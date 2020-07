Hơn 400 con voi chết bí ẩn, điều gì đang xảy ra ở Botswana?

Bệnh than, bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn gây ra, đôi khi ảnh hưởng đến một số loài động vật hoang dã ở Botswana. Tuy nhiên các chuyên gia thú y của chính phủ cho biết mẫu lấy từ các con voi chết ở đồng bằng Okavango không có dấu hiệu của vi khuẩn bệnh than. Ảnh: Guardian.