Ly kỳ số phận bộ váy vợ Tổng thống Kenedy mặc ngày chồng bị ám sát

Đệ nhất phu nhân Jackie đã diện bộ váy vest màu hồng trứ danh khi tháp tùng Tổng thống Kenedy đi vận động tranh cử ở Dallas, bang Texas. Ảnh: History.com

Bà Jackie đã mặc nguyên cả bộ váy dính máu suốt cả ngày thảm kịch, kể cả lúc đứng cạnh Phó Tổng thống Lyndon B. Johnson khi ông tuyên thệ nhậm chức tổng thống thay cho chồng bà vừa qua đời vì vết thương quá nặng.Vào thời điểm Tổng thống Kennedy bị ám sát ngày 22/11/1963, Đệ nhất phu nhân Jackie đang ngồi cạnh chồng trên chiếc xe chở họ diễu hành vận động tranh cử ở Dallas. Máu chảy ra từ vết đạn bắn ở đầu và cổ của chồng thấm ướt bộ váy vest màu hồng bà Jackie đang mặc.

Khoảnh khắc Tổng thống Kennedy bị ám sát

Bà Jackie từ chối thay đồ cho tới khi trở về Nhà Trắng ở thủ đô Washington với lí do "để cho chúng (những kẻ ra tay ám sát tổng thống) nhìn thấy những gì chúng đã làm". Về sau, bà Jackie cũng không bao giờ cho giặt bộ váy nhuốm máu.

Theo tờ Washington Examiner, bộ váy vest màu hồng nói trên do các thợ của cửa hàng Chez Ninon ở New York may theo một mẫu của thương hiệu thời trang cao cấp Chanel. Năm 2003, Caroline Kennedy, con gái bà Jackie đã hiến tặng bộ váy của mẹ cho Cục Lưu trữ quốc gia Mỹ với yêu cầu không được trưng bày nó trước công chúng để tránh gợi lại những ký ức đau buồn.

Người ta tin bộ váy đang được bảo quản trong điều kiện chống lại tác động của khí hậu và dự kiến sẽ vẫn ở trong kho lưu trữ ít nhất tới năm 2103. Sau đó, các thành viên gia tộc Kennedy có thể quyết định liệu có nên công khai nó trước công chúng hay không.

Cho đến tận ngày nay vẫn còn rất nhiều thuyết âm mưu về vụ ám sát ông Kennedy. Lí do vì, Lee Harvey Oswald, nghi phạm duy nhất từng bị bắt giữ vì ra tay sát hại tổng thống, đã bị bắn chết trước khi nhà chức trách Mỹ có thể truy tố hắn.

Bà Jackie về sau tái hôn với tỉ phú Hy Lạp Aristotle Onassis và qua đời năm 2004, thọ 64 tuổi. Caroline Kennedy hiện là người con duy nhất còn sống của bà với cố tổng thống, do con trai của cặp đôi - John F. Kennedy Jr. đã thiệt mạng trong một vụ rơi máy bay năm 38 tuổi.

