MBC công bố nhân dạng tội phạm ấu dâm nguyên bản của phim Hope khiến bé gái 8 tuổi mất khả năng làm mẹ

Cuối năm 2008, cả Hàn Quốc chấn động trước vụ án xâm hại trẻ em mà nạn nhân là một bé gái 8 tuổi được gọi bằng cái tên Na Young. Thủ phạm là gã yêu râu xanh Jo Doo Soon, 57 tuổi.

Đáng nói là, gã đồi bại này chỉ nhận án 12 năm tù giam. Dư luận Hàn Quốc đã vô cùng phẫn nộ trước bản án được cho là vẫn còn nhẹ với kẻ vô nhân tính đã cướp đi tuổi thơ cũng như khả năng làm mẹ của Na Young sau này.

Mới đây, đài MBC đã công bố nhân dạng của Jo Doo Soon trước khi tên này được trả tự do vào tháng 12/2020 sắp tới. Hành động của đài MBC đã được sự ủng hộ nhiệt liệt từ công chúng và là hành động cần thiết để xã hội cùng chung sức giám sát tên tội phạm suy đồi thay vì để hắn lại được tự do nhởn nhơ ngoài xã hội.

Theo đó, bé Na Young đang trên đường đi học thì bị Jo Doo Soon bắt cóc. Tên này đã ra tay đánh đập dã man và cưỡng bức cô bé ngay trong nhà vệ sinh công cộng ở thành phố Ansan, tỉnh Gyeonggi.

Vụ tấn công đã gây ra nhiều tổn thương nghiêm trọng tới cơ thể non nớt của cô bé Na Young. Đặc biệt, Jo Do Soon còn sử dụng ống thông chọc vào hậu môn của đứa trẻ nhằm hút tinh dịch, xoá dấu vết vụ xâm hại.

Hậu quả, 80% ruột già và cơ quan sinh dục của Na Young bị phá huỷ. Tuy đã được đưa đi cấp cứu nhưng cô bé đáng thương vẫn phải gánh chịu nỗi đau tàn khốc, phải sử dụng hậu môn giả suốt đời và vĩnh viễn mất khả năng làm mẹ.

Trước đó, Jo Doo Joon đã có tiền án 17 tội danh trộm cắp và từng phải ở tù 3 năm vì tội cưỡng bức. Tại phiên tòa xét xử, tên này đưa ra lý do không thể kiểm soát hành vi của mình trong lúc say rượu nên đã để xảy ra hành động vô nhân tính.

Tuy nhiên, công tố viên cho rằng việc Jo Doo Soon nhận thức được việc làm của mình và đã có hành vi xóa dấu vết, chứng tỏ hắn hoàn toàn tỉnh táo trong lúc gây án. Công tố viên yêu cầu mức án 25 năm tù giam dành cho gã tội phạm ấu dâm.

Thế nhưng, quyết định cuối cùng lại không được như ý muốn. Thẩm phán lại đưa ra hình phạt dành cho Jo Doo Soon là 12 năm tù, đồng đời nộp số tiền bồi thường 30 triệu won cho nạn nhân.

Kết quả này không làm hài lòng dư luận. Quá nhẹ cho một gã tội phạm không biết hối cải đã cướp đi tương lai của một đứa bé.

1 năm sau khi vụ việc xảy ra, phóng viên tờ Joongang Ilbo đã tìm gặp bé Na Young. Cú sốc đã khiến em mất đi sự hồn nhiên trẻ thơ ngày nào, nụ cười cũng không còn hiện hữu trên gương mặt em nữa.

Thời điểm đó, bé Na Young phải tích cực tiếp nhận điều trị tâm lý, thế nhưng vẫn thường xuyên tỏ ra sợ hãi trước hành động của mọi người xung quanh. Em sợ tiếng động và thường xuyên có thói quen lấy 2 tay che mặt như một phản ứng tự vệ.

May mắn là, ít lâu sau, tình hình của Na Young đã bắt đầu có chuyển biến tích cực. Cô bé đề xuất được trở lại trường, mời bạn đến nhà chơi và thậm chí còn trấn an bố mẹ cho phép mình tự đi đến lớp học thêm.

Trước đây Na Young từng mơ ước trở thành đầu bếp. Tuy nhiên với hoàn cảnh lúc này, cô bé lại muốn được làm bác sĩ với lý do: "Khi cháu bị ốm, các bác sĩ đã giúp cháu".

Ở thời điểm hiện tại, Na Young đã có thể nở nụ cười tươi tắn, đẩy lùi quá khứ đen tối và từng bước đánh bại nỗi ám ảnh với gã đàn ông đồi truỵ ngày nào.

Năm 2013, bộ phim điện ảnh Hope ra đời dựa trên câu chuyện thật của Na Young. Trong bộ phim, cô bé Sowon trên đường đi học không may gặp phải gã yêu râu xanh và bị cưỡng bức ngay trong buồng vệ sinh cách nhà chỉ một khoảng ngắn.

Sau khi được phát hiện và cứu chữa, nỗi ám ảnh về vụ tấn công vẫn đeo bám Sowon khiến cô bé trở nên khiếp sợ đàn ông, bao gồm cả bố ruột.

Bộ phim đã lột tả một cách chân thật nhất tội ác mà nạn ấu dâm gây ra, cả với nạn nhân và người thân xung quanh đứa trẻ đáng thương và trở thành biểu tượng phim ảnh một thời của Hàn Quốc, gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh với bất cứ bậc phụ huynh có con nhỏ nào.

Dù Na Young đang tích cực hồi phục, thế nhưng người dân Hàn Quốc chưa bao giờ quên được tội ác của Jo Doo Soon. Lần lượt vào tháng 12/2017 và tháng 11/2018, mọi người đã đệ đơn kiến nghị lên Nhà Xanh đề nghị chính phủ tiếp tục giam giữ Jo Doo Soon.

Dù mỗi lá đơn có đến 200 nghìn chữ ký ủng hộ nhưng đại diện Nhà Xanh vẫn khẳng định với quy định pháp luật hiện hành, Hàn Quốc không thể xem xét tăng thêm án phạt cho Jo Doo Soon.

"Thái độ tức giận lên án tội phạm của mọi người là vô cùng hợp lý nhưng không có nghĩa là chúng ta vì thế mà không tuân thủ quy định của pháp luật. Trong tương lai, chúng tôi sẽ không áp dụng giảm án đối với các tội phạm bạo lực hay xâm hại tình dục như trường hợp của Jo Doo Soon" - đại diện Nhà Xanh cho biết.

Cách đây không lâu, chương trình Channel A đã tiến hành cập nhật tình hình thụ án trong tù của Jo Doo Soon. Theo đó, trong quá trình thi hành án, Jo Doo Soon liên tục phải tiếp nhận điều trị tâm lý.

Dựa trên kết quả gần nhất, các chuyên gia khẳng định khả năng Jo Doo Soon tái phạm tội là rất cao do tên này vẫn còn tồn đọng nhiều suy nghĩ lệch lạc về tình dục, nhất là đối với trẻ dưới tuổi vị thành niên.

Chính vì không thể tăng thêm án tù nên Bộ Tư pháp Hàn Quốc đang xem xét khả năng yêu cầu Jo Doo Soon phải tiếp tục điều trị tâm lý thêm 100 giờ sau khi mãn hạn tù. Thêm nữa, chính cơ quan chức năng sau này cũng sẽ cử một giám thị đặc biệt giám sát Jo Doo Soon, để phòng tránh nguy cơ gã tái phạm tội.

Theo Helino