Kiểm tra camera an ninh trên máy bay, cảnh sát lập tức bắt giữ hành khách có hành động mê tín gây nguy hiểm tính mạng của hàng trăm người

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, một hành khách đã bị cảnh sát giam giữ vì ném ba đồng xu vào động cơ máy bay để "lấy may" trước khi cất cánh ở miền trung nước này.

Đoạn video do camera an ninh ghi lại cho thấy một người đàn ông 31 tuổi cùng vợ và con gái 4 tháng tuổi bước lên chiếc máy bay ở Sân bay quốc tế Thiên Hà Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Tuy nhiên, khi đến cửa anh ta vô tư thả 3 đồng xu xuống động cơ máy bay với mục đích "cầu mong có một chuyến bay an toàn".

Nhân viên an ninh sân bay biết được lập tức kiểm tra động cơ, tránh việc những đồng xu mắc kẹt ở đó. Do hành động mê tín của người đàn ông, chuyến bay mang số hiệu 7783 của hãng Hainan Airlines khởi hành đi Urumqi, Tân Cương bị hoãn 40 phút, ảnh hưởng đến 101 hành khách.

Theo tờ Chang Giang Daily, 3 đồng xu đã được tìm thấy trên mặt đất gần động cơ của máy bay sau khi một nhân viên an ninh báo cho nhân viên của hãng hàng không.

Người đàn ông có tên Xia nói với cảnh sát rằng trước khi đi mẹ vợ quả quyết rằng anh ta phải ném tiền để cầu bình an vì đây là lần đầu tiên con gái anh đi máy bay.

Xia bị giam giữ 10 ngày tại Vũ Hán vì gây nguy hiểm cho sự an toàn của hành khách, trong khi vợ anh ta tiếp tục hành trình đến Urumqi cùng con gái.

Theo giáo sư tại Đại học Hàng không Dân dụng Trung Quốc, động cơ của máy bay sẽ bị hư hỏng nặng hoặc thậm chí bị phá hủy nếu một đồng xu bị hút vào đó. Động cơ không thể hoạt động có thể dẫn tới tai nạn thảm khốc nếu máy bay đang bay trên trời. Điều đó sẽ khiến tất cả các hành khách trên tàu gặp rủi ro lớn.

Đây không phải là lần đầu tiên có hành khách người Trung Quốc cố tình ném tiền xu vào động cơ máy bay để "cầu may". Tháng trước, hai cô gái ở độ tuổi 20 đã bị đuổi khỏi chuyến bay của hãng hàng không Lucky Air sau khi họ thừa nhận ném tiền xu khi lên máy bay tại Sân bay quốc tế Jinan Yaoqiang ở tỉnh Sơn Đông.

Hồi tháng 2 vừa qua, một người đàn ông 28 tuổi bị giam giữ 7 ngày sau khi anh ta thừa nhận đã ném 2 đồng xu mệnh giá 1 nhân dân tệ vào máy bay của hãng Lucky Air ở An Khánh, tỉnh An Huy khiến chuyến bay bị hủy, toàn bộ 162 hành khách trên máy bay phải chờ tới ngày hôm sau mới có thể bay. Vụ việc gây thiệt hại cho hãng hàng không gần 140.000 nhân dân tệ.

