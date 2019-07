Máy bay MH370 mất tích vì lý do chưa ai lường tới?

Theo Express, giả thuyết được nhiều chuyên gia nhắc đến nhất cho đến nay là khả năng máy bay MH370 bị không tặc chiếm quyền kiểm soát.

Chuyên gia an ninh hàng không Tim Termini nói có 4 khả năng xảy ra nếu có không tặc chiếm quyền kiểm soát máy bay.

Trả lời trên Channel 5, Tim nói: “Tôi tin rằng có người đã cướp máy bay và có 4 khả năng. Thứ nhất, máy bay bị chính phi hành đoàn can thiệp. Thứ hai, máy bay bị hành khách chiếm quyền kiểm soát. Thứ ba, là do một người đi lậu vé và thứ tư là do can thiệp điện tử từ dưới mặt đất”.

Máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines bên trong một nhà chứa ở Kuala Lumpur.

Đối với khả năng thứ ba, Tim nói nếu có người đi lậu vé trốn trong máy bay và gây ra thảm họa thì không ai có thể biết chuyện gì xảy ra, giống với trường hợp của MH370.

Chuyên gia Philip Baum thì cho rằng giả thuyết này cần được điều tra, làm rõ.

Baum nói trên tờ Independent: “Tôi nghĩ rằng việc người đi lậu vé can thiệp vào máy bay là khả năng có thể xảy ra. Chưa ai nghĩ đến khả năng này cho đến nay”.

Baum nói một hoặc nhiều người có thể đã xâm nhập vào máy bay khi nó đậu trên mặt đất ở sân bay. Người đi lậu vé sau đó có thể trốn trong khoang hàng ở bên dưới mặt sàn máy bay.

Theo thống kê của Aviation Security International, Có 123 vụ người đi lậu vé trốn trong máy bay ở 107 chuyến bay khác nhau. Đa số trốn trong hệ thống càng đáp, có thể dẫn tới chết vì đông cứng.

Những người khác giả làm nhân viên sân bay hoặc người dọn dẹp và trốn trong máy bay

Hồi đầu tuần, một người đàn ông rơi xuống đất ở Anh, sau hành trình dài 9 tiếng từ Kenya. Người đàn ông này trốn trong hệ thống càng đáp, rơi từ độ cao 1.000 mét xuống đất khi máy bay hạ độ cao để hạ cánh.

Theo Dân Việt