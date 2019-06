Hé lộ thu nhập 'khủng' từ công việc ít ai biết tới của gia đình cựu Tổng thống Obama sau khi nghỉ hưu và cách tiêu tiền gây bất ngờ của họ

Tháng 1 năm 2017, sau 8 năm làm Tổng thống nước Mỹ với vô vàn đóng góp, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chính thức kết thúc niệm kỳ và rời khỏi Nhà Trắng. Từ đó đến nay, ông không còn tham gia vào công việc chính trị nhưng vẫn liên tục cùng vợ và 2 con gái xuất hiện các hoạt động xã hội. Sau 2 năm rời xa chính trường, cuộc sống của gia đình cựu Tổng thống Obama vẫn luôn thu hút sự chú ý và tò mò của mọi người, đặc biệt là việc vợ chồng ông Obama sẽ làm gì khi không còn là Tổng thống và Đệ nhất phu nhân đầy quyền lực nữa.

Theo thống kê của kênh CNN và GoBankingRates, khi ông Obama bắt đầu lên nắm quyền vào năm 2008, tổng trị giá tài sản của gia đình ông khoảng 1,3 triệu USD. Nhưng theo ước tính vào năm 2018, con số ấy đã tăng lên gấp nhiều lần, vào khoảng 40 triệu USD. Tờ New York Post gần đây đã "chốt" được tài sản của họ cao hơn nhiều, ở mức 135 triệu USD.

Đó là một con số không hề nhỏ nhưng ít ai biết rằng phần lớn số tài sản "khủng" của gia đình vị tổng thống này đến từ công việc không ai ngờ đến, đó chính là viết sách.

Gia đình cựu Tổng thống Obama có nguồn thu nhập "khủng" từ việc viết sách sau khi họ rời khỏi Nhà Trắng.

Theo tạp chí Forbes, kể từ khi gia nhập Thượng viện Hoa Kỳ năm 2005 đến khi kết thúc nhiệm kỳ tổng thống vào năm 2017, ông Obama đã kiếm được 20 triệu USD từ khoản lương chính phủ chi trả cho ông, thù lao viết sách và các khoản đầu tư khác.

Tạp chí Forbes cũng trích dẫn các tài liệu hoàn thuế và tài chính cho thấy trong giai đoạn 2005-2016, ông Obama kiếm được 15,6 triệu USD gồm tiền trả trước và thù lao cho các cuốn sách: "The Audacity of Hope" (tạm dịch: Hy vọng táo bạo) và "Of Thee I Sing: A Letter to My Daughters" (tạm dịch: Của người tôi hát - Bức thư cho con gái) và cuốn hồi ký "Dreams From My Father" (tạm dịch: Những giấc mơ từ Cha Tôi).

Thế nhưng, nguồn thu nhập "khủng" từ việc viết sách của gia đình Obama vẫn chưa dừng ở đó. Năm 2018, vợ chồng ông đã ký kết các hợp đồng xuất bản sách trị giá ít nhất 60 triệu USD. Cuốn hồi ký "Becoming" của bà Michelle Obama được phát hành tháng 11/2018 cũng nhanh chóng trở thành cuốn sách bán chạy số 1 của năm. Lợi nhuận không được tiết lộ nhưng nhà phát hành thông báo đã bán được hơn 2 triệu cuốn chỉ trong 15 ngày ra mắt đầu tiên. Cựu đệ nhất phu nhân Mỹ cũng bán 25 món đồ khác nhau liên quan đến cuốn hồi ký của mình, kể cả các cốc uống nước với giá bán lẻ 20USD/chiếc và nến với giá 35USD/cây.

Cuốn hồi ký "Becoming" của bà Michelle Obama được phát hành tháng 11/2018 cũng nhanh chóng trở thành cuốn sách bán chạy nhất năm.

Sách cũng không phải là lĩnh vực truyền thông duy nhất thu hút sự quan tâm của gia đình Obama. Theo Lifezette, vợ chồng ông Obama gần đây cũng ký một thỏa thuận với kênh truyền truyền hình trực tuyến lớn nhất của Mỹ Netflix để sản xuất 1 loạt các dự án, với trị giá hợp đồng khoảng 50 triệu USD. Bên cạnh đó, còn có các nguồn thu từ những lần diễn thuyết trước công chúng của cả hai vợ chồng vị tổng thống thứ 44 của Nhà Trắng này. Nguồn tin cho rằng, nếu tính tổng tất cả các nguồn thu đã kể trên, gia đình ông Obama kiếm được tới hơn 240 triệu USD kể từ khi rời khỏi Nhà Trắng.

Kiếm được nhiều tiền như vậy, gia đình cựu Tổng thống Obama tiêu tiền như thế nào?

Kiếm được nhiều tiền nhưng không hề phung phí, ông Obama luôn tính đến kế hoạch lâu dài khi chi tiêu số tiền hai vợ chồng ông kiếm được.

Năm 2007, ông Obama đã mua 2 gói bảo hiểm tăng theo độ tuổi Bright Directions với trị giá mỗi gói từ 50.000 - 100.000USD để chi trả cho việc học của hai cô con gái cưng - Malia và Sasha. Con gái lớn của cựu tổng thống đã bắt đầu theo học tại Đại học Harvard danh tiếng từ mùa thu năm ngoái.

Gia đình Obama cũng đã đầu tư vào bất động sản. Họ cần một nơi ở mới sau khi rời Nhà Trắng, vì vậy họ đã mua một căn biệt thự rộng 8.200m2 ở Washington với giá 8,1 triệu USD. Đó chính là căn biệt thự họ từng thuê trước đó.

Khu phố Kalorama ở thủ đô Washington. Tại thời điểm ông Obama mua lại dinh thự ấy, nó là căn nhà đắt giá thứ hai trong khu dân cư Kalorama, tọa lạc ngay phía sau dinh thự của tỉ phú Jeff Bezos, người sáng lập kiêm Tổng giám đốc điều hành tập đoàn Amazon.

Ngoài căn biệt thự ở Washington, vợ chồng ông Obama vẫn còn nhà riêng ở khu dân cư Hyde Park tại thành phố Chicago. Họ mua căn nhà này với giá 1,65 triệu USD vào năm 2005. Họ đã thế chấp 1,3 triệu USD. Hiện tại căn nhà được định giá vào khoảng 2,5 triệu USD.

Kể từ khi rời Nhà Trắng, ông Obama cũng đã tự thưởng cho mình và gia đình vài kỳ nghỉ. Đầu tiên, họ tới miền nam California, rồi sau đó đến đảo Necker, nơi ông Obama được nhìn thấy cùng chơi lướt ván với ông trùm kinh doanh, đầu tư người Anh Richard Branson.

Obama cũng về thăm bang quê hương Hawaii và đảo Tetiaroa trong vùng Polynesia thuộc Pháp, nơi ông lưu trú tại một khu nghỉ dưỡng cao cấp có tên gọi là The Brando. Một đêm nghỉ tại villa có một phòng ngủ trong khu nghỉ dưỡng này có thể lên đến 3.034 - 4.318USD (70,5 - 100,4 triệu đồng).

Gia đình Obama cũng được bắt gặp có mặt trên du thuyền của trùm truyền thông David Geffen cùng với nhiều nhân vật tiếng tăm như người dẫn chương trình truyền hình gạo cội Mỹ Oprah, nam tài tử Tom Hanks và huyền thoại nhạc rock Bruce Springsteen. Vợ chồng, con cái cựu lãnh đạo Nhà Trắng còn tham gia chuyến đi thưởng thức rượu vang ở Tuscany, Italia hay đi bè trên sông ở Indonesia.

Theo thông tin từ tờ Business Insider, cơ quan quản lý dịch vụ tổng hợp Mỹ có trách nhiệm chu cấp đủ tiền cho cựu tổng thống chi trả các chuyến đi lại của ông, nên rất khó biết gia đình Obama đã phải tự chi bao nhiêu tiền cho những chuyến nghỉ dưỡng của họ.

Quần áo không nằm trong danh sách những thứ được trợ cấp và ưu đãi dành cho gia đình tổng thống Mỹ.

Michelle Obama từng chưng diện nhiều váy áo đắt tiền của các nhà thiết kế lừng danh, chẳng hạn như một chiếc váy Versace trị giá tới 12.000USD (gần 280 triệu đồng) cho các sự kiện đặc biệt khi còn là đệ nhất phu nhân, nhưng bà cũng nổi tiếng về gu ăn mặc giản dị, gần gũi. Bà thường lựa chọn trang phục của các thương hiệu giá cả phải chăng như J. Crew, Target và Converse.

Tất nhiên, bà Michelle vẫn cần những bộ váy nổi bật sang trọng cho những đêm hẹn hò. Dù bận rộn, vợ chồng Obama luôn cố gắng sắp xếp thời gian riêng tư cho nhau. Cặp đôi gần đây đã bị bắt gặp tay trong tay đến xem một buổi hòa nhạc của Beyoncé và Jay-Z.

Nói vậy nhưng không phải cuộc sống của gia đình Obama xa hoa như các kỳ nghỉ của họ. Bà Michelle thích ăn trưa theo suất, chẳng hạn như gà tây rắc ớt khi đi ra ngoài. Bà cũng thường xuyên tới tập luyện tại trung tâm thể dục, thể thao SoulCycle, nơi tính phí 36 USD/buổi hoặc 900 USD/30 buổi.

Gia đình Obama cũng dành một khoản tiền đáng kể cho hoạt động từ thiện. Từ năm 2009 đến 2015, họ đã chi 1,1 triệu đô la cho các hoạt động từ thiện, theo Forbes.

Các quỹ từ thiện như hỗ trợ người Mỹ gốc Phi, các cựu chiến binh, những người vô gia cư, công tác khắc phục thảm họa hay dịch vụ nhà ở và y tế. Hơn một nửa số tiền quyên góp của họ đã được gửi đến các tổ chức bảo vệ trẻ em.

Ông Obama đã quyên tặng toàn bộ số lợi nhuận sau thuế thu được từ cuốn sách viết cho thiếu nhi của mình, nhan đề "Of Thee I Sing" để cấp học bổng cho con em của những binh sĩ bị thương hoặc thiệt mạng trong khi làm nhiệm vụ. Các khoản quyên tặng này tổng cộng là 329.000USD trong giai đoạn 2009 - 2015.

Tạp chí Times từng trích dẫn con số từ tờ khai thuế, vào năm 2015, gia đình Obama đã tặng hơn 64.000USD, tương đương 15% thu nhập của họ cho 34 tổ chức từ thiện,

Đó là chưa tính đến khoản quyên tặng lớn nhất của ông Obama tính tới thời điểm hiện tại. Cựu tổng thống đã dành toàn bộ 1,4 triệu USD tiền thưởng nhận được từ giải Nobel Hòa bình năm 2009 để làm từ thiện.

Theo Helino