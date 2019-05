Meghan Markle từ diễn viên hạng C trở thành công nương hạ sinh chắt trai cho Nữ hoàng Anh

Tháng 5/2018, Meghan Markle trở thành cô dâu xinh đẹp của hoàng tử Harry. Từ một nữ diễn viên hạng C không mấy nổi tiếng ở làng giải trí Mỹ. Trong ngành công nghiệp điện ảnh ở Hollywood, Meghan Markle không phải là gương mặt gây ấn tượng về diễn xuất.

Được biết, Meghan Markle sinh năm 1981, lớn lên ở Los Angeles và hiện tại đang sinh sống ở Toronto, theo BBC. Mẹ cô, bà Doria Ragland, là một chuyên gia trị liệu tâm lý và và huấn luyện viên yoga, còn cha cô là đạo diễn ánh sáng từng đoạt giải Emmy Thomas W. Markle.

Meghan Markle là diễn viên hạng C ở Hollywood.

Năm 2003, Meghan tốt nghiệp Học viện Truyền thông thuộc Đại học Northwestern, bang Illinois. Cô từng xuất hiện trong nhiều phim truyền hình như Suits, General Hospital, Without a Trace, Castle, Fringe, và CSI - loạt phim ăn khách của đài CBS, bên cạnh một số phim điện ảnh như Get Him to the Greek, Remember Me và Horrible Bosses.

Dù không quá nổi bật ở mảng diễn xuất nhưng Meghan Markle lại khiến phụ nữ hiện đại yêu mến bởi lối sống lẫn tài năng về nhiều lĩnh vực khác nhau. Cô có một trang blog về ẩm thực, làm đẹp, thời trang, du lịch và đời sống mang tên The Tig do cô sáng lập. Trang web này hoạt động được 3 năm trước khi Meghan quyết định đóng cửa vào tháng 4 năm nay. Được biết tài khoản Instagram của Meghan có 2,3 triệu người theo dõi, còn trên Twitter có 430.000 follower.

Tuy nhiên, cô nổi tiếng hơn ở vai trò nhà hoạt động vì nữ quyền.

Không chỉ là một diễn viên, một Kols trên mạng xã hội, Meghan Markle còn là một nhà hoạt động vì nữ quyền. Nhiều bài phát biểu của cô tại các hội nghị, hội thảo về vấn đề này được giới nữ yêu thích và ủng hộ.

Từ năm 11 tuổi, Meghan Markle từng "ép" một nhà sản xuất chương trình TV phải thay đổi một mẩu quảng cáo bằng cách gửi thư đến Đệ nhất phu nhất lúc đó, bà Hillary Clinton, và một số nhân vật đình đám khác để khiếu nại mẩu quảng cáo đó ám chỉ rằng phụ nữ thì phải ở trong bếp.

Meghan Markle âu yếm con mới sinh.

Khi trưởng thành, Meghan Markle cũng hết lòng vì nữ quyền. Năm 2015, bài phát biểu của cô nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ cũng nhận được nhiều sự tán dương từ người nghe, trong đó có Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki Moon.

Không chỉ dành thời gian cho các hoạt động nữ quyền, Meghan Markle còn tham gia các hoạt động vì cộng đồng khác. Meghan Markle đã trở thành đại sứ toàn cầu của tổ chức cộng đồng World Vision Canada, đồng hành cùng tổ chức này trong những chiến dịch vì giáo dục, lương thực và chăm sóc sức khỏe cho trẻ em trên toàn thế giới.

Cận cảnh gương mặt của Bá tước mới sinh.

Về cuộc sống riêng tư, trước khi kết hôn với hoàng tử Harry, nữ diễn viên Meghan Markle từng kết hôn với nhà sản xuất phim Trevor Engelson vào năm 2011 nhưng cặp đôi ly dị chỉ sau 2 năm.

Dù ly hôn nhưng với bản lĩnh cùng năng lực của bản thân, Meghan Markle vẫn là người phụ nữ cực kỳ hấp dẫn trong mắt đàn ông. Và hoàng tử Harry là một trong những người bị hấp dẫn như thế. Cuối cùng anh may mắn cưới được cô vào tháng 5/2018.

Hoàng tử Harry hạnh phúc cùng vợ con chào công chúng.

Sau gần 1 năm ngày cưới, Meghan Markle sinh con và em bé này nằm trong danh sách kế vị ngai vàng. Con trai của cô được đặt ở vị trí thứ 7. Kể từ đây, vị thế của Meghan Markle càng được củng cố trong hoàng gia Anh.

Đỗ Quyên (th)