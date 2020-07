Hồi ký tiết lộ mối quan hệ của Tổng thống Trump và Madonna

Thời gian gần đây, Mary Trump trở thành cái tên được truyền thông quốc tế chú ý khi quyết định ra mắt cuốn sách Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man (Tạm dịch: Quá nhiều và không bao giờ đủ: Gia đình tôi đã tạo ra người đàn ông nguy hiểm nhất thế giới).

Mary Trump là cháu gái ruột của Tổng thống Mỹ. Cả nước Mỹ đang mong đợi cô tiết lộ những điều chưa biết về ông Trump trong sách mới, dự kiến xuất bản ngày 14/7.

Nguồn tin từ The Sun, hồi ký trên có nhắc đến quan hệ giữa ông Trump và những người phụ nữ. Hai cái tên cộm cán được đề cập là nữ hoàng nhạc pop Madonna và VĐV trượt băng Katarina Witt.

VĐV trượt băng Katarina Witt và nữ hoàng nhạc pop Madonna là hai nhân vật được nhắc đến trong hồi ký về TT Trump.

Theo đó, Mary Trump khẳng định tổng thống Mỹ gọi giọng ca Like a Virgin là người tồi tệ, xấu và béo nhất ông từng gặp. Lý do là ông từng bị nữ ca sĩ lừng danh từng từ chối hẹn hò trong quá khứ.

Tác giả sách còn khẳng định ông Trump ghét cay ghét đắng Madonna, thậm chí không hài lòng với cách giọng ca Vogue nhai kẹo cao su.

Katarina Witt - VĐV trượt băng nổi tiếng người Đức - lại bị ông Trump body shaming, gọi là người phụ nữ có bắp chân to.

Trong quá khứ, ca sĩ 62 tuổi và Tổng thống Mỹ từng xích mích. Cụ thể, năm 1989, khi thuê khách sạn Trump tại thành phố Atlantic, Mỹ, Madonna bị paparazzi vây kín. Giọng ca Hung Up đổ lỗi cho ông Trump, cho rằng ông trùm truyền thông muốn dựa vào bà đánh bóng tên tuổi.

Năm 2017, Madonna không mấy hài lòng khi nói về việc Tổng thống Trump đắc cử. "Tôi nghĩ nhiều về việc ông Trump đến sống ở Nhà Trắng, nhưng tôi tin điều này không làm thay đổi điều gì".

Hồi đầu năm, trên Instagram cá nhân, ca sĩ huyền thoại không ngại gọi ông Trump là trùm phát xít, tội phạm xã hội. Vì vậy, The Sun khẳng định việc Tổng thống Mỹ không hài lòng về Madonna là điều khó tránh.

Mary Trump gây chú ý khi xuất bản sách về Tổng thống Trump.

Hiện tại, CNN cho biết quyển sách của Mary Trump về cơ bản là một trong những chiến dịch chống lại ông Trump. Gia đình của Tổng thống Mỹ cũng không hài lòng về cháu gái, ra sức ngăn chặn xuất bản hồi ký.

Phía Nhà Trắng lại bác bỏ, không muốn liên quan đến quyển hồi ký, song, những trích đoạn bị rò rỉ ra ngoài khiến ông Trump gặp không ít phiền toái.

Mary Trump là cháu gái ruột của Donald Trump . Cô tốt nghiệp ĐH Tufts, có bằng Thạc sĩ tại ĐH Columbia. Tác giả quyển hồi ký sắp ra mắt cũng lấy bằng Tiến sĩ tại ĐH Adelphi.

Theo công ty xuất bản Simon & Schuster, quyển sách dự kiến phát hành ngày 28/7, nhưng vì sự quan tâm đặc biệt của công chúng nên dời ngày ra mắt sớm hơn dự định.

Theo Los Angeles Times, Mary muốn phơi bài sự thật, vì lợi ích cộng đồng. Song, Sarah Matthews - đại diện truyền thông Nhà Trắng - bác bỏ các cáo buộc của Marry Trump. "Cô ấy nói xuất bản cuốn sách vì lợi ích cộng đồng, nhưng cuốn sách rõ ràng vì lợi ích tài chính của chính tác giả".

