Nam sinh tự kỷ chết vì mắc kẹt trong xe buýt suốt 7 tiếng

Armando Abel Ramirez, tài xế xe buýt, 37 tuổi, bị buộc tội thiếu trách nhiệm với người khuyết tật, dẫn đến cái chết của Hun Jun "Paul" Lee. Do mắc chứng tự kỷ, mất khả năng giao tiếp nên học sinh 19 tuổi đã không thể kêu cứu khi mắc kẹt trong xe buýt ở thành phố Whitter, California, Mỹ dưới thời tiết nắng nóng gần 38 độ C, The Sun đưa tin.

Tài xế Armando Abel Ramirez. Ảnh: KTLA5.

Theo CBS Los Angeles, một đồng nghiệp của Ramirez thú nhận hai người đã quan hệ tình dục nên lơ đãng, khiến cậu bé bị bỏ quên trong xe buýt suốt 7 tiếng. Brian Panish, luật sư đại diện gia đình nạn nhân, nói rằng cặp đôi này đã chủ động tan làm sớm để có thêm thời gian ở bên nhau.

Phía tòa án cho biết: "Cô ấy nói với cảnh sát rằng cô ấy cảm thấy rất tồi tệ bởi trong khi mình và Ramirez vui vẻ với nhau, Paul Lee lại mắc kẹt và tử vong trên xe".

Gia đình nạn nhân đã khởi kiện phía nhà trường và công ty xe buýt về tội thiếu trách nhiệm, dẫn đến cái chết của Paul Lee. Theo quy định, tài xế phải kiểm tra xe buýt trước khi rời xe, khóa cửa, tuy nhiên Ramirez đã không tuân thủ điều này.

Theo Ngôi sao