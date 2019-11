Lý do khiến người nhập cư trái phép bất chấp những rủi ro, vẫn đánh cược tính mạng mình quyết đi đến tận cùng cuộc hành trình tử thần

Vụ việc 39 thi thể được tìm thấy trong một chiếc xe container đông lạnh ở hạt Essex, London đang trở thành tâm điểm của truyền thông và dư luận quốc tế. Danh tính của 31 người đàn ông và 8 phụ nữ đang được xác nhận và đường dây buôn người liên quan đến các nạn nhân cũng đang được làm sáng tỏ.



Trên thực tế đây không phải là thảm kịch đau lòng đầu tiên xảy ra ở Vương quốc Anh. Vào năm 2000, 58 người mang quốc tịch Trung Quốc đã được phát hiện tử vong vì chết ngạt trong một chiếc xe tải chở cà chua. Liên Hợp Quốc ước tính rằng có khoảng 500 người đã chết khi cố gắng nhập cư vào các nước châu Âu kể từ năm 2014.

Việc bị chết ngạt hoặc bị đông cứng trong chiếc xe tải kín mít có thể bị làm lạnh tới -25 độ, chỉ là những rủi ro tiêu biểu mà người nhập cư trái phép phải đối mặt trên hành trình tới miền đất hứa, nơi họ hy vọng sẽ tìm thấy sự an toàn và cuộc sống tốt đẹp hơn. Trang Conversation cho hay, họ đã phỏng vấn một số người di cư đến từ Syria và Afghanistan, những người may mắn sống sót trên các chặng đường dài và mạo hiểm dọc theo tuyến đường Balkans từ Thổ Nhĩ Kỳ vào Liên minh châu Âu.

Tuyến đường nhập cư trái phép luôn chứa đựng nhiều rủi ro.

Đây là tuyến đường "huyết mạch" của những chiếc xe tải chở người nhập cư trái phép. Họ sẽ di chuyển từ Thổ Nhĩ Kỳ, đi qua Hy Lạp, Bulgaria, Albania và Bắc Macedonia, qua Serbia và Bosnia rồi đến Herzegovenia để tiếp cận các nước Liên minh châu Âu. Một người đàn ông Syria cho hay, họ không hề biết và cũng chưa từng đồng ý với các điều kiện của những kẻ buôn người đưa ra trong cuộc hành trình mạo hiểm. Người đàn ông không ngờ rằng mọi người bị nhồi nhét vào một chiếc xe tải đi từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Hy Lạp, chiếc xe chật chội đến nỗi khiến anh bất tỉnh.

"Nó giống như một căn phòng chật hẹp mà chưa tới 20 người, bạn không có chỗ để thở. Thật may mắn khi cảnh sát đã phát hiện ra chiếc xe nếu không chúng tôi đã chết trước khi đến Hy Lạp", người đàn ông này cho biết.

Trên thực tế, những kẻ buôn người không quan tâm có bao nhiêu người trên chiếc xe, họ chỉ biết rằng càng nhiều người thì họ càng thu được nhiều tiền. Thông thường những người nhập cư trái phép nhận thức được việc mình sẽ gặp những rủi ro trên hành trình đến miền đất hứa. Tuy nhiên, họ không biết chính xác điều gì sẽ xảy ra với mình và điều họ có thể làm lúc đó là cầu nguyện và hy vọng những điều tốt đẹp nhất.

"Ai cũng biết chuyến đi này là hành trình tử thần. Khi tôi ở Thổ Nhĩ Kỳ, tôi biết mọi thứ sẽ khó khăn và nguy hiểm. Có thể tôi sẽ chết nhưng đôi khi cuộc sống không cho bạn nhiều sự lựa chọn. Vì vậy, điều duy nhất mà tôi lựa chọn là có mặt ở đây và tự nhủ lòng mình sẽ thực hiện đến cùng cuộc hành trình này", một người đàn ông Syria khác cho hay.

Nhiều người đã bỏ mạng trên hành trình tử thần.



Có vô số rủi ro trên những chặng đi của cuộc hành trình. Họ có thể bị chết đuối trên biển, mất nước trên sa mạc, trở thành nạn nhân của những kẻ bắt cóc, tống tiền, bị tra tấn hay hãm hiếp. Họ cũng có thể bị bắn chết bởi các băng nhóm tội phạm hoặc quan chức biên giới. Con đường họ di chuyển trong từng giai đoạn của cuộc hành trình là sự đánh đổi giữa rủi ro, cơ hội và may mắn.

Khi phải đối mặt với việc vượt biên nguy hiểm tiếp theo, họ không bao giờ cân nhắc việc dừng lại hoặc quay trở lại. Một người di cư Syria cho hay: "Nếu bạn đã thực hiện bước đầu tiên, bạn không thể quay trở lại. Bạn đã dành quá nhiều tiền bạc, thời gian và công sức, đã phải trải qua rất nhiều chặng đường. Nếu bạn bỏ cuộc giữa chừng, tất cả những điều đó đều đổ xuống sống xuống bể.

Vì vậy, họ tiếp tục cố gắng và tin rằng tuyến đường và phương thức vận chuyển tiếp theo sẽ an toàn và đáng tin cậy. Tất cả phụ thuộc vào những kẻ buôn người và sự may mắn của bạn".

Không có bất kỳ tuyến đường nào hợp pháp và an toàn dành cho họ. Chính vì vậy, những người di cư chấp nhận rủi ro để đi đến đích. Ai cũng biết những sự nguy hiểm luôn chờ đợi, rình rập họ nhưng sự khao khát về một cuộc sống tốt đẹp hơn thay vì sống ở quê hương với muôn vàn khó khăn đã thôi thúc họ dấn thân vào hành trình tử thần. Và đó là một cuộc chơi đầy may rủi, ai may mắn sẽ sống tiếp còn nếu không họ sẽ vĩnh viễn rời khỏi thế gian này.

Theo Helino