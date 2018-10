Indonesia: Xót xa các thi thể được đưa thẳng đến mồ chôn tập thể mà không được nhận dạng

Một đội ngũ nhân viên phụ trách việc nhận dạng các thi thể sau thảm họa tại bệnh viện Palu đã làm việc không biết mệt mỏi suốt 6 ngày liền để cố gắng thu thập dữ liệu hơn 700 thi thể, từ lấy dấu vân tay, thực hiện các kiểm tra nha khoa và ghi chú các đặc điểm nổi bật như sẹo hoặc hình xăm. Quá trình này kết thúc ngày 4/10 với một thông báo từ bây giờ tất cả thi thể tìm thấy sẽ được đưa thẳng đến khu vực chôn cất.

Những ngày qua, đội ngũ 72 chuyên gia giám định và nhân viên y tế đến từ khắp mọi nơi trên đất nước Indonesia đã nhận dạng được 218 nạn nhân bằng cách so sánh dữ liệu. Những người chưa được nhận dạng được chôn tập thể ở Paboya, các ngọn đồi ở thành phố Palu.

Tính đến sáng 4/10, số người thiệt mạng do thảm họa kép tại Indonesia là 1.424. (Ảnh: Mast Irham/EPA)

Cơ quan chức năng cho biết thời gian và nhân lực không cho phép họ có thể chờ đợi thân nhân đến nhận dạng từng thi thể, mà cần ưu tiên giải cứu những người sống sót, cùng với lo ngại về ô nhiễm và dịch bệnh bùng phát. Tính đến sáng 4/10, số người thiệt mạng do thảm họa là 1.424. Người ta tin rằng con số này thực tế sẽ còn cao hơn nhiều.

Tại các làng ở Petobo và Balaroa, đội tìm kiếm cứu nạn di chuyển cẩn trọng và chậm rãi qua các đống đổ nát. “Chúng tôi đang ở một trong những khu vực khó tiếp cận nhất sau thảm hoạ. Chúng tôi nghĩ có thể có trên dưới 2.000 người chết ở đây.”

Tại Petobo, ngôi làng bị hàng mét bùn phủ khắp mọi nơi, có khả năng vẫn còn hàng nghìn người thiệt mạng chưa được phát hiện. Tính đến 3/10 mới chỉ có 19 nạn nhân được đưa ra khỏi khu vực này.

Nhà cửa, cây cối, xe cộ bị lộn ngược từ dưới lên hoặc từ trong ra, cả ngôi làng còn lại những đống đổ nát chỉ sau vài phút xảy ra thảm họa. Đâu đó trên những bức tường là lời nhắn của cư dân đến người thân rằng họ vẫn còn sống. Những lời nhắn bao gồm hình ảnh của trẻ em mất tích đầy đau lòng.

Tổ chức Save the Children lo ngại về thiệt hại đối với trẻ em khi mất nhà cửa, người thân hoặc bị chia rẽ khỏi bố mẹ do thảm họa, cho biết một số em đang phải ngủ trên phố, trong khi việc tiếp cận các cộng đồng để nhiều gia đình được đoàn tụ bị cản trở do thiệt hại cơ sở vật chất và hệ thống thông tin, vận tải.

Theo The Guardian, một số khu vực ở Palu không bị ảnh hưởng nhiều do thảm họa, nhưng những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất như Donggala, bãi biển Talise, Petobo, Sigi và Balaroa có thể khiến mọi người miêu tả như khung cảnh ngày tận thế.

Theo Phương Anh

Vtc.vn