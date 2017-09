Lái xe đâm vợ không thành, người chồng mất lái lao thẳng xe xuống biển

Cứ ngỡ rằng đây cũng chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn như nhiều trường hợp đã từng xảy ra trước đó, thế nhưng ít ai ngờ rằng, lý do thật sự đằng sau vụ việc này lại là vụ đâm xe giết vợ không thành của người chồng.

Xe lao thẳng xuống biển vì bị mất tay lái.

Được biết, hai vợ chồng trước đó đã xảy ra mâu thuẫn khá gay gắt. Sau khi cãi nhau, người chồng nhanh chóng lái xe bám theo chiếc taxi đang chở vợ mình. Khi đến gần khách sạn Sentosa, từ xa vừa thấy người vợ bước xuống, người chồng liền đột ngột tăng tốc đuổi theo hòng đâm chết vợ cho bõ tức.

Tuy nhiên, kết quả sau cùng lại khiến ai nấy cũng phải bất ngờ. Người vợ may mắn chạy thoát, còn người phải gánh hậu quả lại là người chủ mưu của kế hoạch độc ác này.

Người chồng không hề có phản ứng gì khi bị rơi xuống nước.

Do điều khiển với tốc độ quá nhanh, người chồng không may bị mất tay lái và lao thẳng xe xuống biển. May thay, một thuyền trưởng có mặt gần đó đã nhanh chóng nhảy xuống cứu giúp và cuối cùng cũng đưa được người chồng lên bờ an toàn.

Theo lời kể của thuyền trưởng, người chồng kể từ lúc rơi xuống vẫn yên vị ngồi trên xe mà không hề có chút động tĩnh vùng vẫy hay la hét kêu cứu gì. Người chồng cũng đã được đưa vào bệnh viện Singapore General ngay sau đó.

Trước mắt, cảnh sát đã bắt giữ người chồng và vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Theo N.Anh/Thời Đại