Mẹ chồng đuổi con dâu đang ở cữ ra khỏi căn hộ trăm tỉ, cư dân mạng đồng lòng ủng hộ khi biết sự thật

Bà Trương và chồng sở hữu một căn hộ rộng 204m2 ở Hàng Châu, Trung Quốc. Nhiều năm trước, bà Trương đã bỏ ra số tiền 2 triệu tệ (tương đương 69 tỉ đồng) để mua lại căn hộ, tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, giá trị ngôi nhà này đã xấp xỉ 10 triệu tệ (tương đương 345 tỉ đồng), gấp khoảng 5 lần so với giá mua ban đầu.

Vốn dĩ đây là một chuyện đáng mừng, thế nhưng 2 năm trở lại đây, căn nhà trăm tỉ kia lại khiến vợ chồng bà Trương bận tâm đến mất ăn mất ngủ. Mọi lí do đều xuất phát kể từ ngày con trai ông bà lấy vợ.

Căn hộ trị giá hàng trăm tỉ khiến ông bà Trương đau đầu do mâu thuẫn xuất phát từ ngày con trai lấy vợ.

Bà Trương có một người con trai. Anh kết hôn vào năm 2014, ngay sau khi tốt nghiệp đại học. Lúc đó, vợ chồng bà Trương chỉ có duy nhất căn hộ ở Hàng Châu. Ông bà không muốn vì sự có mặt của mình mà khiến con dâu cảm thấy bất tiện, nên cuối cùng đã quyết định chuyển đi, nhường lại ngôi nhà cho con trai và vợ mới cưới.

Một thời gian sau, vợ chồng bà Trương cùng ông bà thông gia bỏ ra 800 nghìn tệ (tương đương 27 tỉ đồng) để mua một ngôi nhà khoảng 130 mét vuông ở thành phố Gia Hưng, đồng thời đăng kí sổ hộ khẩu dưới tên các con.

Tuy nhiên, khi bà Trương đề nghị con trai và con dâu chuyển sang nhà mới thì cô con dâu lại một mực từ chối. Ban đầu, bà Trương cho rằng con dâu vì sợ bất tiện nên mới cư xử như vậy, cho đến khi sự thật bị phát hiện thì cũng là lúc sóng gió trong nhà bắt đầu nổi dậy.

Hóa ra, sau khi hoàn tất thủ tục mua nhà ở Gia Hưng, bố mẹ của cô gái đã bán nhà cũ và nhanh chóng chuyển đến căn hộ mới vốn đã cùng vợ chồng bà Trương góp tiền mua trước đó. Chính vì chuyện này mà con trai bà Trương tỏ ra rất tức giận, anh và vợ thường xuyên xảy ra cãi vã. Bà Trương cứ hễ nhắc đến chuyện chuyển đi là cô gái lại ầm ĩ và không ngần ngại đem chuyện li hôn ra dọa dẫm.

Sau 2 tháng giằng co không thành, bà Trương không thể chịu đựng thêm nên đã quyết định khởi tố con dâu, đồng thời yêu cầu cô phải rời khỏi căn hộ của mình. Tại thời điểm đó, con dâu bà Trương đang mang thai lần hai, cái thai đã được khoảng 5 tháng. Vì thế, chuyện li hôn phải tạm gác lại, nhưng phía bà Trương vẫn không ngừng đề nghị con dâu chuyển đi.

Tháng 4/2016, tòa tuyên bố bà Trương có quyền thu hồi căn hộ vốn thuộc quyền sở hữu của mình, tuy nhiên xét đến việc cô gái đang mang thai nên tòa đã quyết định cho cô thêm thời gian 6 tháng để rời khỏi nhà bà Trương. Thế nhưng, 6 tháng trôi qua, cô con dâu vẫn nhất quyết không chuyển đi, bà Trương bất lực nên một lần nữa đành phải nộp đơn nhờ pháp luật giải quyết.

Sau nhiều lần thương lượng, đàm phán, phía cô gái vẫn giữ thái độ kiên định, tuyệt đối sẽ không bước chân ra khỏi ngôi nhà của vợ chồng bà Trương. Anh con trai đề nghị sẽ chịu trách nhiệm nuôi một đứa con, hàng tháng chu cấp cho vợ 3500 tệ (tương đương 12 triệu đồng) cho đến khi đứa bé trưởng thành. Còn về tài sản, căn hộ góp tiền mua chung ở Gia Hưng sẽ chia đôi, còn căn hộ ở Hàng Châu phải trả lại cho bà Trương.

Tuy nhiên, phía gia đình cô gái lại ra sức phản đối, cho rằng cả hai ngôi nhà đều phải thuộc về con gái họ, thậm chí còn yêu cầu bà Trương phải chia một nửa số tài sản cho đứa bé thứ 2 vừa chào đời.

Cuối cùng, sau một thời gian dài đôi co tranh chấp, phía tòa án đành phải cưỡng chế thi hành, buộc người con dâu phải trả lại nhà cho bà Trương. Trong khi cô gái bế con thì bà thông gia vẫn không chịu từ bỏ: "Chúng nó đã chính thức li hôn đâu mà chúng tôi phải rời đi". Tuy nhiên, do phía tòa án không chấp nhận lí do này nên gia đình cô gái dù có cảm thấy uất ức, không phục đi chăng nữa thì cũng không thể làm được gì khác.

