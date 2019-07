Lời thú nhận nghẹn đắng của "nữ thần" Ivanka Trump: Cuộc sống cô đơn đến tù túng, nỗi sợ hãi bị bỏ rơi và những tổn thương không thể lành

Ivanka Trump , con gái đầu lòng và cũng là niềm tự hào của Tổng thống Donald Trump nổi tiếng là người phụ nữ có trong tay tất cả mọi thứ: xinh đẹp, tài giỏi, giàu có và nổi tiếng.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng, để có được như ngày hôm nay, Ivanka Trump cũng phải trải qua những quãng thời gian khó khăn thậm chí là ám ảnh, để mỗi khi nhắc lại người phụ nữ hoàn hảo này cũng có lúc rơm rớm nước mắt.

Ngay từ nhỏ, Ivanka Trump đã là một cô bé chịu thiệt thòi khi không được hưởng hơi ấm của gia đình một cách trọn vẹn. Mẹ đẻ của Ivanka kết hôn với ông Trump vào năm 1977. Họ có với nhau 3 người con chung là Donald Jr, Ivanka và Eric.

Gia đình hạnh phúc một thời của Ivanka Trump.

Tuy nhiên, cặp đôi sau đó đã ly dị vào năm 1992 khi ấy Ivanka chỉ mới 11 tuổi. Một năm sau đó, ông Trump kết hôn với người tình Marla Maples và họ có với nhau một cô con gái là Tiffany.

Trong cuốn sách Kushner Inc ra mắt năm nay, Ivanka chia sẻ rằng sau khi cha mẹ ly hôn, cuộc sống của cô trở nên khó khăn. Khi cha mẹ sống riêng, Ivanka từng sợ hãi hỏi mẹ mình rằng: "Kể từ nay con sẽ không còn là Ivanka Trump nữa phải không mẹ?".

Kể từ đó, cô luôn tìm mọi cách để được gần gũi với cha mình hơn. Thỉnh thoảng trên đường tới trường cô sẽ ghé qua thăm cha, hoặc gọi điện từ nhà của người trông trẻ vào ban ngày. May mắn thay, ông Trump luôn nghe máy.

Mặc dù vậy, không phải lúc nào ông Trump cũng có thể dành thời gian ở bên con gái những khi Ivanka cần đến. Trong khi đó, cô lại không nhận được tình yêu thương từ mẹ. Đôi lúc, mẹ còn dọa sẽ cho cô "đi làm con nuôi" nhiều lần khiến Ivanka cảm thấy tổn thương và sợ hãi.

Ivanka Trump không nhận được sự quan tâm từ mẹ.

Khi Ivanka 15 tuổi, cô chuyển đến học tại trường nội trú ở bang Connecticut. Theo cuốn Kushner Inc, cô buộc phải chia tay trường nữ sinh ở Manhattan, New York do trốn học quá nhiều để đi làm người mẫu ảnh. Ở trường mới, cô cảm thấy cô đơn vì thiếu vắng bạn bè.

Năm 2007, trong một cuộc phỏng vấn với tờ Marie Claire, Ivanka Trump thú nhận: "Bỗng dưng, tôi cảm thấy trường nội trú chẳng khác nào ngục tù giam giữ mình, khi mà bạn bè ở New York đang vui vẻ mà không có tôi".

Ivanka cũng nói thêm rằng, việc cô đi làm người mẫu cho Versace và Thierry Mugler là vì mẹ cô bắt cô phải tự trả hóa đơn tiền điện thoại. Khi Ivanka Trump lần đầu tiên đặt chân đến trường mới, người hướng dẫn đã bị sốc khi thấy cô bước ra khỏi chiếc xe limousine trắng một mình.

Cô phải đi làm người mẫu để trang trải tiền sinh hoạt.

Ivanka Trump giờ là niềm tự hào của cha mình.

Người này nói với tác giả cuốn tự truyện Vicky Ward: "Tôi cảm thấy thương cho cô ấy. Chiếc xe limo cứ đỗ ở đó và đợi. Cô ấy rất tốt bụng, có chút rụt rè và kín tiếng. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là việc không ai đến đó cùng cô ấy cả. Đây là một vấn đề lớn và cũng rất lạ lùng".

Mỗi người bạn học cũ của Ivanka Trump cho hay: "Cô ấy cô đơn trong chính gia đình của mình. Sự vắng mặt của cha mẹ trong những thời khắc quan trọng khiến cô ấy rơi vào tình huống dễ tổn thương".

