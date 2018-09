Nạn nhân của động đất, sóng thần tại Indonesia đã lên tới trên 400 người

Chuyển thi thể một em nhỏ sau động đất kèm sóng thần ở Palu, đảo Sulawesi, Indonesia ngày 29/9/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Người phát ngôn Cơ quan giảm nhẹ thiên tai quốc gia Indonesia (BNPB) Purwo Nugroho cho biết động đất và sóng thần đã làm ít nhất 48 người thiệt mạng, 356 người bị thương tại tỉnh Trung Sulawesi của Indonesia. Tuy nhiên, đây mới chỉ là con số thương vong ghi nhận được tại Palu, thủ phủ của tỉnh Trung Sulawesi, trong khi các nạn nhân ở Donggala, trong đó có các khu vực duyên hải gần vờ biển Talisa, hiện vẫn chưa được thống kê.

Theo người phát ngôn, hầu hết những người thiệt mạng và bị thương đều do bị bị đè trong các đống đổ nát hoặc bị các tấm vật liệu, bê tông rơi trúng người. Ông cũng cho biết trận sóng thần do động đất đã phá hủy nhiều toà nhà và khu vực dân cư ở khu vực bờ biển và hiện chưa thể đánh giá hết thiệt hại. Nhiều khả năng số người chết và bị thương cũng như những thiệt hại gây ra do động đất và sóng thần sẽ còn tiếp tục tăng. Hiện lực lượng cứu hộ, cảnh sát, binh sĩ và tình nguyện viên đang tiếp tục sơ tán người dân và nạn nhân khỏi các khu vực bị ảnh hưởng. Trong khi đó, tại nhiều khu vực đã mất điện hoàn toàn.

Sau các trận động đất và dư chấn gây rung chuyển Palu và Donggala, trong đêm 28/9, hàng nghìn người đã phải rời bỏ nhà cửa để tìm nơi ẩn náu ở những vị trí cao như trên các ngọn đồi. Nhiều người đã ngủ ngay trên đường phố hoặc các khu vực đất trống và chưa có nguồn cung cấp lương thực. Các cửa hàng tạp hóa, thực phẩm, đồ tiêu dùng đều đã hết hàng.

Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn quốc gia Indonesia cũng đã khẩn trương dựng các lều tạm nhằm giúp các nạn nhân có nơi tạm trú, tuy nhiên, số lều không đủ cho hàng ngàn cư dân. Người dân trong khu vực hy vọng chính quyền và các cơ quan, tổ chức liên quan tiếp tục khẩn trương cung cấp hỗ trợ cho các nạn nhân động đất, đặc biệt là trợ cấp thực phẩm và thuốc men và nơi trú ẩn cho những người nhà cửa bị sập hoặc hư hại nặng. Giới chức trách đã đóng cửa sân bay Mutiara Sis Al Jufri ở Palu, Trung Sulawesi, sau những trận động đất mạnh tấn công vào khu vực này. Dự kiến sân bay sẽ đóng cửa 1 ngày để chờ thông báo mới.

Chiều 28/9, Trung Sulawesi đã liên tục hứng chịu 2 trận động đất mạnh 6,1 độ richter (lúc 15h) và 7,5 độ Richter (lúc 18h) làm rung chuyển cả khu vực. Các trận động đất này đã gây ra sóng thần làm thiệt hại nhiều nhà cửa, công trình xây dựng trong khu vực. Hàng nghìn người đã phải sơ tán lên vị trí cao hơn. Trận động đất ở Donggala đã khiến cầu Vatulemo, biểu tượng thành phố Palu, bị hư hại. Nhiều khu vực bị mất điện, sự cố viễn thông khiến cho liên lạc bị cắt đứt. Sân bay Palu buộc phải đóng cửa do điều kiện đường băng bị sự cố.

Indonesia nằm trên "Vành đai lửa" Thái Bình Dương, một trong những khu vực hay xảy ra động đất và núi lửa phun trào nhất trên thế giới. Mới đây, đảo Lombok đã hứng chịu hàng loạt trận động đất khiến khoảng 500 người thiệt mạng và hàng trăm nghìn người phải đi lánh nạn. Năm 2004, một trận động đất mạnh 9,3 độ Richter kéo theo sóng thần ở ngoài khơi đảo Sumatra, Tây Indonesia, đã cướp đi sinh mạng của 220.000 người ở các quốc gia ven bờ Ấn Độ Dương, trong đó có 168.000 người Indonesia.

Theo TTXVN