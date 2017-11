Máy bay Mỹ hạ cánh khẩn cấp vì rơi một phần động cơ

Phần vỏ động cơ máy bay rơi sau khi cất cánh khoảng 20 phút. (Ảnh: AP)

Theo Dailymail, máy bay hãng SkyWest ngày 17/11 đã buộc quay đầu để hạ cánh khẩn cấp sau khi bị rơi một phần vỏ động cơ. Hai hành khách Scott Jackson và Don Bumps cho biết sau khi chuyến bay từ St. George, Utah đến Phoenix, Arizona bay được 20 phút thì họ nghe thấy tiếng động lớn và máy bay bắt đầu có hiện tượng rung lắc mạnh.

Phi công chuyến bay đã đưa máy bay trở lại điểm xuất phát ban đầu và thông báo với các hành khách rằng một phần vỏ động cơ đã bị rơi xuống.

Phát ngôn viên Marissa Snow của SkyWest xác nhận máy bay Bombardier CRJ200 của hãng đã quay đầu sau khi cất cánh vì cảnh báo động cơ trục trặc, nhưng bà không chia sẻ về nguyên nhân dẫn đến hỏng hóc dù sau khi hạ cánh, một đội ngũ kỹ sư đã đến hiện trường điều tra nguyên nhân.

Bà Snow cho biết không có thương vong nào sau vụ việc và hãng SkyWest đã sắp xếp cho hành khách một chuyến bay khác tới Phoenix ngay sau đó.

“Phi công đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì lý do an toàn và thận trọng. Chúng tôi xin lỗi quý khách về sự bất tiện này”, Layne Watson, một phát ngôn viên khác của hãng hàng không, chia sẻ.

Hồi tháng 7 năm nay, một máy bay Bombardier CRJ-701 của hãng Skywest đã gặp trục trặc do động cơ bốc cháy ngùn ngụt tại đường băng. Gần 60 người đã được sơ tán an toàn khỏi hiện trường. Các chuyên gia dự đoán nguyên nhân vụ hỏa hoạn là do phần lốp máy bay bốc cháy đã văng lên động cơ.

Theo Dân trí