Hố tử thần khổng lồ nuốt chửng 21 ôtô

Nửa đêm 19/8, bên ngoài một trung tâm thương mại trên Đại lộ Cuibai ở thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên, xảy ra lở đất nghiêm trọng khiến khoảng 500 m2 đường bị sập.

Đoạn video do đài truyền hình nhà nước phát hành cho thấy rất nhiều xe hơi đang đậu phía trên mặt đường đột nhiên bị rơi xuống miệng hố lớn. Lực lượng cứu hộ đã được cử đến để tìm kiếm các nạn nhân nhưng may mắn không có ai tại hiện trường lúc đó và cũng không ai bị thương do vụ sập đường.

Hàng loạt ôtô rơi xuống hố tử thần bên ngoài trung tâm thương mại ở Đại lộ Cuibai, thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đêm 19/8. Ảnh: SCTV.

Đến sáng 20/8, sau khi kiểm tra mặt đất gần trung tâm thương mại, các chuyên gia thông báo không còn lo ngại nào và người dân có thể lưu thông bình thường. Đồng thời, các nhà cung cấp tiện ích liên quan (bao gồm điện, nước, cáp quang...) cũng đã thực hiện các biện pháp để ngăn chặn sự cố gián tiếp do hố tử thần gây ra.

Ngoài ra, những chiếc xe hơi bị hố tử thần nuốt đã được cần cẩu kéo lên. Ban đầu, người ta cho rằng những trận mưa như trút nước trong cả tháng qua tại Tứ Xuyên có thể là nguyên nhân. Tuy nhiên, nhà chức trách cho biết vẫn đang tiến hành điều tra sâu hơn để tìm ra nguyên nhân.

Hố lớn do sụt lún gây ra bên ngoài trung tâm thương mại ở thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Ảnh: CCTV.

Lũ lụt do mưa lớn bất thường trong năm nay tại Trung Quốc cũng đã khiến hơn 200 người dân nước này chết hoặc mất tích và gây ra thiệt hại trị giá 25 tỷ USD.

Theo Ngôi sao