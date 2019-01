Ngồi tù oan vì tin tưởng tội phạm ma túy, sang chấn tâm lý đến không thể nuôi con

Câu chuyện "Mắc kẹt tại Paris" của một cô gái trẻ người Việt đang gây xôn xao mạng xã hội khiến người ta nhớ đến một trường hợp khác từng xảy ra với một người phụ nữ Hàn Quốc. Chỉ vì tin tưởng người quen cũ của chồng và nhận lời nhờ vả, chị đã không may vướng vào vòng lao lý, ở tù gần 2 năm trước khi được trả tự do. Nhưng sau khi trở về quê hương, người phụ nữ này còn mất không ít thời gian mới có thể vượt qua cú sốc tâm lý, hòa nhập lại với cuộc sống bình thường.

Ngày 30/10/2004, Jang Mi Jeong bị cảnh sát bắt ngay tại sân bay Paris-Orly, Pháp sau khi phát hiện một món đồ nằm trong túi xách của cô có chứa 17kg cocain. Khi đó, cô phủ nhận việc vận chuyển chất cấm, khẳng định món đồ ấy thuộc về một người quen của chồng mình ở Hàn, nhờ cầm hộ từ Guyana sang Hà Lan với số tiền thù lao 4 triệu won. Theo lời người gửi, bên trong đó là đá quý chưa qua xử lý.

Sau khi bị bắt, Jang bị giải đến một nhà tù gần thành phố Paris để chờ ngày ra tòa. Dù nhất quyết không nhận tội và đưa ra nhiều lý lẽ để thuyết phục quan tòa nhưng cuối cùng, cô vẫn bị khép tội vận chuyển ma túy trước khi bị tống vào nhà tù ở Martinique, hòn đảo thuộc phía Đông vùng biển Caribe.

Báo chí Hàn Quốc đưa tin về vụ việc của Jang.

May mắn là hơn 2 năm sau đó, Jang được chứng minh vô tội sau khi cảnh sát xác định được danh tính của kẻ chủ mưu, là một người đàn ông Hàn Quốc họ Jeon. Kẻ này đã lẩn trốn ở đất nước Suriname, tọa lạc giữa Guyane thuộc Pháp về phía đông và Guyana về phía tây trong suốt 10 năm và bị bắt hồi năm 2015. Tháng 11/2006, Jang được trả tự do và trở về quê hương.

Jang cầm trên tay lá quốc kỳ trong ngày trở về quê hương.

Câu chuyện của Jang được các nhà làm phim Hàn Quốc lấy làm chất liệu thực hiện phim điện ảnh Way back home với sự tham gia của 2 diễn viên nổi tiếng Jeon Do Yeon và Go Soo. Bộ phim kết thúc có hậu khi người mẹ được minh oan và trở về với vòng tay gia đình. Song cuộc sống hậu biến cố của Jang ngoài đời thực lại không viên mãn được như phim.

Trong quyển tự truyện "Lost days" do chính Jang chấp bút viết và phát hành vào năm 2014, cô đã kể rất nhiều về cuộc sống của mình sau khi trải qua 2 năm nhận án tù oan.

"Lúc trở về Hàn Quốc, tôi nghĩ mình sẽ có thể nhảy cẫng lên vì hạnh phúc nhưng thực tế, tôi không thể, tôi không dám ra đường gặp bất cứ ai. Thời gian đó, tôi không làm được gì cả" - Jang kể lại.

Chấn thương về mặt tâm lý khiến Jang không dám rời nhà nửa bước và không ngừng nạp đồ ăn vào người. Thời gian ở tù, Jang uống rất nhiều thuốc ngủ riết thành thói quen khiến sau này, cô bị mất ngủ khi ngưng dùng thuốc. Nhận biết tinh thần suy sụp và lối sống không lành mạnh của mình, Jang chủ động gửi con gái cho chị chồng chăm sóc.

Điều tồi tệ nhất đối với Jang lúc đó là những ánh nhìn e dè của mọi người dành cho cô và cả 2 con gái nhỏ. "Chúng bị phụ huynh và bạn bè ở trường tẩy chay vì chẳng ai muốn kết bạn với con gái của kẻ từng vào tù ra tội. Tôi không muốn các con phải nghe những điều tiêu cực từ miệng người khác, chính tôi sẽ kể cho chúng nghe câu chuyện của mình. Đây là lý do lớn nhất khiến tôi quyết định viết nên quyển tự truyện này" - Jang tâm sự.

Jang không phủ nhận lỗi lầm của mình là quá tham lam số tiền trước mắt mà tự đưa bản thân vào vòng lao lý. Bà mẹ 2 con rất hối hận với việc làm của mình nhưng thời gian 10 năm có lẽ cũng đã đủ để cô "đền tội". Giờ đây, Jang chỉ muốn sống cuộc đời bình thường như bao người khác.

