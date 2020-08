Meghan trò chuyện với nhà hoạt động nữ quyền

Trong một video ngắn được trang Makers Women, một nền tảng trao quyền cho phụ nữ, đăng tải tối qua (25/8), Nữ công tước xứ Sussex xuất hiện đầy phấn khích khi trò chuyện với bà Gloria Steinem (86 tuổi). Cả hai ngồi thư giãn trên ghế gỗ trong một sân vườn cây cỏ tươi tốt.

Có lúc, đàn chó của Meghan cũng góp mặt trong video. Ba con chó được Nữ công tước xứ Sussex nuôi dưỡng bao gồm Pula, Bogart và Guy the Beagle tự do chạy nhảy ở bãi cỏ và nằm dưới chân Meghan trong khi chủ nhân trao đổi với Gloria.

"Nó (con chó) muốn có mặt trong khuôn hình đấy", bà Gloria nói đùa khi chỉ vào Pula, con chó được Meghan và Harry nhận nuôi ngay sau khi kết hôn vào năm 2018.

Dù vẫn chưa rõ đoạn video được quay ở đâu nhưng sự hiện diện của những chú chó yêu quý của Meghan cho thấy video có thể được thực hiện ở sân sau của biệt thự mới tậu của nhà Sussex trị giá 14,7 triệu USD tại Montecito, thành phố Santa Barbara, bang California.

Meghan ngồi trò chuyện với nhà hoạt động Gloria Steinem ở sân sau một ngôi nhà tại Mỹ. Ảnh: Markes Women.

Theo truyền thông Mỹ, video đen trắng này được quay vào tháng trước bởi nhà làm phim kiêm nhiếp ảnh gia Matt Sayles. Trong buổi gặp mặt này, Meghan không hề che giấu sự ngưỡng mộ của mình dành cho bà Gloria. "Hôm nay là một ngày tuyệt vời đối với cháu", Meghan nói với nhà hoạt động nữ quyền.

Trong khi đó, bà Gloria cũng không quên gửi lời chúc mừng Meghan vì đã quay trở lại Mỹ. Nhà hoạt động 86 tuổi nói ở đầu video: "Meghan, chào mừng cháu về nhà. Tôi rất mừng vì cháu đã quay về đây" và nhận được câu trả lời "Cảm ơn bà. Cháu cũng vậy, vì rất nhiều lý do" của Meghan.

Bà Gloria từng là một trong những nhân vật nổi bật nhất của phong trào Giải phóng Phụ nữ những năm 1960 và 1970. Hiện bà vẫn tiếp tục tập trung ủng hộ phụ nữ trẻ, nêu cao tầm quan trọng của việc bỏ phiếu bầu cử và quyền của phụ nữ. Đây cũng là chủ đề nói chuyện chính giữa Meghan và Gloria. Video đầy đủ sẽ được Markes Women phát vào hôm nay (26/8).

Tuần trước, Nữ công tước xứ Sussex cũng từng đưa ra lời kêu gọi đối với phụ nữ khắp nước Mỹ tham gia vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Cô còn bất ngờ tham gia phát biểu quan điểm tại một sự kiện trực tuyến được tổ chức bởi tổ chức phi lợi nhuận When We All Vote, được thành lập bởi cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama.

Theo Ngôi sao