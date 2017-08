Không đao to búa lớn, tâm thư của Mark Zuckerberg gửi con gái thứ 2 vẫn khiến cư dân mạng xúc động

Bức ảnh hạnh phúc gồm có 4 thành viên vừa được vợ chồng Priscilla Chan và Mark Zuckerberg đăng tải trên trang Facebook như một lời thông báo tới cả thế giới rằng gia đình họ vừa chào đón thêm thành viên mới, bé August. Khoảnh khắc được nhìn thấy những đứa con chào đời chắc chắn là niềm hạnh phúc lớn lao nhất đối với bất cứ ông bố bà mẹ nào. Mẹ mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày thì bố cũng từng đó ngày mong ngóng. Dù là phái mạnh nhưng các ông bố đôi khi cũng không thể kiềm chế nổi những giọt nước mắt xúc động khi được ôm ấp thiên thần nhỏ của mình trong tay.

Mark Zuckerberg chắc hẳn cảm thấy rất may mắn khi được trải nghiệm cảm giác tuyệt vời đó lần thứ 2 trong đời. Dù là một ông bố thành công và bận rộn nhưng cả 2 lần vợ sinh Mark đều dành thời gian để viết cho các con những bức thư nhẹ nhàng mà vẫn tràn đầy cảm xúc, điều mà không phải ông bố nào cũng làm được.

Năm 2015, hai vợ chồng Mark và Priscilla vui sướng chào đón bé gái đầu lòng. Trong bức tâm thư gửi con, vợ chồng Mark tiết lộ bắt đầu thành lập Chan Zuckerberg Initiative với hi vọng có thể cùng với mọi người trên khắp thế giới nâng cao tiềm năng của con người và thúc đẩy bình đẳng, nhằm kiến tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn cho thế hệ tương lai. CEO của trang mạng xã hội lớn nhất thế giới cũng tuyên bố sẽ tặng 99% cổ phiếu đang sở hữu tại Facebook (với giá trị ước tính vào khoảng 45 tỷ USD) để biến mong ước này thành hiện thực.

Theo chính sách của Facebook, nhân viên được nghỉ phép 4 tháng nên lần này Zuckerberg đã quyết định nghỉ 2 tháng để làm nghĩa vụ của một người cha, phụ giúp vợ chăm con. Giống như đối với Max, ông chủ Facebook cũng dành cho August những lời yêu thương và hy vọng về một tương lai đầy hứa hẹn. Thế nhưng, lần này bức thư không chứa đựng hoài bão gì to lớn ngoài việc "mong sao con đừng lớn quá nhanh".

Bức ảnh gia đình hạnh phúc được chia sẻ trên trang Facebook của Zuckerberg với thành viên mới, bé August.

Dưới đây là những lời từ tâm can của ông bố trẻ dành cho cô con gái mới sinh August:

"August yêu thương,

Chào mừng con đã tới với thế giới này! Bố và mẹ rất phấn khích khi tưởng tượng ra con sẽ lớn lên thành người như thế nào.

Khi Max sinh ra, bố mẹ đã viết một bức tâm thư về thế giới chúng ta muốn chị con và bây giờ là con sẽ lớn lên – một thế giới với nền giáo dục tốt hơn, ít bệnh tật hơn với những cộng đồng mạnh mẽ hơn và công bằng hơn. Bố mẹ đã viết rằng, với tất cả những tiến bộ về khoa học và công nghệ, thế hệ của con sẽ có cuộc sống tốt hơn bố mẹ bây giờ và chúng ta có trách nhiệm khiến điều đó trở thành hiện thực. Mặc dù cứ mở báo ra là thấy đầy rẫy các tin bài tiêu cực nhưng bố mẹ tin rằng những điều tốt đẹp, nhân văn cuối cùng sẽ thắng thế. Bố mẹ luôn có cái nhìn lạc quan về thế hệ của con và vào tương lai.

Thay vì viết về sự trưởng thành, bố mẹ muốn nói với con về thời thơ ấu. Thế giới này thật nhiều cạm bẫy. Bởi vậy, dành thời gian để ra ngoài mở rộng tầm mắt và vui chơi là điều cực kỳ quan trọng.

Khi lớn lên con sẽ bận hết việc nọ tới việc kia nên bố mẹ hi vọng con hãy dành thời gian để ngửi tất cả những bông hoa và nhặt tất cả những chiếc lá mà con muốn cho vào trong giỏ khi dạo chơi trên đường. Bố hy vọng con có thời gian đọc đi đọc lại bộ sách về Dr. Seuss và bắt tay vào viết lên câu chuyện của riêng mình về Vipper of Vipp. Bố mẹ hi vọng con có đủ thời gian phi ngựa gỗ cùng với chị Max cho tới khi con đủ lớn để thuần phục được bất cứ con ngựa nào. Bố mẹ hi vọng con có thể chạy chơi khắp nơi, từ phòng khách tới sân sau bất cứ khi nào con muốn. Bố mẹ cũng mong con có đủ thời gian để ngủ và là những đứa trẻ ngủ ngoan. Và bố mẹ cũng mong rằng ngay cả trong giấc mơ con cũng có thể cảm nhận được tình yêu to lớn mà chúng ta dành cho con.

Thời thơ ấu là một phép màu. Con chỉ có thể sống như một đứa trẻ con duy nhất một lần trong đời mà thôi, vì vậy đừng phí thời gian lo lắng quá nhiều về tương lai. Bố mẹ sẽ thay con làm điều đó. Bố mẹ sẽ làm tất cả những gì có thể để đảm bảo thế giới sẽ là nơi đáng sống hơn cho con và tất cả những đứa trẻ được sinh ra cùng thế hệ với con nữa.

August à, bố mẹ yêu con rất nhiều. Bố mẹ rất háo hức khi được đồng hành cùng con trong chuyến phiêu lưu tới thế giới này. Bố mẹ mong con có cuộc sống vui vẻ, tràn ngập tình yêu và hi vọng giống như con đã mang tới cho chúng ta bây giờ.

Yêu con,

Bố và Mẹ"

Theo Marshable, Facebook Mark Zuckerberg

Theo Tri thức trẻ