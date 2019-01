Khối tài sản khổng lồ của người phụ nữ chấp nhận làm "kẻ thứ 3" phá vỡ hôn nhân gia đình tỷ phú giàu nhất thế giới

Lauren Sanchez là một phụ nữ mạnh mẽ, độc lập và cá tính. Nữ MC 49 tuổi sở hữu một vóc dáng quyến rũ thu hút đàn ông. Chính vì vậy, đường tình của Lauren Sanchez luôn trở thành chủ đề tranh cãi của làng truyền thống thế giới.

Lauren Sanchez là người phụ nữ gốc Tây Ban Nha, sinh sống ở bang New Mexico, Mỹ.

Cô đã trải qua vài mối tình cùng 2 đời chồng và giờ đây, người đẹp đang nắm trọn trái tim của tỷ phú Jeff Bezos. Dù bị dư luận chỉ trích chuyện ngoại tình nhưng ông trùm Amazon bất chấp hết để chiếm được tình cảm của nữ MC 49 tuổi. Xinh đẹp, cá tính và mạnh mẽ chính là điểm mấu chốt khiến Jeff Bezos bất chấp tất cả để ly dị vợ.

Không chỉ xinh đẹp, thông minh và tài năng, Lauren Sanchez còn là một người phụ nữ giỏi kiếm tiền. Được biết, nữ MC gốc Tây Ban Nha tốt nghiệp ngành truyền thông của Đại học Nam California, Mỹ. Thời điểm đầu, cô làm việc với vai trò trợ lý tại kênh truyền hình KCOP-TV ở Los Angeles, sau đó chuyển sang làm phóng viên cho kênh truyền hình KTVK-TV ở Phoenix.

Không chỉ kiếm tiền nhờ nghề MC, đóng phim, cô còn là một doanh nhân.

Sau đó, nhờ vóc dáng nóng bỏng, tài ăn nói duyên dáng thông minh, Lauren Sanchez nhanh chóng phát triển sự nghiệp "lên như diều gặp gió". Kênh truyền hình Fox Sports News chính là nơi cô thể hiện được tài năng của mình. Trong sự nghiệp MC của mình, Lauren nổi tiếng với những chương trình đình đám như: So You Think You Can Dance hay The Big Picture.

Không chỉ làm MC, phóng viên giải trí, Lauren tham gia phim ảnh. Những bộ phim Lauren Sanchez từng góp mặt là: Fight Club, Girlfriends, The Agency, The Day After Tomorrow, Fantastic 4. Ngoài làm MC, đóng phim, Lauren Sanchez còn sản xuất phim.

Nguồn thu nhập của Lauren không dừng lại ở những nghề này, Lauren còn học lái máy bay để thành lập một công ty chuyên quay quảng cáo những cảnh trên không. Nhờ sự độc lạ ấy nên Lauren kiếm được rất nhiều tiền và ngày càng trở nên nổi tiếng.

Cô bị cho là "kẻ thứ 3" phá vỡ hôn nhân 25 năm của ông chủ Amazon.

Theo nguồn tin thân cận chia sẻ, hiện tại, tài sản của nữ MC 49 tuổi là 30 triệu đô (gần 690 tỷ đồng). Ngoài ra, cô còn sở hữu một biệt thự sang trọng tại Seatle, Mỹ.

Đỗ Quyên (th)