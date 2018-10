Lái xe gây tai nạn, chị vẫn mải mê livestream cảnh em gái hấp hối

Obdulia Sanchez tại phiên tòa xét xử hành vi uống rượu gây tai nạn chết người.

Vụ tai nạn kinh hoàng

Trong bộ đồ tù nhân màu vàng, Obdulia Sanchez khóc nức nở tại phiên tòa xét xử hôm 28/7 vừa qua. Một tuần trước đó, thiếu nữ 18 tuổi này đã gây tai nạn tại khu vực đường cao tốc ở thành phố Los Banos, hạt Merced, bang California. “Tôi rất hối hận. Tôi đã giết em gái mình. Tôi không hiểu sao lại có thể làm ra những việc như vậy”, Obdulia nói trong nước mắt.

Theo cáo trạng, vào khoảng 18h45 ngày 21/7, sau một buổi tiệc, Obdulia Sanchez lái xe chở em gái 14 tuổi Jacqueline Sanchez và người bạn là Manuela Seja về nhà tại Stockton, California. Vừa đi, Obdulia vừa livestream, liên tục trò chuyện với mọi người trong lúc lái xe. Mọi chuyện đều diễn ra bình thường cho đến khi những hình ảnh trong đoạn video đột nhiên quay cuồng báo hiệu một vụ tai nạn đã xảy ra.

Cảnh sát tuần tra trên đường cao tốc California cho biết Odulia đã bị lạc tay lái, chiếc xe đột nhiên trượt khỏi lề đường rồi tông thẳng vào hàng rào thép gai trước khi lao xuống một cánh đồng và lăn vài vòng.

Jacqueline ngồi sau không thắt dây an toàn nên kết quả là bị văng ra ngoài từ cửa sổ của ghế sau, rơi xuống đất, tử vong ngay sau đó vì vết thương nghiêm trọng. Cô gái ngồi bên cạnh may mắn giữ lại được tính mạng nhưng cũng bị thương nặng ở chân. Còn Obdulia do có thắt dây an toàn nên chỉ bị thương nhẹ.

Những hành động gây sốc

Sau vụ tai nạn, đoạn video trở nên rõ ràng hơn và mọi người đều kinh hoàng khi nhìn thấy thi thể bê bết máu của Jacqueline nằm trên mặt đất, Manuela lúc này vẫn đang trong xe thì vẫy tay cầu cứu còn Obdulia lại tiếp tục livestream, la hét thông báo về cái chết của cô em gái. Thay vì nhanh chóng kêu gọi người cứu hộ, Obdulia lại đứng đó, vớ lấy cái điện thoại và quay lại toàn bộ sự việc, phát trực tuyến trên mạng.

Một cảnh quay cắt ra từ video livestream của Obdulia Sanchez bên cạnh em gái đang hấp hối.

"Jacqueline, làm ơn tỉnh lại đi. Chết tiệt, tôi đã giết em gái rồi. Tôi biết tôi sắp phải đi tù cả đời. Tôi rất yêu em gái. Tôi đã giết em gái mình nhưng tôi không quan tâm. Tôi sắp phải đi tù nhưng tôi không quan tâm. Chị xin lỗi, chị không cố ý giết em" - Obdulia nói trong đoạn clip.

Kết thúc đoạn video, mọi người nhìn thấy hình ảnh Obdulia quỳ xuống bên cạnh thi thể người em gái đã mất và tiếp tục nói:"Tỉnh dậy đi. Chị thật lòng xin lỗi. Chị không cố ý giết em đâu."

Đoạn livestream ghi lại khoảnh khắc kinh hoàng ngay lập tức đã đồng loạt xuất hiện trên các trang mạng xã hội và thu hút đến 700.000 lượt xem.

Cảnh sát tiếp cận chiếc xe gặp tai nạn.

Cơ quan điều tra cũng cho biết Obdulia đã bị bắt ngay tại hiện trường vì liên tục la hét và xảy ra xô xát với phía cảnh sát. Khi kiểm tra, họ phát hiện nồng độ cồn trong máu của Obdulia vượt gần gấp đôi ngưỡng cho phép.

Về phía gia đình Nicandro Sanchez, bố cô cho biết: “Tôi chỉ có thể nói rằng, Sanchez đã mắc một sai lầm lớn. Con bé cảm thấy rất tồi tệ vì những gì đã diễn ra. Chính nó đã giết chết em gái mình. Tôi rất đau buồn khi biết tin dữ này”.

Được biết, trong quá khứ, Obdulia Sanchez đã từng bị lạm dụng tình dục, bạo hành. Cô từng sử dụng rượu và thuốc kích thích khi chưa đủ tuổi, bị tống vào trại giáo dưỡng phục hồi nhân phẩm...

Vụ việc xảy ra đã gây phẫn nộ trong dư luận. Với tội danh ngộ sát và lái xe trong lúc say xỉn, Obdulia Sanchez đã phải chịu mức án 6 năm 4 tháng tù giam.

