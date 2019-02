Meghan mặc khỏe khoắn tới sân bay về Anh sau tiệc mừng em bé

Tối 20/2, sau khi dự tiệc mừng sắp sinh con do những người bạn thân thiết ở Mỹ tổ chức, Nữ công tước xứ Sussex Meghan Markle rời khách sạn The Mark thuộc khu Upper East Side ở Manhattan, New York, để đến sân bay trở về Anh.