạng cha mẹ bỏ quên trẻ trên xe.

"Việc này xảy ra quá thường xuyên, thậm chí với các bậc cha mẹ chu đáo và họ không thể giải thích tại sao", bà Cabrera nói.

Theo thống kê, trung bình mỗi năm ở Mỹ có 38 trường hợp trẻ em chết ngạt trong ôtô. Chỉ riêng trong năm nay, tính đến ngày 16/7, đã có 21 trẻ tử vong do nguyên nhân này.

