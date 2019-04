Lý do bất ngờ khiến cứu hỏa không thể xả nước từ trên cao xuống để chữa cháy cho Nhà thờ Đức Bà

Ngọn tháp của tòa nhà 850 năm tuổi đã sụp đổ và phần còn lại của tòa nhà được cho là đã bị "thiệt hại khổng lồ".

Hình ảnh đau lòng của nhà thờ khi chìm trong biển lửa

Ngay sau khi ngọn lửa bắt đầu, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã viết trên twitter những đề xuất của ông về cách lính cứu hỏa có thể giải quyết ngọn lửa.

Ông viết: "Thật kinh khủng khi chứng kiến đám cháy lớn tại Nhà thờ Đức Bà ở Paris. Có lẽ máy bay cứu hỏa nên được sử dụng để dập tắt nó. Phải hành động nhanh chóng."

Tuy nhiên, chính quyền không thể ra quyết định xả nước từ trên cao xuống nhà thờ vì lo sợ rằng họ có thể phá hủy những gì còn sót lại của nhà thờ Đức Bà và làm bị thương những người gần đó.

Giải thích lý do tại sao phương pháp này không được sử dụng, Le Monde giải thích: "Xét về đề xuất Canadair xả khoảng 6 tấn nước với tốc độ cao xuống mặt đất: có một sự nguy hiểm đáng kể là chúng tôi sẽ làm bị thương nhiều người xung quanh tòa nhà - đó là lý do tại sao sự can thiệp của Canadair không được khuyến khích sử dụng thường xuyên ở khu vực thành thị và ven đô.

"Giải pháp này cũng có thể phá hủy đáng kể cấu trúc nhỏ còn lại của nhà thờ" – tờ này cho biết.

Trong tình huống xấu thì phi công sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về hậu quả của việc xả nước xuống thánh đường.

Những bức ảnh thể hiện quy mô và tính chất nghiêm trọng của đám cháy

Trong khi các nhà chức trách vẫn đang điều tra nguyên nhân của vụ cháy thì một "ngọn lửa lạc đường" liên quan đến dự án cải tạo trị giá 5 triệu bảng được cho là đã châm ngòi cho thảm họa này vào khoảng 5h30 chiều qua (giờ địa phương).

Những cư dân Paris và khách du lịch theo dõi đám cháy từ các cây cầu và bờ sông Seine. Cùng lúc đó, các dịch vụ khẩn cấp đang cố gắng hết sức để cứu tòa nhà thời trung cổ này cùng với các tác phẩm nghệ thuật vô giá ở trung tâm của thánh địa.

Toàn bộ khung gỗ của nhà thờ đều bị cháy

Những đoạn video đã ghi lại những khoảnh khắc tàn khốc khi Nhà thờ Đức Bà - một trong những địa danh nổi bật nhất của Paris sụp đổ và bị tàn phá bởi ngọn lửa.

Một phát ngôn viên của nhà thờ cho biết toàn bộ nội thất bằng gỗ của kiểu kiến trúc Gothic Pháp đều đang bị cháy và có khả năng bị phá hủy.

LiLy

Theo Mirro