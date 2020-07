Lý do Nga sắp có vaccine COVID-19 đầu tiên thế giới

Nhiều thập kỷ nghiên cứu và không vì mục đích chính trị đã dẫn đến bước đột phá - một nhà khoa học hàng đầu Nga giải thích với RT.

Giống như các đồng nghiệp ở các quốc gia hàng đầu khác trên thế giới, các nhà khoa học Nga đã đi một con đường gập ghềnh từ khi phát hiện ra COVID-19 đến khi phát triển một loại vaccine đầy hứa hẹn trong thời gian kỷ lục.

Trong tháng 7, Đại học Sechenov nổi tiếng của Mátxcơva tuyên bố rằng, giai đoạn đầu thử nghiệm lâm sàng vaccine đã thành công. Khoảng 38 tình nguyện viên tham gia thử nghiệm cho thấy rất ít hoặc không thấy tác dụng phụ nào.

Các nhà nghiên cứu hiện đang đẩy mạnh, kiểm tra hiệu quả của vaccine và chuẩn bị đăng ký với Bộ Y tế.

Ảnh minh họa

Nga dự kiến trở thành nước đầu tiên trên thế giới phê chuẩn vaccine COVID-19 trong vòng chưa đầy 2 tuần tới, theo CNN. Các quan chức Nga tiết lộ với hãng tin của Mỹ rằng, nước này đang làm việc để hướng tới thời điểm ngày 10.8 hoặc sớm hơn để phê chuẩn vaccine COVID-19.

"Không gì có thể được thực hiện từ con số 0"

Nga có hơn 20 năm kinh nghiệm trong việc phát triển công nghệ sản xuất vaccine. Điều này đã giúp tạo ra vaccine COVID-19 trong một khoảng thời gian rất ngắn theo tiêu chuẩn phát triển thuốc thông thường" - ông Vadim Tarasov, người đứng đầu Viện Công nghệ Y học và Công nghệ Sinh học của Đại học Sechenov, nói với RT.

"Không gì có thể được thực hiện từ con số 0" - ông giải thích. Các nhà virus học tại Viện Sechenov và Viện Dịch tễ học và Vi sinh học Gamalei - một trung tâm nghiên cứu virus Corona khác ở Mátxcơva - đã được hưởng lợi từ những "nghiên cứu khổng lồ" trước đó để giải mã bộ gene và cấu trúc của COVID-19, và nhanh chóng tạo ra một nguyên mẫu vaccine.

"Có một nền tảng công nghệ và hiểu biết về những gì lây truyền virus, bạn có thể phát triển một loại vaccine chống lại hầu hết mọi bệnh tật. Câu hỏi duy nhất là nó sẽ hiệu quả như thế nào" - ông Tarasov nói.

Công nghệ đằng sau vaccine COVID-19 của Nga dựa trên adenovirus - virus gây cảm lạnh thông thường. Được tạo ra một cách nhân tạo, các protein vaccine sao chép virus gây COVID-19 và kích hoạt "một phản ứng miễn dịch tương tự như chính nó gây ra" - ông Tarasov tiết lộ.

Tất nhiên, vaccine sẽ không phải là một cây đũa thần ngăn mọi người nhiễm bệnh. Nó có thể không ngăn chặn toàn bộ sự lây lan của virus, nhưng sẽ làm cho các triệu chứng nhẹ hơn nhiều.

Ông Tarasov cho biết, 38 tình nguyện viên đã được tiêm vaccine thử nghiệm vào vai - "một quy trình chuẩn, không gây đau đớn, điều mà nhiều người trải qua - do đó, không có gì khủng khiếp ở đây và về cơ bản không có gì mới".

Nga có thể tuyên bố một bước đột phá, nhưng không tìm kiếm lợi nhuận vaccine

Vaccine, được thử nghiệm trên các tình nguyện viên trong độ tuổi từ 18 đến 60, đã cho thấy kết quả tốt "về khả năng dung nạp" - ông Tarasov tiết lộ. Do đó, các thử nghiệm giai đoạn một "đã chỉ ra rõ ràng rằng vaccine này an toàn và có thể được sử dụng". Đối với nhà khoa học, đây là một bước nhảy vọt trong nỗ lực khoa học to lớn của họ.

Trong cuộc đua "ngầm" để công bố vaccine COVID-19 đầu tiên trên thế giới, giới chức Nga khẳng định, vaccine phòng COVID-19 sẽ trở thành một lợi ích chung. "Vấn đề quan trọng ở đây là ai sẽ là người đầu tiên giúp đỡ công dân của mình và những người cần nó, bởi vì chúng ta càng sớm có một loại vaccine tốt và hiệu quả có thể được sử dụng trên diện rộng và bắt buộc, thì chúng ta có thể vượt qua COVID-19 nhanh hơn".

Ông Tarasov nhấn mạnh rằng, lý do đằng sau việc sản xuất vaccine trước tiên hoàn toàn là nhân văn và không mang tính chính trị. "Có lẽ không hoàn toàn chính xác để đưa ra vấn đề thỏa mãn tham vọng chính trị hoặc phấn đấu trở thành người đầu tiên. Điều quan trọng là giúp mọi người và ngăn chặn sự lây lan của đại dịch" - nhà khoa học kết luận.

Theo Lao động